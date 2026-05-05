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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थVitamin D Deficiency: क्या बिना बात रहता है बदन दर्द और खराब मूड, कहीं इस विटामिन की कमी से तो नहीं हो रहा ऐसा?

Vitamin D Deficiency: क्या बिना बात रहता है बदन दर्द और खराब मूड, कहीं इस विटामिन की कमी से तो नहीं हो रहा ऐसा?

Vitamin D Symptoms: छोटी-छोटी बीमारियां जल्दी-जल्दी होना और उनसे उबरने में ज्यादा समय लगना इस ओर इशारा करता है कि शरीर की इम्यूनिटी सही तरीके से काम नहीं कर रही.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 05 May 2026 10:59 AM (IST)
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Early Signs Of Vitamin D Deficiency: विटामिन डी की कमी अक्सर अचानक सामने नहीं आती, बल्कि धीरे-धीरे शरीर में असर दिखाती है. शुरुआत में बस हल्की थकान महसूस होती है, मूड ठीक नहीं रहता और शरीर पहले से ज्यादा भारी लगने लगता है. आमतौर पर लोग इसे रोजमर्रा की थकान या तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार यही संकेत किसी गहरी कमी की ओर इशारा करते हैं. 

फंक्शनल न्यूट्रिशनिस्ट मुग्धा प्रधान, सीईओ और फाउंडर ऑफ iThrive ने TOI को बताया कि विटामिन डी सिर्फ एक विटामिन नहीं है, बल्कि यह शरीर में हार्मोन की तरह काम करता है. जब इसका स्तर कम होता है, तो शरीर पहले हल्के संकेत देता है और बाद में असर ज्यादा साफ दिखने लगता है. 

क्या होते हैं इसके कमी के संकेत?

ऐसी थकान जो आराम से भी दूर न हो, इस कमी का एक बड़ा संकेत हो सकती है. कई बार पूरी नींद लेने के बाद भी शरीर में ऊर्जा महसूस नहीं होती. मुग्धा प्रधान के अनुसार, कम विटामिन डी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और सेल्स में एनर्जी बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है. यही वजह है कि व्यक्ति को हमेशा थकान महसूस होती है, जैसे शरीर पूरी तरह चार्ज ही नहीं हो पा रहा हो. 

बार-बार बीमार पड़ना भी संकेत

बार-बार बीमार पड़ना भी एक अहम संकेत है. छोटी-छोटी बीमारियां जल्दी-जल्दी होना और उनसे उबरने में ज्यादा समय लगना इस ओर इशारा करता है कि शरीर की इम्यूनिटी सही तरीके से काम नहीं कर रही. मुग्धा प्रधान बताती हैं कि विटामिन डी शरीर की इम्यून प्रतिक्रिया को संतुलित रखने में मदद करता है और इसकी कमी होने पर यह संतुलन बिगड़ जाता है.

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मूड खराब होना भी पहचान

मूड में लगातार गिरावट भी इस कमी से जुड़ी हो सकती है. बिना किसी खास वजह के चिड़चिड़ापन, उदासी या दिमाग का ठीक से काम न करना जैसे लक्षण नजर आते हैं. विटामिन डी दिमाग में उन केमिकल्स को प्रभावित करता है, जो हमारे मूड को नियंत्रित करते हैं. यही कारण है कि धूप में समय बिताने से मन हल्का महसूस होता है. इसके अलावा शरीर में बिना वजह दर्द और कमजोरी भी दिख सकती है. मांसपेशियों में हल्का दर्द, कमर में जकड़न या ताकत कम होना ऐसे संकेत हैं, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. समय के साथ यह समस्या हड्डियों को भी प्रभावित कर सकती है. 

लाइफस्टाइल भी जिम्मेदार

आज की जीवनशैली भी इस कमी को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रही है. लंबे समय तक घर या ऑफिस के अंदर रहना, धूप की कमी और संतुलित आहार न लेना इसके मुख्य कारण हैं. मुग्धा प्रधान सलाह देती हैं कि अगर थकान, मूड में बदलाव और शरीर में दर्द एक साथ महसूस हो रहे हों, तो इसे नजरअंदाज न करें और जांच करवाना बेहतर रहता है. इससे बचाव के लिए रोजाना कुछ समय धूप में बिताना जरूरी है, खासकर सुबह या शाम के समय. इसके साथ ही खानपान में पोषण से भरपूर चीजें शामिल करनी चाहिए. हालांकि, किसी भी तरह के सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 05 May 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
Vitamin D Deficiency Hidden Vitamin D Deficiency Low Vitamin D Levels
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