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Smartphone Battery Warning Signs: सस्ते से लेकर महंगे फोन तक में लिथियम-आयन बैटरी का यूज किया जाता है. इसमें आग लगने की आशंका बहुत कम होती है, लेकिन इसे 100 पर्सेंट सेफ भी नहीं कहा जा सकता. बैटरी में आग लगने और धमाका होने की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें यूजर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ा है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. हालांकि, अधिकतर मामलों में फोन की बैटरी अचानक से नहीं फटती है. पहले इसके कुछ वॉर्निंग साइन नजर आते हैं. आज हम आपको इन्हीं संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं. ये संकेत दिखते ही आपको सावधान हो जाना चाहिए.

फोन का ओवरहीट रहना

फोन को यूज करते समय इसका थोड़ा गर्म होना नॉर्मल है. गर्मी के मौसम में यह दिक्कत ज्यादा आती है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है. अगर आपको लगे कि यूज या चार्जिंग के दौरान आपका फोन ओवरहीट या हाथ जलाने जितना गर्म हो रहा है तो समझ लें कि बैटरी में कोई दिक्कत है. इसलिए फोन को चार्जिंग से हटा दें या यूज करना बंद कर दें.

बैटरी में फुलावट आना

अगर बैटरी ओवरचार्ज होती है तो इसमें थोड़ी से गैस जनरेट होती है. एक बार बैटरी में गैस जनरेट होने के बाद इसे जितना यूज किया जाएगा, यह गैस बढ़ती जाएगी. इससे बैटरी फूलना शुरू हो जाती है. कई मामलों में यह बैटरी इतना फूल जाती है कि फोन के रियर पैनल पर इसे साफ देखा जा सकता है और कई बार तो यह फोन की केसिंग को भी खराब कर देती है.

अजीब गंध आना

कई बार आपको बैटरी में खराबी का पता करने के लिए इसे छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपके फोन से अजीब गंध आ रही है तो यह बैटरी लीकेज के कारण हो सकती है. अगर आपके फोन से यह गंध जा ही नहीं रही है तो पूरे चांस हैं कि बैटरी लीक हो रही है. ऐसी स्थिति में तुरंत बैटरी को रिप्लेस करवाना एक सुरक्षित ऑप्शन हो सकता है.

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