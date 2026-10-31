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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअमित शाह से मौलाना मदनी की बड़ी अपील, कहा- 'नाजायज तरीके से आएं तो निकाल फेंके'

अमित शाह से मौलाना मदनी की बड़ी अपील, कहा- 'नाजायज तरीके से आएं तो निकाल फेंके'

जमीयत उलमा-ए-हिंद के वार्षिक अधिवेशन में मौलाना महमूद मदनी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा. उन्होंने अवैध विदेशी नागरिकों की घुसपैठ रोकने में सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए.

Written By : अहमद बिलाल |  Updated at : 31 Oct 2026 11:56 AM (IST)
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जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा जुबानी हमला बोला है. हरियाणा के नूंह जिले में जमीयत उलमा-ए-हिंद के दो दिवसीय वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने विदेशी नागरिकों के अवैध प्रवेश और उन्हें देश से बाहर निकालने के मुद्दे पर सरकार को घेरा.

मौलाना मदनी ने कहा कि भारत में किसी भी विदेशी नागरिक का अवैध रूप से आना स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि जो लोग कानूनी तरीके से भारत आते हैं, उनके लिए कानून मौजूद है, लेकिन अवैध रूप से आने वालों को देश से बाहर किया जाना चाहिए.

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अमित शाह से पूछा- घुसपैठ रोकने का इंतजाम क्यों नहीं?

अपने संबोधन में मौलाना मदनी ने कहा कि अवैध रूप से देश में आने वाले लोगों को बाहर निकालने से भी ज्यादा जरूरी है कि उनके प्रवेश को रोका जाए. उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सरकार विदेशी नागरिकों को देश में आने से रोकने में नाकाम रहती है और इसके लिए दूसरों पर आरोप लगाती है, तो यह उसकी जिम्मेदारी से बचने जैसा है.उन्होंने अमित शाह को संबोधित करते हुए कहा, "अगर आप गैर मुल्कियों को इस देश में आने से रोक नहीं सकते तो, आपसे बड़ा गद्दार इस मुल्क में कोई नहीं है."

नूंह में दो दिवसीय अधिवेशन को कर रहे थे संबोधित

मौलाना महमूद मदनी ने ये बातें हरियाणा के नूंह जिले में जमीयत उलमा-ए-हिंद के दो दिवसीय वार्षिक अधिवेशन के दौरान कहीं. गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2025 में संसद को घुसपैठ से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराए थे. ये आंकड़े घुसपैठ के प्रयासों को कवर करते हैं, न कि उन लोगों की कुल संख्या को, जो बिना पहचाने भारत में प्रवेश कर गए होंगे. इस दौरान बांग्लादेश से 7528, पाकिस्तान से  420, म्यांमार 298,नेपाल और भूटान संयुक्त रूप से 157 लेकिन चीन में कोई कोई मामला दर्ज नहीं हुआ.

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Published at : 31 Oct 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
Maulana Mahmood Madani HARYANA AMIT SHAH
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