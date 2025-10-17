BSNL Diwali Offer: दिवाली के मौके पर सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने नए ग्राहकों के लिए एक शानदार तोहफा पेश किया है. कंपनी ने 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक चलने वाला एक खास BSNL दिवाली ऑफर लॉन्च किया है जिसके तहत यूज़र्स को सिर्फ ₹1 में पूरा महीना 4G इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है.

नया 4G नेटवर्क बिना किसी सर्विस चार्ज के

This Diwali, light up your life with BSNL Swadeshi connection!



Celebrate with BSNL Diwali Bonanza @ just ₹1. Get unlimited calls, 2 GB data/day, 100 SMS/Day and a Free SIM.



Offer Valid from15 Oct to 15 Nov 2025 | For new users only#BSNL #BSNLDiwaliBonanza #DiwaliOffer… pic.twitter.com/genxLWRpE4 — BSNL India (@BSNLCorporate) October 15, 2025

BSNL का यह ऑफर खासतौर पर नए ग्राहकों को उसके स्वदेशी 4G नेटवर्क का अनुभव कराने के लिए लाया गया है. इस योजना में किसी भी तरह का सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा. यानी ग्राहक पूरे 30 दिन तक नेटवर्क की स्पीड और क्वालिटी का मज़ा बिना किसी अतिरिक्त खर्च के उठा सकते हैं.

ऑफर में क्या-क्या मिलेगा?

यह प्लान यूज़र्स को BSNL की पूरी 4G सेवाओं का स्वाद देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इस ऑफर में यूजर्स को पूरे भारत में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, रोज 2GB हाई-स्पीड 4G डेटा, 100 SMS प्रतिदिन मुफ्त और फ्री सिम कार्ड की सुविधा मिल जाएगी.

कैसे पाएं यह ऑफर?

नए यूजर्स इस ऑफर का लाभ दो तरीकों से ले सकते हैं.

नज़दीकी BSNL स्टोर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं.

ऑनलाइन आवेदन के ज़रिए घर बैठे सिम ऑर्डर करें.

यह ऑफर केवल 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक के लिए मान्य रहेगा. BSNL का उद्देश्य इस फेस्टिव सीज़न में अधिक से अधिक ग्राहकों को जोड़ना और अपने भारतीय 4G नेटवर्क को प्रमोट करना है.

Airtel का 84 दिन वाला प्लान

एयरटेल की बात करें तो कंपनी 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ यूजर्स को 979 रुपये वाला प्लान ऑफर करती है. इसमें 168GB कुल डेटा (रोजाना 2GB), फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS मिलते हैं. साथ ही, इस प्लान में एयरटेल एक्स्ट्रीम प्ले ऐप के ज़रिए 22 से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस भी मुफ्त मिलता है.

