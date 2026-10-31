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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीCNAP Rule: दूसरे के नाम सिम तो कैसे दिखेगा असली कॉलर का नाम? कल से बदल रहे नियम

CNAP Rule: दूसरे के नाम सिम तो कैसे दिखेगा असली कॉलर का नाम? कल से बदल रहे नियम

CNAP Rule: 1 नवंबर से मोबाइल कॉलिंग का एक बहुत बड़ा नियम बदलने जा रहा है. अब अनजान कॉल आने पर भी स्क्रीन पर नाम दिखेगा. लेकिन आप दूसरे के नाम की सिम चला रहे हैं तो किसका नाम शो होगा? जान लें नियम.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 31 Oct 2026 11:24 AM (IST)
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  • कल से CNAP लागू, फर्जी कॉल, धोखाधड़ी रोकने हेतु।
  • सिम KYC दर्ज नाम ही अब स्क्रीन पर दिखेगा।
  • सेव्ड नाम पहले, कंपनियां नाम अपडेट करवा सकेंगी।

CNAP Rule: कल यानी 1 नवंबर से देश के करोड़ों फोन यूजर्स के लिए कॉलिंग से जुड़े नियम पूरी तरह बदलने जा रहे हैं. टेलीकॉम कंपनियां कल से देशभर में कॉलर नेम प्रेजेंटेशन यानी CNAP सर्विस लागू करने जा रही हैं. अब तक जब भी आपके फोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आता था तो स्क्रीन पर सिर्फ नंबर फ्लैश होता था. कॉल किसका है यह जानने के लिए हमें थर्ड पार्टी कॉलर आईडी ऐप्स का सहारा लेना पड़ता था. 

लेकिन कल से बिना किसी ऐप के भी आपको फोन की स्क्रीन पर कॉल करने वाले का असली नाम दिखाई देगा. दूरसंचार विभाग ने बढ़ते साइबर फ्रॉड और फर्जी कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है. हालांकि इस नए नियम के आने से उन करोड़ों लोगों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. जो अपने माता-पिता, भाई-बहन या किसी दूसरे फैमिली मेंबर के नाम पर ली गई सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं.

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दूसरे के नाम पर सिम तो स्क्रीन पर किसका नाम आएगा?

भारत में यह बहुत आम बात है कि सिम कार्ड घर के किसी बड़े सदस्य जैसे पापा, मम्मी या भाई की आईडी पर खरीदा जाता है और उसका इस्तेमाल घर का कोई दूसरा सदस्य करता है. ऐसे में CNAP नियम लागू होने के बाद सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है कि कॉल करने पर किसका नाम शो होगा. नियम के मुताबिक CNAP सिस्टम पूरी तरह से टेलीकॉम कंपनियों के केवाईसी डेटाबेस पर काम करता है. 

यानी सिम खरीदते समय जिस व्यक्ति का आधार कार्ड या पहचान पत्र लगाया गया था कंपनी के रिकॉर्ड में वही असली मालिक है. इसलिए अगर आप अपने पिता के नाम पर रजिस्टर्ड सिम चला रहे हैं और किसी अनजान नंबर पर कॉल करते हैं तो सामने वाले की स्क्रीन पर आपका नहीं बल्कि आपके पिता का नाम दिखाई देगा. अगर आप चाहते हैं कि कॉल करने पर आपका ही नाम दिखे तो आपको टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाकर सिम को अपने नाम पर ट्रांसफर या पोर्ट करवाना होगा.


CNAP Rule: दूसरे के नाम सिम तो कैसे दिखेगा असली कॉलर का नाम? कल से बदल रहे नियम

पहले से सेव नंबरों का क्या होगा?

यह नया सरकारी कॉलर आईडी सिस्टम थर्ड पार्टी ऐप्स से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा भरोसेमंद तरीके से काम करेगा. थर्ड पार्टी ऐप्स में लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नाम लिख लेते थे. लेकिन CNAP में सीधे टेलीकॉम कंपनियों के वेरिफाइड रिकॉर्ड से नाम उठाया जाएगा. जब कोई अनजान शख्स आपको कॉल करेगा तो फोन की डिस्प्ले पर सबसे ऊपर उसका मोबाइल नंबर और ठीक उसके नीचे सिम कार्ड के मालिक का सरकारी दस्तावेज वाला नाम नजर आएगा. 

वहीं अगर आपने किसी व्यक्ति का नंबर पहले से अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी खास नाम से सेव कर रखा है. तो स्क्रीन पर आपके द्वारा सेव किया गया नाम ही पहले दिखेगा. इसके अलावा अगर कोई कॉल विदेश से आ रहा है. तो स्क्रीन पर नंबर के साथ साफ तौर पर इंटरनेशनल कॉल लिखा हुआ दिखाई देगा. जिससे लोग विदेशी नंबरों से होने वाले स्कैम से सावधान हो सकेंगे.


CNAP Rule: दूसरे के नाम सिम तो कैसे दिखेगा असली कॉलर का नाम? कल से बदल रहे नियम

यह भी पढ़ें: ATM Card Safety: एटीएम में कार्ड डालने से पहले चेक करें ये चीज, वरना खाली हो जायेगा अकाउंट

कंपनियों के लिए क्या हैं नियम?

शुरुआती चरण में कल से यह सुविधा देश के सभी 4G और 5G नेटवर्क यूजर्स के लिए डिफॉल्ट रूप से चालू की जा रही है. इसके लिए आपको अपने फोन में कोई अलग से ऐप डाउनलोड करने या सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं होगी. 2G और 3G नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए इसे आगे चलकर अलग से रोलआउट किया जाएगा. वहीं बिजनेस और कंपनियों के लिए भी खास नियम बनाए गए हैं. 

अगर कोई कंपनी चाहती है कि उसके कर्मचारियों के फोन से कॉल जाने पर कंपनी या ब्रांड का नाम दिखे तो उन्हें अपने GST या ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज टेलीकॉम कंपनी को देकर अपना नाम अपडेट कराना होगा. यूजर्स की प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए कंपनियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि कॉल कटने के बाद कॉलर का नाम सिस्टम में स्टोर न रखा जाए. 

यह भी पढ़ें: Air Purifier: एयर प्यूरीफायर खरीदने से पहले, जान लें ये 3 जरूरी बातें

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
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Published at : 31 Oct 2026 11:19 AM (IST)
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