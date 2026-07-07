Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्रमुख टेलिकॉम कंपनियां प्रीपेड रिचार्ज प्लान 15% तक बढ़ाएंगी।

यह बढ़ोतरी प्रति ग्राहक औसत कमाई बढ़ाने के लिए की जाएगी।

दैनिक डेटा पैक और अनलिमिटेड कॉलिंग प्लान्स महंगे होने की संभावना।

Prepaid Recharge Plan Price Hike: देश की मुख्य टेलीकॉम कंपनियों ने अपने यूजर्स को एक जोरदार झटका देने का फैसला किया है. जहां एक तरफ स्मार्टफोन लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं तो वहीं, दूसरी तरफ महंगे मोबाइल रिचार्ज प्लान लोगों को काफी परेशान करते हैं. अब देश की तीन बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने फिर से एक बार आने वाले कुछ महीनों में मोबाइल रिचार्ज मंहगे करने का फैसला किया है. आइए जानते हैं क्यों होने वाली है ये बढ़ोतरी.

कितने महंगे होंगे रिचार्ज प्लान

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों टेलीकॉम कंपनियां अपने प्रीपेड रिचार्ज प्लान में करीब 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं. बता दें कि फिलहाल बीते दो सालों से कंपनियों ने प्लान की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी. जानकारी के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ा है. लेकिन इसके बावजूद कंपनियों की प्रति ग्राहक औसत कमाई (ARPU) उनके मुताबिक नहीं हुई थी. इसी वजह से अब टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम इंसान पर देखने को मिलेगा.

किन प्लान्स पर होगा असर

जानकारी के मुताबिक, इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर फिलहाल प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स पर देखने को मिल सकता है. बता दें कि डेली इस्तेमाल किए जाने वाले डेटा पैक्स और अनलिमिटेड कॉलिंग वाले प्लान महंगे हो सकते हैं. हालांकि, माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में टेलीकॉम कंपनियां अपने प्रीपेड प्लान्स को भी महंगा कर सकती हैं.

आखिरी बार कब हुई थी बढ़ोतरी

जानकारी के लिए बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों ने आखिरी बार अपने रिचार्ज प्लान्स में बड़ी बढ़ोतरी 2024 में की थी. इसके बाद से कंपनियों ने कोई भी कीमत नहीं बढ़ाई थी. लेकिन इस बीच मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करने में काफी इजाफा देखने को मिला था. लेकिन कंपनियों की प्रति ग्राहक कमाई में कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली थी. इसी वजह से अब कंपनियों ने ये फैसला लिया है जिससे वह अपनी कमाई को बढ़ा सकें.

क्या सभी प्लान्स हो जाएंगे महंगे

दरअसल, एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेलीकॉम कंपनियां सभी प्रीपेड प्लान्स को महंगा करने की जगह पर नई प्राइसिंग मॉडल पेश कर सकती हैं. इसमें उन्ही प्लान्स की कीमतों को बढ़ाया जाएगा जिसमें ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल होता है. इसके बाद जो लोग ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला प्लान चुनते हैं उन्हें अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे.

अगर ऐसा होता है तो कम डेटा इस्तेमाल करने वालों पर इस बढ़ोतरी का कोई असर देखने को नहीं मिलेगा. बढ़ोतरी के बाद से जो ज्यादा डेटा का इस्तेमाल करेगा उनको अब प्लान्स के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे.

क्या करें यूजर्स

आपको बता दें कि अगर आने वाले कुछ महीनों में रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो ऐसे में पुराने रिचार्ज प्लान्स पहले के मुकाबले महंगे हो जाएंगे. ऐसे में जिन यूजर्स की लंबी वैलिडिटी वाला प्लान खत्म होने वाला है वो प्लान महंगे होने से पहले अपना रिचार्ज प्लान करा लेंगे तो उनको ज्यादा फायदा होगा. हालांकि, टेलीकॉम कंपनियों ने अभी तक किस डेट से प्लान्स महंगे होंगे इसके बारे में कोई आधिकारीक जानकारी शेयर नहीं की है.

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