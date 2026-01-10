CES 2026 में दिखे नई तरह के स्मार्ट ग्लासेस, फीचर्स सुन लेंगे तो आज ही खरीदना चाहेंगे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









साल के सबसे बड़े टेक शो में से एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) में इस बार स्मार्ट ग्लासेस पर काफी जोर रहा. सिनेमैटिक XR डिस्प्ले से लेकर एआई पावर्ड कैमरा से लैस स्मार्ट ग्लासेस ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. अब कंपनियां न सिर्फ आरामदायक स्मार्ट चश्मे बना रही हैं बल्कि उन्हें पूरे दिन चलने वाली बैटरी और ब्राइटर डिस्प्ले समेत कई जरूरी फीचर्स से लैस कर रही हैं. आइए एक नजर डालते हैं CES 2026 में पेश हुए कुछ अनोखे स्मार्ट चश्मों पर.

Asus ROG Xreal R1- यह स्मार्ट चश्मा गेमर्स के लिए किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं है. यह 171 इंच का वर्चुअल डिस्प्ले देता है, जो 240Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. XR वीयरेबल में इस तरह का डिस्प्ले कोई कंपनी नहीं देती. इसमें एंकर मोड मिलता है, जिससे आपके घूमने-फिरने पर भी स्क्रीन स्टेबल रहेगी. इसे अगले कुछ महीनों में लॉन्च किया जाएगा.

XGIMI Memomind Glasses- साधारण चश्मे की तरह नजर आने वाला यह एआई डिवाइस दोनों लेंसेस के सामने MicroLED बना देता है. इस पर आप डैशबोर्ड को चेक करने के साथ एआई से बातचीत कर सकते हैं. इस पर मैप देखने समेत दूसरे काम आसानी से किए जा सकते हैं.

RayNeo Air 4 Pro- यह पहला स्मार्ट चश्मा है, जो HDR10 सपोर्ट के साथ आता है. इसमें डेडिकेटिड इमेज चिप और 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस के कारण डिस्प्ले पर सबकुछ शार्प और सिनेमैटिक नजर आता है. इसका वजन केवल 76 ग्राम है और यह इमर्सिव ऑडियो के साथ आता है, जो स्ट्रीमिंग और गेमिंग के मजे को दोगुना कर देता है.

Rokid AI Glasses Style- यह स्मार्ट चश्मा आरामदायक और हल्का है. इस पर एक्स्ट्रा नॉज पैड मिलता है, जिससे इसे लंबे समय तक पहना जा सकता है. इसमे कैमरा, माइक और ओपन-ईयर स्पीकर से लैस किया गया है. कंपनी का कहना है कि इसकी बैटरी 12 घंटे तक चल सकती है. मेटा रेबेन ग्लासेस जैसे फीचर वाले इस चश्मे की कीमत उसकी तुलना में काफी कम होगी.

