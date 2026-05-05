क्या बिना बात रहता है बदन दर्द और खराब मूड, कहीं इस विटामिन की कमी से तो नहीं हो रहा ऐसा?

Early Signs Of Vitamin D Deficiency: विटामिन डी की कमी अक्सर अचानक सामने नहीं आती, बल्कि धीरे-धीरे शरीर में असर दिखाती है. शुरुआत में बस हल्की थकान महसूस होती है, मूड ठीक नहीं रहता और शरीर पहले से ज्यादा भारी लगने लगता है. आमतौर पर लोग इसे रोजमर्रा की थकान या तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार यही संकेत किसी गहरी कमी की ओर इशारा करते हैं.

फंक्शनल न्यूट्रिशनिस्ट मुग्धा प्रधान, सीईओ और फाउंडर ऑफ iThrive ने TOI को बताया कि विटामिन डी सिर्फ एक विटामिन नहीं है, बल्कि यह शरीर में हार्मोन की तरह काम करता है. जब इसका स्तर कम होता है, तो शरीर पहले हल्के संकेत देता है और बाद में असर ज्यादा साफ दिखने लगता है.

क्या होते हैं इसके कमी के संकेत?

ऐसी थकान जो आराम से भी दूर न हो, इस कमी का एक बड़ा संकेत हो सकती है. कई बार पूरी नींद लेने के बाद भी शरीर में ऊर्जा महसूस नहीं होती. मुग्धा प्रधान के अनुसार, कम विटामिन डी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और सेल्स में एनर्जी बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है. यही वजह है कि व्यक्ति को हमेशा थकान महसूस होती है, जैसे शरीर पूरी तरह चार्ज ही नहीं हो पा रहा हो.

बार-बार बीमार पड़ना भी संकेत

बार-बार बीमार पड़ना भी एक अहम संकेत है. छोटी-छोटी बीमारियां जल्दी-जल्दी होना और उनसे उबरने में ज्यादा समय लगना इस ओर इशारा करता है कि शरीर की इम्यूनिटी सही तरीके से काम नहीं कर रही. मुग्धा प्रधान बताती हैं कि विटामिन डी शरीर की इम्यून प्रतिक्रिया को संतुलित रखने में मदद करता है और इसकी कमी होने पर यह संतुलन बिगड़ जाता है.

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मूड खराब होना भी पहचान

मूड में लगातार गिरावट भी इस कमी से जुड़ी हो सकती है. बिना किसी खास वजह के चिड़चिड़ापन, उदासी या दिमाग का ठीक से काम न करना जैसे लक्षण नजर आते हैं. विटामिन डी दिमाग में उन केमिकल्स को प्रभावित करता है, जो हमारे मूड को नियंत्रित करते हैं. यही कारण है कि धूप में समय बिताने से मन हल्का महसूस होता है. इसके अलावा शरीर में बिना वजह दर्द और कमजोरी भी दिख सकती है. मांसपेशियों में हल्का दर्द, कमर में जकड़न या ताकत कम होना ऐसे संकेत हैं, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. समय के साथ यह समस्या हड्डियों को भी प्रभावित कर सकती है.

लाइफस्टाइल भी जिम्मेदार

आज की जीवनशैली भी इस कमी को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रही है. लंबे समय तक घर या ऑफिस के अंदर रहना, धूप की कमी और संतुलित आहार न लेना इसके मुख्य कारण हैं. मुग्धा प्रधान सलाह देती हैं कि अगर थकान, मूड में बदलाव और शरीर में दर्द एक साथ महसूस हो रहे हों, तो इसे नजरअंदाज न करें और जांच करवाना बेहतर रहता है. इससे बचाव के लिए रोजाना कुछ समय धूप में बिताना जरूरी है, खासकर सुबह या शाम के समय. इसके साथ ही खानपान में पोषण से भरपूर चीजें शामिल करनी चाहिए. हालांकि, किसी भी तरह के सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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