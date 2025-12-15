Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







BSNL Internet Plan: सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) लगातार अपने यूजर्स को किफायती प्लान्स ऑफर कर रही है. इसी कड़ी में BSNL ने अपने एक पॉपुलर ब्रॉडबैंड प्लान पर सीमित समय के लिए खास छूट का ऐलान किया है. इस ऑफर के तहत यूज़र्स को 3300GB डेटा वाला प्लान पहले से कम कीमत में मिल रहा है, वो भी हाई-स्पीड इंटरनेट के साथ. कंपनी ने इस डील की जानकारी अपने आधिकारिक X (पहले Twitter) अकाउंट के जरिए साझा की है.

3300GB डेटा वाले प्लान पर 100 रुपये की सीधी छूट

BSNL का यह ब्रॉडबैंड प्लान आमतौर पर 499 रुपये प्रति माह की कीमत पर उपलब्ध होता है. इस प्लान में हर महीने 60Mbps की स्पीड के साथ कुल 3300GB डेटा मिलता है. खास बात यह है कि फेयर यूज़ पॉलिसी (FUP) पूरी होने के बाद भी इंटरनेट बंद नहीं होता बल्कि स्पीड घटकर 4Mbps हो जाती है और यूजर्स अनलिमिटेड ब्राउज़िंग कर सकते हैं.

फिलहाल BSNL इस प्लान को 100 रुपये की छूट के साथ 399 रुपये प्रति माह में दे रहा है. कंपनी के मुताबिक, नए ब्रॉडबैंड वाई-फाई कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों को शुरुआती तीन महीनों तक यही रियायती कीमत चुकानी होगी. इसके बाद प्लान की कीमत फिर से 499 रुपये प्रति माह हो जाएगी. यानी शुरुआती तीन महीनों में कुल 300 रुपये की सीधी बचत होगी.

कब तक वैध है यह ऑफर?

यह ऑफर पूरी तरह लिमिटेड पीरियड के लिए है और केवल नए ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए लागू किया गया है. BSNL ने इसकी आखिरी तारीख साफ तौर पर नहीं बताई है, इसलिए अगर आप नया ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने का प्लान बना रहे हैं तो देर करना नुकसानदायक हो सकता है.

BSNL का Silver Jubilee ब्रॉडबैंड प्लान भी बना चर्चा में

BSNL ने अपनी सेवा के 25 साल पूरे होने के मौके पर Silver Jubilee ब्रॉडबैंड प्लान भी लॉन्च किया है. यह एक फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान है जिसकी कीमत 625 रुपये प्रति माह रखी गई है. इस प्लान में यूजर्स को 75Mbps की इंटरनेट स्पीड मिलती है. इसके साथ ही 600 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स और कई OTT ऐप्स का फ्री एक्सेस भी दिया जा रहा है. चैनल पैक में 127 प्रीमियम चैनल शामिल हैं. वहीं, Disney+ Hotstar और SonyLIV Premium जैसे लोकप्रिय OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मिलता है.

Airtel का सालभर वाला प्लान

एयरटेल अपने यूजर्स को 3599 रुपये में एनुअल प्लान ऑफर कर रही है. एयरटेल के 3599 रुपये के प्लान में 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 100 SMS और अनलिमिटेड 5G डेटा + रोजाना 2GB डेटा दिया जा रहा है. इस प्लान में यूजर को 12 महीने के लिए परप्लेक्सिटी प्रो एआई का फ्री सब्सक्रिप्शन भी ऑफर किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें:

Year Ender 2025: इस साल लॉन्च हुए ये 5 धांसू सेल्फी कैमरा फोन! कम कीमत में मिलती है DSLR जैसी क्वालिटी, फटाफट चेक करें लिस्ट