Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ब्लू टिक अब स्टेटस से ज़्यादा ज़रूरी बन सकता है।

X Blue Tick: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अब बिना वेरिफिकेशन वाले यूज़र्स के लिए बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. अब तक इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी पहचान यही थी कि लोग बिना किसी खास रोक-टोक के लगातार पोस्ट करते रहते थे. चाहे लाइव मैच पर रिएक्शन देना हो देर रात मीम्स शेयर करना हो या किसी ट्रेंडिंग मुद्दे पर बहस, यूजर्स खुलकर अपनी बात रखते थे. लेकिन अब यह आज़ादी सीमित होती दिखाई दे रही है.

बिना वेरिफिकेशन वाले अकाउंट्स पर नई लिमिट

हाल ही में कई यूजर्स ने नोटिस किया कि प्लेटफॉर्म ने चुपचाप पोस्टिंग लिमिट्स में बदलाव कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन अकाउंट्स पर ब्लू टिक नहीं है वे अब एक दिन में सिर्फ 50 ओरिजिनल पोस्ट और 200 रिप्लाई ही कर पाएंगे. जो लोग दिनभर लगातार एक्टिव रहते हैं या किसी इवेंट के दौरान लाइव पोस्टिंग करते हैं उनके लिए यह सीमा बहुत जल्दी पूरी हो सकती है.

दिलचस्प बात यह है कि प्लेटफॉर्म के हेल्प सेंटर के कुछ हिस्सों में अभी भी पुरानी लिमिट दिखाई दे रही है जहां यूज़र्स को रोज़ाना 2,400 पोस्ट तक की अनुमति बताई गई है. इससे साफ संकेत मिलता है कि यह बदलाव बिना किसी बड़े ऐलान के धीरे-धीरे लागू किया गया है.

लिमिट पूरी होते ही दिखेगा एरर

बताया जा रहा है कि जैसे ही कोई यूज़र तय सीमा तक पहुंच जाएगा स्क्रीन पर एक एरर मैसेज दिखाई देगा जिसमें बताया जाएगा कि पोस्टिंग लिमिट पूरी हो चुकी है. यानी अब लगातार ट्वीट या रिप्लाई करने वालों को सावधान रहना पड़ेगा.

क्या ब्लू टिक खरीदने के लिए बनाया जा रहा दबाव?

यह बदलाव Elon Musk की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें वेरिफिकेशन को स्टेटस सिंबल के बजाय पेड फीचर बनाया जा रहा है. ज्यादा पोस्टिंग की सुविधा पाने के लिए यूज़र्स को X Premium सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.

प्लेटफॉर्म का सबसे सस्ता Basic प्लान करीब 3 डॉलर प्रति महीना यानी लगभग 250 रुपये में आता है जबकि सालाना प्लान की कीमत लगभग 2,700 रुपये बताई जा रही है.

स्पैम रोकने का दावा लेकिन यूजर्स को शक

आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि नए नियमों का मकसद स्पैम अकाउंट्स और बॉट्स पर रोक लगाना है. कंपनी पहले भी ऐसे कई फीचर्स ला चुकी है जिनसे अकाउंट की जानकारी और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके.

हालांकि इंटरनेट पर कई लोग इस दलील से सहमत नहीं हैं. आलोचकों का मानना है कि यह कदम सुरक्षा से ज्यादा लोगों को सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मजबूर करने जैसा लग रहा है. कुछ यूज़र्स को डर है कि इससे प्लेटफॉर्म की वही तेज़ और अनफिल्टर्ड बातचीत वाली पहचान कमजोर पड़ सकती है जिसने X को बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से अलग बनाया था.

अब ब्लू टिक सिर्फ स्टेटस नहीं जरूरत बन सकता है

पहले ब्लू टिक को सिर्फ पहचान और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता था लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं. लगातार पोस्ट करने वाले यूजर्स के लिए वेरिफिकेशन लेना शायद मजबूरी बन जाए ताकि वे नई पोस्टिंग लिमिट की दीवार से बच सकें.

यह भी पढ़ें:

5G को भूल जाइए! 115Gbps की तूफानी स्पीड वाला दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च, अमेरिका-चीन नहीं बल्कि इस देश ने मारी बाजी