हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन की बैटरी में ये वार्निंग संकेत दिखें तो हो जाएं सावधान, आग लगने से लेकर ब्लास्ट तक का है खतरा

फोन की बैटरी में ये वार्निंग संकेत दिखें तो हो जाएं सावधान, आग लगने से लेकर ब्लास्ट तक का है खतरा

Smartphone Battery Warning Signs: अधिकतर मॉडर्न स्मार्टफोन में लिथियम-आयन बैटरी यूज होती है. इसे सेफ माना जाता है, लेकिन 100 पर्सेंट सेफ्टी की गारंटी नहीं है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 13 Mar 2026 01:33 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Smartphone Battery Warning Signs: सस्ते से लेकर महंगे फोन तक में लिथियम-आयन बैटरी का यूज किया जाता है. इसमें आग लगने की आशंका बहुत कम होती है, लेकिन इसे 100 पर्सेंट सेफ भी नहीं कहा जा सकता. बैटरी में आग लगने और धमाका होने की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें यूजर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ा है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. हालांकि, अधिकतर मामलों में फोन की बैटरी अचानक से नहीं फटती है. पहले इसके कुछ वॉर्निंग साइन नजर आते हैं. आज हम आपको इन्हीं संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं. ये संकेत दिखते ही आपको सावधान हो जाना चाहिए.

फोन का ओवरहीट रहना

फोन को यूज करते समय इसका थोड़ा गर्म होना नॉर्मल है. गर्मी के मौसम में यह दिक्कत ज्यादा आती है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है. अगर आपको लगे कि यूज या चार्जिंग के दौरान आपका फोन ओवरहीट या हाथ जलाने जितना गर्म हो रहा है तो समझ लें कि बैटरी में कोई दिक्कत है. इसलिए फोन को चार्जिंग से हटा दें या यूज करना बंद कर दें.

बैटरी में फुलावट आना

अगर बैटरी ओवरचार्ज होती है तो इसमें थोड़ी से गैस जनरेट होती है. एक बार बैटरी में गैस जनरेट होने के बाद इसे जितना यूज किया जाएगा, यह गैस बढ़ती जाएगी. इससे बैटरी फूलना शुरू हो जाती है. कई मामलों में यह बैटरी इतना फूल जाती है कि फोन के रियर पैनल पर इसे साफ देखा जा सकता है और कई बार तो यह फोन की केसिंग को भी खराब कर देती है.

अजीब गंध आना

कई बार आपको बैटरी में खराबी का पता करने के लिए इसे छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपके फोन से अजीब गंध आ रही है तो यह बैटरी लीकेज के कारण हो सकती है. अगर आपके फोन से यह गंध जा ही नहीं रही है तो पूरे चांस हैं कि बैटरी लीक हो रही है. ऐसी स्थिति में तुरंत बैटरी को रिप्लेस करवाना एक सुरक्षित ऑप्शन हो सकता है.

ये भी पढ़ें-

सैमसंग के इस धाकड़ फोन पर आ गई 32,000 रुपये से ज्यादा की छूट, यहां मिल रहा है छप्परफाड़ डिस्काउंट

