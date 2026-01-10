ChatGPT यूज करते-करते हो गए बोर? इस तरह डिलीट करें अपना अकाउंट, आसान है तरीका

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीChatGPT यूज करते-करते हो गए बोर? इस तरह डिलीट करें अपना अकाउंट, आसान है तरीका

अगर आप चैटजीपीटी से बोर हो गए हैं या इस पर ज्यादा डिपेंड हो गए हैं और ब्रेक लेना चाहते हैं तो इसका अकाउंट आसान तरीकों से डिलीट किया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 10 Jan 2026 10:35 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

एआई चैटबॉट हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं. अब शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता है, जब लोगों को इनका यूज नहीं करना पड़ता. चैटबॉट न सिर्फ तेजी से काम करता है बल्कि यह काम को आसान भी बना देता है. OpenAI का ChatGPT दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला चैटबॉट है और हर दिन करोड़ों लोग इसे यूज करते हैं. हालांकि, कई लोग डेटा प्राइवेसी की चिंता या बोर होने के कारण इनका यूज बंद करना चाहते हैं. अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि ChatGPT अकाउंट को कैसे डिलीट किया जा सकता है. 

कैसे डिलीट करें अकाउंट

अगर आप हर चीज के लिए एआई चैटबॉट पर डिपेंड हो गए हैं तो यह अच्छा संकेत नहीं है. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप चैटबॉट को ज्यादा समय देने लगे हैं तो थोड़ा ठहरने की जरूरत है. आप थोड़ा ब्रेक लेकर अपना रूटीन ठीक कर सकते हैं. अगर आप डेस्कटॉप पर चैटजीपीटी यूज करते हैं तो इसका अकाउंट डिलीट करना एकदम आसान है.

डेस्कटॉप पर कैसे करें अकाउंट डिलीट

लैपटॉप या डेस्कटॉप पर किसी भी ब्राउजर में चैटजीपीटी ओपन करें. इसके बाद अपने अकाउंट में लॉग-इन करें. लॉग-इन के बाद आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में प्रोफाइल दिखेगा. इस पर क्लिक कर आपको सेटिंग में जाना होगा. सेटिंग ओपन होने के बाद आपको अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा. इस पर क्लिक करने के बाद जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डिलीट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा. इस पर क्लिक कर आप अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं.

स्मार्टफोन पर कैसे करें डिलीट?

अपने मोबाइल पर चैटजीपीटी ओपन करें और टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहीं दो हॉरिजॉन्टल लाइन्स पर टैप करें. इसके बाद आपको न्यू चैट, ईमेजेज और प्रीवियस कन्वर्सेशन जैसे कई ऑप्शन नजर आएंगे. इसमें आपको सबसे नीचे अपना प्रोफाइल दिखेगा. इस पर टैप कर डेटा कंट्रोल को ओपन करें. डेटा कंट्रोल में आपको डिलीट ओपनएआई अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा. इस पर टैप करने से आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा.

Published at : 10 Jan 2026 10:35 AM (IST)
