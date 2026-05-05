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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab Politics: 'अरविंद केजरीवाल को अगला सरप्राइज उम्मीद से जल्दी मिलेगा' कांग्रेस नेता के दावे ने बढ़ाई AAP की टेंशन

Punjab Politics: 'अरविंद केजरीवाल को अगला सरप्राइज उम्मीद से जल्दी मिलेगा' कांग्रेस नेता के दावे ने बढ़ाई AAP की टेंशन

Punjab Politics: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पंजाब इकाई के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 05 May 2026 11:48 AM (IST)
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पंजाब इकाई के नेता और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर बाजवा ने लिखा कि मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि भगवंत मान चुपचाप विधायकों को दिल्ली में रख सकते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी के हित साधे जा सकें. अब, जब राघव चड्ढा उसी दिन उनसे महज 90 मिनट पहले राष्ट्रपति से मिलते हैं, तो घटनाक्रम कई सवाल खड़े करता है.

उन्होंने लिखा कि इस रफ्तार से, अरविंद केजरीवाल को अगला ‘सरप्राइज’ शायद उम्मीद से भी जल्दी मिल सकता है. और यह भी याद रखना चाहिए कि सुनील जाखड़ ने कल ही इसका संकेत दे दिया था.

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AAP-BJP एक ही सिक्के के दो पहलू- प्रताप सिंह बाजवा

बाजवा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. बता दें पंजाब के सीएम, आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों के साथ आज दिल्ली में हैं और वह विधायकों के प्रतिनिधि के तौर पर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे.

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इससे पहले आज ही भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल  एवं राजिंदर गुप्ता ने राष्ट्रपति से मुलाकात की.

Published at : 05 May 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
Congress Punjab Politics AAP Punjab News ARVIND KEJRIWAL Pratap Singh Bajwa
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