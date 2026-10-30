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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSamsung Sleep Apnea Detection: रातभर सांसों पर नजर रखेगी Samsung की टेक्नोलॉजी, कैसे करेगी काम?

Samsung Sleep Apnea Detection: रातभर सांसों पर नजर रखेगी Samsung की टेक्नोलॉजी, कैसे करेगी काम?

सोते समय सांसों में आने वाली रुकावटों का अब AI से पता लगाएगी Samsung की टेक्नोलॉजी. Galaxy Watch और Galaxy Ring का नया फीचर स्लीप एपनिया के संकेतों को तीन स्तरों में बांटेगा. जानिए यह कैसे काम करेगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 30 Oct 2026 04:47 PM (IST)
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  • यह नवंबर से दक्षिण कोरिया में वॉच/रिंग पर आएगा.

Samsung Sleep Apnea Detection : Samsung ने अपनी Galaxy Watch और Galaxy Ring के लिए स्लीप एपनिया डिटेक्शन फीचर को पहले से ज्यादा एडवांस बनाने की तैयारी की है. कंपनी अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद जोड़ रही है, जिससे सोते समय सांस लेने में होने वाली रुकावटों को पहले से बेहतर तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा.

खास बात यह है कि नया फीचर सिर्फ समस्या के संकेत मिलने या नहीं मिलने की जानकारी नहीं देगा, बल्कि सांसों में आने वाली रुकावटों की फ्रीक्वेंसी के आधार पर उन्हें अलग-अलग स्तरों में भी बांटेगा. तो आइए जानते हैं कि यह फीचर कैसे काम करेगा. 

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AI की मदद से सांसों में होने वाली रुकावटों पर नजर

Samsung का स्लीप एपनिया डिटेक्शन फीचर पहली बार Galaxy Watch 4 के साथ पेश किया गया था. अब कंपनी इसके अपग्रेडेड वर्जन में AI एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर रही है. Samsung के मुताबिक, यह एल्गोरिदम नींद के दौरान सांस लेने में आने वाली बाधाओं को लगातार ट्रैक करेगा. इसके बाद उनकी संख्या और फ्रीक्वेंसी के आधार पर तीन कैटेगरी बनाई जाएंगी. इनमें माइल्ड, ऑकेजनल और फ्रीक्वेंट स्तर शामिल हैं. पहले वाला फीचर सिर्फ यह बताता था कि स्लीप एपनिया के संकेत मौजूद हैं या नहीं. नए वर्जन में यूजर को इन संकेतों की बारंबारता से जुड़ी ज्यादा जानकारी मिल सकेगी.

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यह फीचर कैसे काम करेगा? 

नए फीचर से रिपोर्ट पाने के लिए यूजर को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी. Samsung के अनुसार, डिवाइस को कम से कम 5 घंटे की नींद के दौरान पहनना होगा. ऐसा 10 दिनों के भीतर दो बार करना जरूरी होगा. इसके बाद ही सिस्टम नींद के दौरान सांसों में आने वाली रुकावटों का विश्लेषण करके रिजल्ट देगा. कंपनी का दावा है कि AI आधारित नया फीचर पहले के मुकाबले बेहतर तरीके से संकेतों की पहचान कर सकेगा, हालांकि Samsung ने साफ किया है कि यह टूल उन यूजर्स के लिए है, जिन्हें पहले से स्लीप एपनिया की समस्या का पता नहीं है. यह किसी डॉक्टर की जांच, मेडिकल डायग्नोसिस या सलाह का ऑप्शन नहीं है.

इन Samsung डिवाइस में मिलेगा नया फीचर

Samsung का अपग्रेडेड AI फीचर सबसे पहले नवंबर से दक्षिण कोरिया में उपलब्ध कराया जाएगा. कंपनी इसे Galaxy Watch Ultra 2, Galaxy Watch 9 सीरीज और Galaxy Ring में रोलआउट करेगी. इसके बाद Wear OS 7.0 या उससे ऊपर के वर्जन पर चलने वाली Galaxy Watch 7 और Watch 8 सीरीज में भी फ्यूचर के फर्मवेयर अपडेट के जरिए इसे दिया जाएगा.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 30 Oct 2026 04:47 PM (IST)
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