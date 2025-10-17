हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ टेक्नोलॉजी सिर्फ 1 रुपये में पूरे महीने मिलेगा रोज़ 2GB इंटरनेट डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग, इस कंपनी ने यूजर्स को दिया तगड़ा दिवाली ऑफर

सिर्फ 1 रुपये में पूरे महीने मिलेगा रोज़ 2GB इंटरनेट डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग, इस कंपनी ने यूजर्स को दिया तगड़ा दिवाली ऑफर

BSNL Diwali Offer: दिवाली के मौके पर सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने नए ग्राहकों के लिए एक शानदार तोहफा पेश किया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 17 Oct 2025 09:36 AM (IST)
BSNL Diwali Offer: दिवाली के मौके पर सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने नए ग्राहकों के लिए एक शानदार तोहफा पेश किया है. कंपनी ने 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक चलने वाला एक खास BSNL दिवाली ऑफर लॉन्च किया है जिसके तहत यूज़र्स को सिर्फ ₹1 में पूरा महीना 4G इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है.

नया 4G नेटवर्क बिना किसी सर्विस चार्ज के

BSNL का यह ऑफर खासतौर पर नए ग्राहकों को उसके स्वदेशी 4G नेटवर्क का अनुभव कराने के लिए लाया गया है. इस योजना में किसी भी तरह का सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा. यानी ग्राहक पूरे 30 दिन तक नेटवर्क की स्पीड और क्वालिटी का मज़ा बिना किसी अतिरिक्त खर्च के उठा सकते हैं.

ऑफर में क्या-क्या मिलेगा?

यह प्लान यूज़र्स को BSNL की पूरी 4G सेवाओं का स्वाद देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इस ऑफर में यूजर्स को पूरे भारत में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, रोज 2GB हाई-स्पीड 4G डेटा, 100 SMS प्रतिदिन मुफ्त और फ्री सिम कार्ड की सुविधा मिल जाएगी.

कैसे पाएं यह ऑफर?

नए यूजर्स इस ऑफर का लाभ दो तरीकों से ले सकते हैं.

  • नज़दीकी BSNL स्टोर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं.
  • ऑनलाइन आवेदन के ज़रिए घर बैठे सिम ऑर्डर करें.

यह ऑफर केवल 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक के लिए मान्य रहेगा. BSNL का उद्देश्य इस फेस्टिव सीज़न में अधिक से अधिक ग्राहकों को जोड़ना और अपने भारतीय 4G नेटवर्क को प्रमोट करना है.

Airtel का 84 दिन वाला प्लान

एयरटेल की बात करें तो कंपनी 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ यूजर्स को 979 रुपये वाला प्लान ऑफर करती है. इसमें 168GB कुल डेटा (रोजाना 2GB), फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS मिलते हैं. साथ ही, इस प्लान में एयरटेल एक्स्ट्रीम प्ले ऐप के ज़रिए 22 से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस भी मुफ्त मिलता है.

गूगल ले आई नया फीचर, अब नहीं रहेगी पासवर्ड भूलने या फोन खोने पर डेटा जाने की टेंशन, ऐसे करेगा काम

Published at : 17 Oct 2025 09:35 AM (IST)
विश्व
शशि थरूर की इंग्लिश का फैन हुआ इस देश का राजदूत, कहा - 'हमारे यहां बच्चों को ऐसी...'
शशि थरूर की इंग्लिश का फैन हुआ इस देश का राजदूत, कहा - 'हमारे यहां बच्चों को ऐसी...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
स्पोर्ट्स
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
Embed widget