ChatGPT ने कर दी बेंगलुरू के टेकी की बल्ले-बल्ले, 2 महीने में इंटरव्यू के लिए 7 कॉल्स, मनपसंद कंपनी में मिली नौकरी
AI के कारण बड़ी संख्या में नौकरियां जा रही हैं. दूसरी तरफ कुछ लोग AI का यूज कर ही नौकरियां ढूंढ रहे हैं. बेंगलुरू के एक टेकी को ChatGPT की मदद से मनपसंद नौकरी मिली है.
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) के कारण कई लोगों की नौकरियां गई हैं तो कई लोग नई नौकरी ढूंढने के लिए भी AI का इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसा ही बेंगलुरू के एक टेकी के साथ हुआ, जिसने AI की मदद से जॉब ढूंढनी शुरू की और उसे दो महीनों के भीतर 7 जगहों से इंटरव्यू के लिए कॉल्स आ गईं. आखिर में उसने अपनी पसंद की नौकरी फाइनल कर ली. इस टेकी ने अपना पूरा अनुभव शेयर करते हुए बताया है कि कैसे ChatGPT का यूज कर उसने अपनी पसंद की नौकरी पाई.
मेटा और टिकटॉक में काम कर चुके हैं सौरभ
मेटा और टिकटॉक में काम कर चुके अमर सौरभ ने बिजनेस इनसाइडर पर अपना अनुभव शेयर किया है. सौरभ ने मेटा और टिकटॉक की नौकरी छोड़ने के बाद अप्रैल में नई नौकरी की तलाश शुरू की थी. शुरुआती दो-तीन महीनों में उन्हें केवल 2-3 इंटरव्यू के लिए ही कॉल्स आईं. इसके बाद उन्होंने ChatGPT की मदद लेने पर विचार किया.
सौरभ ने बनाई कस्टम GPT
सौरभ ने बताया कि वो जॉब सर्च करने में ChatGPT का यूज कर रहे थे, लेकिन इसके जवाब साधारण से होते थे. इसके बाद उन्होंने इस चैटबॉट के कस्टमाइज वर्जन का यूज करते हुए कस्टम GPT तैयार कर ली. उन्होंने इस पर अपना रेज्यूमे, लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक और प्रोजेक्ट नोट्स आदि अपलोड कर दिए और बताया कि वो सीनियर लेवल के प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल के लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं. इस काम में उन्हें लगभग एक घंटा लगा.
सौरभ को आने लगी एक के बाद एक कॉल
सौरभ ने कहा कि कस्टम GPT तैयार करने के बाद उन्हें एक के बाद एक कॉल आने लगी. दो महीनों में उन्हें रेड्डिट, इनट्यूट और पेपाल समेत 7 कंपनियों से इंटरव्यू के लिए कॉल्स आ गईं. इन कंपनियों में इंटरव्यू देने के बाद सौरभ ने आखिरकार पेपाल मे नौकरी करना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि कस्टम GPT की आउटकम से खुश हैं और अगर उन्हें दोबारा नौकरी ढूंढनी पड़ी तो वो फिर से इनका यूज करेंगे.
ये भी पढ़ें-
OnePlus 15 का इंतजार आज हो जाएगा खत्म, लॉन्च से पहले जान लें फीचर्स और अनुमानित कीमत
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL