अपनी फसल में वैल्यू एडिशन कर बनाओ ब्रांड, किसान ऐसे शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग

Farming Tips: देश में करोड़ों की संख्या में किसान खेती करते हैं. आज के दौर में किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन भी बन सकता है. अगर आप अपनी फसल उगाई और मंडी में आढ़ती को दे दी. तो आप मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा बीच में ही छोड़ रहे हैं. वैल्यू एडिशन आपकी साधारण फसल को एक प्रीमियम ब्रांड में बदल सकती है.

सोचिए टमाटर बेचना एक मजबूरी हो सकती है. लेकिन ऑर्गेनिक टोमेटो केचप बेचना एक चॉइस है. अब वक्त आ गया है कि आप अपनी मेहनत का दाम खुद तय करें. डायरेक्ट सेलिंग और ब्रांडिंग के जरिए आप बिचौलियों के जाल को तोड़कर सीधे कस्टमर की किचन तक पहुंच सकते हैं. जान लीजिए तरीका.

रॉ प्रोडक्ट नहीं ऐसे प्रोडक्ट बेचें

खेती में पैसा फसल उगाने में उतना नहीं है जितना उसे पेश करने में है. वैल्यू एडिशन का मतलब सिर्फ प्रोसेसिंग नहीं बल्कि अपनी फसल को एक नया रूप देना है. जैसे आप गेहूं बेचते हैं तो उसकी एक लिमिट है. लेकिन अगर आप उसे पिसवाकर मल्टीग्रेन आटा या ग्लूटेन-फ्री रागी मिक्स बनाकर बेचते हैं. तो उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है.

आज का शहरी ग्राहक साफ-सुथरी, केमिकल-फ्री और पैकेज्ड चीजों के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार है. आप अपनी उपज की ग्रेडिंग करें. अच्छी पैकेजिंग चुनें और उस पर एक शानदार नाम चिपकाएं. जब आपकी फसल पर आपका लेबल लगता है. तो लोग बार-बार खरीदना चाहते हैं.

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डायरेक्ट सेलिंग से होगा फायदा

अब आपको अपनी फसल बेचने के लिए सिर्फ शहर की मंडी तक ट्रॉली ले जाने की जरूरत नहीं है. आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन ही आपकी सबसे बड़ी दुकान है. इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके आप सीधे ग्राहकों से जुड़ सकते हैं. अपने खेत की फोटो और वीडियो डालें.

लोगों को दिखाएं कि आप कितनी शुद्धता से काम कर रहे हैं. जब लोग आपकी मेहनत को लाइव देखते हैं. तो उनका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है. डायरेक्ट सेलिंग के लिए आप ई-कॉमर्स वेबसाइट्स या अपनी खुद की छोटी सी ऐप भी बनवा सकते हैं.

ऐसे बनाएं एक ब्रांड

एक सफल ब्रांड बनाने का असली सीक्रेट है अपने ग्राहकों के साथ एक रिश्ता बनाना. आप सिर्फ सामान न बेचें बल्कि उनकी सेहत का ख्याल रखने वाले एक पार्टनर बनें. फार्म-टू-फोर्क का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ट्रेंड में है. जहां लोग सीधे किसान से जुड़ना पसंद करते हैं.

आप अपने नियमित ग्राहकों के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू कर सकते हैं. जैसे हर महीने ताजी दालें या तेल उनके घर पहुंचाना. इससे आपकी आमदनी फिक्स हो जाएगी और कस्टमर भी कहीं और नहीं जाएगा. इसके अलावा एफपीओ (FPO) यानी किसान उत्पादक संगठन से जुड़कर आप अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं.

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