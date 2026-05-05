IPL 2026 के 47वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया. 229 के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन ने पहले विकेट के लिए 143 रनों की साझेदारी की. रोहित प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, वह रघु शर्मा की जगह इम्पैक्ट प्लेयर बनकर बल्लेबाजी करने उतरे थे. रघु जो अपना दूसरा IPL मैच खेल रहे थे, उन्होंने अक्षत रघुवंशी के रूप में पहला विकेट लिया. इसे रघु ने अनोखे अंदाज में सेलिब्रेट किया, उन्होंने एक पर्ची निकाली.

रघु शर्मा की पर्ची पर क्या लिखा था?

रघु शर्मा ने 13वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर रघुवंशी को अपनी ही गेंद पर कैच आउट किया. अपना दूसरा IPL मैच खेल रहे रघु का ये पहला आईपीएल विकेट था. विकेट के बाद रघु ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली, जिस पर कुछ लिखा हुआ था. पर्ची पर लिखा था, "राधे राधे, गुरुदेव की कृपा से 15 सालों का एक मुश्किल समय खत्म हुआ. ये मौका देने के लिए मुंबई इंडियंस (ब्लू एंड गोल्ड) का बहुत धन्यवाद. मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा. जय श्री राम."

#RaghuSharma makes a statement with that wicket 🔥



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रघु शर्मा के बारे में

रघु पंजाब से आते हैं. उनका जन्म 11 मार्च, 1993 को जालंधर में हुआ था. वह गेंदबाज हैं, जो डोमेस्टिक में पंजाब के लिए खेलते हैं. 33 साल के इस गेंदबाज को मुंबई इंडियन ने 2025 सीजन के लिए 30 लाख रुपये में खरीदा था. हालांकि पिछले साल रघु को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 2 मई को हुए मैच में उन्होंने IPL डेब्यू किया, जिसमे वह कोई विकेट नहीं ले पाए. मुंबई इंडियंस भी वो मैच हार गई थी.

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रघु शर्मा के फर्स्ट क्लास करियर की बात करें तो उन्होंने 20 पारियों में 57 विकेट लिए हैं. वह 5 बार फाइव विकेट हॉल कर चुके हैं. लिस्ट ए के 12 मैचों में उन्होंने 18 विकेट लिए हैं. टी20 के 6 मैचों में उनके नाम 5 विकेट हैं.