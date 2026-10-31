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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजHistory of O’Clock: समय बताने के लिए क्यों कहा जाता है O’clock, कब हुई इसकी शुरुआत?

History of O’Clock: समय बताने के लिए क्यों कहा जाता है O’clock, कब हुई इसकी शुरुआत?

History of O’Clock: 'ओ क्लॉक' शब्द मूल रूप से 'Of the clock' का संक्षिप्त रूप है, जिसकी शुरुआत यांत्रिक घड़ियों के दौर में सटीक समय और पुरानी धूपघड़ी के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए हुई थी.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 31 Oct 2026 08:57 AM (IST)
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History of O’Clock: जब भी हम किसी घड़ी में बिल्कुल सटीक चार या पांच बजते हुए देखते हैं, तो बातचीत के दौरान 'ओ क्लॉक' शब्द का इस्तेमाल जरूर करते हैं. हालांकि, जब सुइयां 4:30 मिनट या 5:15 मिनट दर्शाती हैं, तो यह नियम लागू नहीं होता और हम सीधे मिनट के हिसाब से समय साझा करते हैं. सदियों पुरानी इस परंपरा के पीछे एक बेहद दिलचस्प इतिहास छिपा है, जो आज की हमारी बोलचाल की भाषा का एक अहम हिस्सा बन चुका है. आइए जानते हैं कि समय बताने की इस अनोखे तरीके की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे कौन सी मुख्य वजहें जुड़ी हुई हैं.

प्राचीन समय देखने के पारंपरिक साधन क्या?

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यांत्रिक घड़ियों के आविष्कार से बहुत पहले मानव सभ्यता सूर्य की स्थिति और पानी के बहाव पर पूरी तरह निर्भर थी. उस दौर में समय मापने के लिए मुख्य रूप से धूपघड़ी यानी सनडायल और जलघड़ी यानी वॉटर डायल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था. इन पुराने उपकरणों की मदद से दिन के उजाले में परछाइयों को देखकर और रात के समय पानी के स्तर के जरिए वक्त का अंदाजा लगाया जाता था, जो आज की डिजिटल या सुई वाली घड़ियों जितना सटीक नहीं हुआ करता था.

धूपघड़ी और मौसम का अनोखा रिश्ता

सनडायल यानी धूपघड़ी की एक बड़ी कमजोरी यह थी कि यह पूरी तरह से सूरज की रोशनी और मौसम की स्थिति पर निर्भर रहती थी. गर्मियों के लंबे दिनों और सर्दियों के छोटे दिनों में धूप की दिशा बदलने के कारण समय के आकलन में अक्सर अंतर आ जाता था. इसके अलावा आसमान में बादल छा जाने या बारिश होने पर इन उपकरणों से वक्त देखना पूरी तरह असंभव हो जाता था, जिसके कारण लोग एक ऐसे भरोसेमंद तंत्र की तलाश में थे जो हर मौसम में एक समान सटीक जानकारी दे सके.

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History of O’Clock: समय बताने के लिए क्यों कहा जाता है O’clock, कब हुई इसकी शुरुआत?

यांत्रिक घड़ियों का ऐतिहासिक आगमन

जब पहली बार आधुनिक यांत्रिक घड़ियों का आविष्कार हुआ, तो समय देखने का तरीका पूरी तरह बदल गया. ये नई घड़ियां गियर, स्प्रिंग्स और पेंडुलम के जरिए चलती थीं और मौसम या धूप के बदलावों से इनका कोई लेना-देना नहीं होता था. शुरुआती दौर में जब ये तकनीक नहीं आई थी, तब भी समाज में पुराने तरीकों का चलन था. यांत्रिक घड़ियों के आने के बाद लोगों को एक ऐसा सटीक माध्यम मिल गया जो हर परिस्थिति में बिल्कुल एक समान और सटीक समय दिखाने में सक्षम साबित हुआ.

'Of the Clock' से बना 'O’clock'

शुरुआती दौर में जब लोग यांत्रिक घड़ियों से समय देखकर किसी को वक्त बताते थे, तो यह स्पष्ट करने के लिए कि समय धूपघड़ी का नहीं बल्कि घड़ी का है, 'Of the clock' यानी घड़ी के हिसाब से बोला जाता था. समय बीतने के साथ-साथ आम बोलचाल में तेजी लाने और शब्दों को छोटा करने के लिए लोगों ने 'Of the clock' का उच्चारण तेजी से करना शुरू कर दिया, जो धीरे-धीरे बदलते हुए आधुनिक 'O’clock' के रूप में परिवर्तित हो गया.

पूरे घंटे के साथ ही इस शब्द का मेल

ओ क्लॉक शब्द केवल पूरे घंटों के साथ ही क्यों बोला जाता है, इसके पीछे भी एक ठोस कारण है. जब यांत्रिक घड़ियां शुरुआती समय में बनाई गई थीं, तो उनमें मिनट या सेकंड दिखाने वाली सुइयां नहीं होती थीं, बल्कि केवल घंटे की एक ही सुई हुआ करती थी. उस समय सटीक मिनट मापने की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती थी, इसलिए लोग केवल पूरा घंटा बताने के लिए ही इस विशेष शब्द का उपयोग करते थे.


History of O’Clock: समय बताने के लिए क्यों कहा जाता है O’clock, कब हुई इसकी शुरुआत?

मिनटों की शुरुआत और नए शब्दावली

जैसे-जैसे विज्ञान और तकनीक ने तरक्की की, घड़ियों में मिनट और सेकंड की सुइयों को भी जोड़ दिया गया. हालांकि, जब मिनट मापने की शुरुआत हुई, तब तक लोग केवल पूरे घंटे के साथ 'O’clock' बोलने के आदी हो चुके थे. मिनटों या आधे घंटे का समय बताने के लिए 'Half past', 'Quarter past' या 'Quarter to' जैसे नए और सुविधाजनक वाक्यांश चलन में आ गए, जिससे समय को और अधिक स्पष्टता के साथ व्यक्त किया जाने लगा.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 31 Oct 2026 08:57 AM (IST)
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