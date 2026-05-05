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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन के ब्लूटूथ को हर समय न रखें ऑन, जरा-सी लापरवाही से हो जाएगा बहुत बड़ा नुकसान

फोन के ब्लूटूथ को हर समय न रखें ऑन, जरा-सी लापरवाही से हो जाएगा बहुत बड़ा नुकसान

Bluetooth Tips: गाने सुनने से लेकर स्मार्ट होम डिवाइसेस को कंट्रोल करने तक ब्लूटूथ की बहुत जरूरत पड़ती है, लेकिन भीड़भाड़ वाली जगहों पर ब्लूटूथ ऑन रखना खतरे से खाली नहीं होता.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 05 May 2026 10:44 AM (IST)
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  • घर पर ब्लूटूथ ऑन रखना सुविधाजनक, पर बाहर खतरे का सबब.
  • सार्वजनिक स्थानों पर हैकिंग का खतरा, फोन डेटा हो सकता हैक.
  • बिना पेयरिंग के भी हैकर्स लगा सकते हैं सेंध, मालवेयर का डर.
  • ब्लूटूथ ऑन रखने से बैटरी ज्यादा खर्च नहीं होती।

Bluetooth Tips: इन दिनों वायरलेस इयरबड्स से लेकर स्मार्टवॉच और हेडफोन से लेकर मैकबुक तक, इतने डिवाइस हो गए हैं, जिन्हें कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ की जरूरत पड़ती है. इस कारण कई लोग अपने फोन का ब्लूटूथ हमेशा ऑन रखते हैं. उन्हें बार-बार ब्लूटूथ को ऑन-ऑफ करना झंझट लगता है. ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या ब्लूटूथ को हमेशा ऑन रखना चाहिए? इसका जवाब इस पर निर्भर करता है कि आप कहां मौजूद हैं. घर पर रहते हुए ब्लूटूथ ऑन रखा जा सकता है, लेकिन घर से बाहर ऑन रखना खतरे से भरा हो सकता है.

ब्लूटूथ ऑन रखने पर क्या खतरा हो सकता है?

ब्लूटूथ ऑन रखना बहुत सुविधाजनक है. आजकल स्मार्ट होम गैजेट ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट रहते हैं. अगर आप ब्लूटूथ बंद कर देंगे तो इन्हें एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए घर पर रहते समय आप अपने फोन का ब्लूटूथ हमेशा एक्टिव रख सकते हैं, लेकिन घर से बाहर किसी भीड़भाड़ वाली जगह या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यह खतरनाक हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लूटूथ के जरिए साइबर अटैक किया जा सकता है. अगर आप किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर हैं और गलती से किसी अनजान डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं तो हैकिंग का खतरा पैदा हो सकता है. अगर हैकिंग टूल आपके फोन से कनेक्ट हो जाता है तो फोन में मालवयेयर इंस्टॉल किया जा सकता है. यह कॉल्स, पासवर्ड, अकाउंट्स और दूसरे पर्सनल डेटा की एक्सेस गलत हाथों में पहुंचा सकता है. अब ऐसे एडवांस सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, जो बिना पेयर हुए भी ब्लूटूथ के जरिए आपके फोन में सेंध लगाने की क्षमता रखते हैं.

इस बात का भी रखें ध्यान

अगर आप घर से बाहर हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे हैं तो किसी अनजान डिवाइस से पेयरिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट न करें. अगर आप कोई ब्लूटूथ डिवाइस यूज नहीं कर रहे हैं तो ब्लूटूथ को बंद करना बेहतर है. इससे हैकिंग की टेंशन खत्म हो जाएगी. 

क्या ब्लूटूथ ऑन रखने से बैटरी डिस्चार्ज होती है?

कई लोगों का मानना है कि अगर फोन का ब्लूटूथ ऑन रखा जाए तो इससे बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है. असल में ऐसा नहीं है. मॉडर्न स्मार्टफोन में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और ब्लूटूथ नाममात्र पावर कंज्यूम करते हैं. अगर आप पूरे दिन ब्लूटूथ ऑन रखते हैं तो बैटरी मुश्किल से 1-2 प्रतिशत डिस्चार्ज होगी. इसलिए ब्लूटूथ से बैटरी पर लोड पड़ने की बात पर भी भरोसा न करें.

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Published at : 05 May 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
Bluetooth Tips And Tricks TECH NEWS
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