Published at : 13 Mar 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Phone Battery Tips And Tricks TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
फोन की बैटरी में ये वार्निंग संकेत दिखें तो हो जाएं सावधान, आग लगने से लेकर ब्लास्ट तक का है खतरा
फोन की बैटरी में ये वार्निंग संकेत दिखें तो हो जाएं सावधान, आग लगने से लेकर ब्लास्ट तक का है खतरा
टेक्नोलॉजी
गैस की किल्लत के बाग इंटरनेट भी हो सकता है बंद! LPG संकट पर टेलीकॉम कंपनियों की चेतावनी, मोबाइल नेटवर्क भी पड़ सकता है ठप
गैस की किल्लत के बाग इंटरनेट भी हो सकता है बंद! LPG संकट पर टेलीकॉम कंपनियों की चेतावनी, मोबाइल नेटवर्क भी पड़ सकता है ठप
टेक्नोलॉजी
Google Maps में आया Ask Maps का फीचर, एआई से आसान हो जाएंगे कई मुश्किल काम, जानें डिटेल
Google Maps में आया Ask Maps का फीचर, एआई से आसान हो जाएंगे कई मुश्किल काम, जानें डिटेल
टेक्नोलॉजी
सैमसंग के इस धाकड़ फोन पर आ गई 32,000 रुपये से ज्यादा की छूट, यहां मिल रहा है छप्परफाड़ डिस्काउंट
सैमसंग के इस धाकड़ फोन पर आ गई 32,000 रुपये से ज्यादा की छूट, यहां मिल रहा है छप्परफाड़ डिस्काउंट
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: ईरान की सेना ने शुरू की हमले की 43वीं लहर| Netanyahu | Trump
Iran Israel War: ईरान की सेना ने शुरू की हमले की 43वीं लहर| Netanyahu | Trump | Breaking
Iran Israel War: ईरानी 'बासिज फोर्स' के मुख्यालय पर बड़ा हमला !| Netanyahu | PM Modi
Iran Israel War: ईरानी 'बासिज फोर्स' के मुख्यालय पर बड़ा हमला !| Netanyahu | PM Modi | Trump
Iran Israel War: मुश्किल में Donald Trump..ईरान ने चली बड़ी चाल! | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Israel Attack Iran: जंग के बीच ट्रंप ने दुनिया के लिए खोला तेल का बड़ा 'खजाना', 400 मिलियन बैरल ऑयल अब...
जंग के बीच ट्रंप ने दुनिया के लिए खोला तेल का बड़ा 'खजाना', 400 मिलियन बैरल ऑयल अब...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
LPG Crisis: 'सरकार मानने को तैयार नहीं कि लोगों को दिक्कत है', LPG संकट पर डिंपल यादव ने साधा निशाना
'सरकार मानने को तैयार नहीं कि लोगों को दिक्कत है', LPG संकट पर डिंपल यादव ने साधा निशाना
विश्व
US-Iran War: ईरान के पक्ष में खुलकर सामने आए रूस और चीन! UN में अमेरिका से सीधे जा भिड़े, जानें क्या हुआ?
ईरान के पक्ष में खुलकर सामने आए रूस और चीन! UN में अमेरिका से सीधे जा भिड़े, जानें क्या हुआ?
आईपीएल 2026
Most wickets in IPL: आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, इस भारतीय स्पिनर के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, इस भारतीय स्पिनर के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'सिर तन से जुदा करने की मिल रही धमकी', मोनालिसा के डायरेक्टर का खुलासा, उठाए सवाल- वायरल गर्ल को केरल में ही क्यों हुआ प्यार?
'सिर तन से जुदा करने की मिल रही धमकी', मोनालिसा के डायरेक्टर का खुलासा
विश्व
भारत, चीन, पाकिस्तान समेत 60 देशों के खिलाफ ट्रंप ने चलाया डंडा, एक दिन पहले 16 देशों के खिलाफ शुरू की थी जांच
भारत, चीन, पाकिस्तान समेत 60 देशों के खिलाफ ट्रंप ने चलाया डंडा, एक दिन पहले 16 देशों के खिलाफ शुरू की थी जांच
शिक्षा
सोशल मीडिया और फिल्मों में नहीं होगा यूनिफॉर्म और लोगो का गलत इस्तेमाल, KVS ने दी चेतावनी
सोशल मीडिया और फिल्मों में नहीं होगा यूनिफॉर्म और लोगो का गलत इस्तेमाल, KVS ने दी चेतावनी
ट्रेंडिंग
ट्रेन में मां बेटी का हाई वोल्टेज ड्रामा, मिडिल बर्थ कब्जा कर दिखाई गुंडागर्दी; वीडियो वायरल
ट्रेन में मां बेटी का हाई वोल्टेज ड्रामा, मिडिल बर्थ कब्जा कर दिखाई गुंडागर्दी; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget