Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऑटो-कनेक्ट बंद करें, VPN और 2FA का उपयोग सुरक्षा बढ़ाता है।

Public Wi-Fi: आज के दौर में एयरपोर्ट, कैफे, मॉल या रेलवे स्टेशन हर जगह फ्री Wi-Fi आसानी से मिल जाता है. भारत में लाखों लोग रोजाना इन नेटवर्क्स से जुड़ते हैं. लेकिन जितनी यह सुविधा आसान लगती है, उतना ही बड़ा खतरा भी इसके पीछे छिपा होता है. साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक, असुरक्षित पब्लिक Wi-Fi नेटवर्क आपके डेटा और पैसों दोनों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं खासकर जब डिजिटल पेमेंट और मोबाइल बैंकिंग तेजी से बढ़ रही है.

पब्लिक Wi-Fi से कनेक्ट होते ही क्या होता है?

जब आप किसी फ्री Wi-Fi से जुड़ते हैं तो आपका डिवाइस एक ऐसे नेटवर्क पर काम करता है जो अक्सर सुरक्षित (एन्क्रिप्टेड) नहीं होता. इसका मतलब यह है कि उसी नेटवर्क पर मौजूद कोई भी हैकर आपकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रख सकता है.

कई बार हमलावर मैन-इन-द-मिडल तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें वे आपके और वेबसाइट के बीच में आकर चुपचाप डेटा चुरा लेते हैं. आसान भाषा में समझें तो आप जो भी टाइप करते हैं पासवर्ड, OTP, ईमेल सब उनके हाथ लग सकता है. इसके अलावा, नकली Wi-Fi नेटवर्क भी बनाए जाते हैं जो असली जैसे दिखते हैं और लोगों को आसानी से जाल में फंसा लेते हैं.

सबसे बड़े खतरे कौन-कौन से हैं?

पब्लिक Wi-Fi का सबसे बड़ा जोखिम है पहचान की चोरी, बैंकिंग फ्रॉड और मालवेयर अटैक. साइबर अपराधी आपके बैंकिंग ऐप, सोशल मीडिया या ऑफिस अकाउंट्स के लॉगिन डिटेल्स चुरा सकते हैं. एक और आम तरीका है सेशन हाईजैकिंग जिसमें हैकर बिना पासवर्ड डाले ही आपके अकाउंट का कंट्रोल हासिल कर लेते हैं. कुछ मामलों में, नेटवर्क के जरिए आपके फोन में मालवेयर भी डाल दिया जाता है जो बाद में भी आपकी गतिविधियों पर नजर रखता रहता है. इन खतरों का सीधा असर आपके पैसों, UPI ऐप्स और निजी जानकारी पर पड़ सकता है यहां तक कि आपकी फोटो और मैसेज भी गलत हाथों में जा सकते हैं.

खुद को कैसे सुरक्षित रखें?

पब्लिक Wi-Fi का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करने की जरूरत नहीं है लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है. खुले नेटवर्क पर कभी भी बैंकिंग ऐप में लॉगिन न करें और न ही कोई पेमेंट करें. किसी भी वेबसाइट को खोलते समय यह जरूर देखें कि उसके URL में HTTPS हो जिससे कनेक्शन सुरक्षित रहता है.

अपने फोन में ऑटो-कनेक्ट फीचर बंद रखें ताकि आपका डिवाइस अपने आप किसी अनजान नेटवर्क से न जुड़ जाए. साथ ही, एक भरोसेमंद VPN का इस्तेमाल करने से आपका डेटा एन्क्रिप्ट हो जाता है जिससे सुरक्षा और बढ़ जाती है. इसके अलावा, जरूरी ऐप्स में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) चालू रखें. इससे अगर पासवर्ड चोरी भी हो जाए, तो भी आपका अकाउंट सुरक्षित रह सकता है.

रोजमर्रा की जिंदगी में क्यों जरूरी है सावधानी?

आज के समय में जब हर छोटा-बड़ा पेमेंट डिजिटल हो चुका है, एक छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है. पब्लिक Wi-Fi हर जगह मौजूद है लेकिन इसके साथ साइबर खतरे भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं. अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतें, तो अपने पैसे, निजी जानकारी और ऑनलाइन पहचान को सुरक्षित रख सकते हैं. पब्लिक Wi-Fi का सही तरीके से इस्तेमाल ही आपको इन खतरों से बचा सकता है.

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