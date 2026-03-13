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Galaxy S24 Discount: सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइस Galaxy S24 पर इस समय जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है. शानदार फीचर और प्रीमियम लुक वाला यह फोन अभी 43,000 रुपये से भी कम में खरीदा जा सकता है. ऐसे में अगर आप इस डिवाइस की कीमत कम होने का इंतजार कर रहे थे तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता. अमेजन से इस फोन की खरीद पर आप हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं. आइए फोन के फीचर्स और इस फोन डील के बारे में जानते हैं.

Galaxy S24 के स्पेसिफिकेशंस

Galaxy S24 के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें प्रीमियम लुक के साथ ऑल-राउंडर परफॉर्मेंस मिलती है. यह फोन 6.2 इंच के LTPO AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 2,600 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. इसमें Exynos 2400 चिपसेट लगा है, जिसे 8GB रैम के साथ पेयर किया गया है. 4,000mAH के बैटरी पैक वाले इस फोन के रियर में 50MP प्राइमरी सेंसर वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप लगा हुआ है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए यह फोन 12MP के फ्रंट कैमरा के साथ आता है.

अमेजन पर आई जबरदस्त डील

भारत में इस फोन को 74,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी अमेजन पर यह भारी छूट के साथ मिल रहा है. अमेजन पर इस फोन का Onyx Black (8GB+128GB) वेरिएंट केवल 43,990 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा इस पर 1,300 रुपये का कैशबैक भी मिल रहा है. इस तरह आप यह फोन 43,000 रुपये से भी कम में खरीद सकते हैं.

iPhone 16 भी मिल रहा है सस्ता

2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल iPhone 16 पर भी इस समय डिस्काउंट मिल रहा है. 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुए इस आईफोन का 128GB वेरिएंट इस समय रिलायंस डिजिटल पर 64,900 रुपये में लिस्टेड है. फ्लैट डिस्काउंट के अलावा ICICI क्रेडिट कार्ड पर 4,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत घटकर 61,000 रुपये से भी कम रह जाती है.

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