Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सुंदर पिचाई की अनुमानित संपत्ति 1.8 अरब डॉलर, मुख्य रूप से Alphabet के शेयर।

सैम ऑल्टमैन की अनुमानित संपत्ति 3.4 अरब डॉलर, स्टार्टअप्स में निवेश से।

ऑल्टमैन के पास OpenAI में कोई इक्विटी नहीं, पिचाई की संपत्ति Alphabet शेयरों से।

दोनों AI में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, लेकिन संपत्ति के स्रोत भिन्न।

Sundar Pichai Vs Sam Altman: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आज दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं Sundar Pichai और Sam Altman. एक तरफ Google और उसकी AI टेक्नोलॉजी है तो दूसरी तरफ ChatGPT बनाने वाली OpenAI. दोनों ही टेक इंडस्ट्री का भविष्य तय कर रहे हैं. लेकिन जब बात निजी संपत्ति यानी नेट वर्थ की आती है तो इन दोनों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिलता है.

मई 2026 तक उपलब्ध रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक CEO की दौलत सीधे उसकी कंपनी के शेयरों से जुड़ी है जबकि दूसरे ने स्टार्टअप्स में निवेश करके अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई है.

सुंदर पिचाई की कुल संपत्ति कितनी है?

Forbes की मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, सुंदर पिचाई की अनुमानित नेट वर्थ करीब 1.8 अरब डॉलर है. उनकी ज्यादातर संपत्ति Alphabet के शेयरों से आती है जो Google की पैरेंट कंपनी है. इसी कंपनी के अंतर्गत YouTube, Android और Chrome जैसे बड़े प्लेटफॉर्म आते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिचाई के पास लगभग 22 लाख GOOGL शेयर हैं जिनकी कीमत करीब 872 मिलियन डॉलर बताई जाती है.

दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी टेक कंपनी के CEO होने के बावजूद उनकी बेस सैलरी करीब 2 मिलियन डॉलर सालाना है. हालांकि, Alphabet ने हाल ही में उन्हें तीन साल के लिए लगभग 692 मिलियन डॉलर का बड़ा पे पैकेज मंजूर किया है जिसे कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव पैकेजों में गिना जा रहा है.

लाइमलाइट से दूर रहते हैं सुंदर पिचाई

अरबपति बनने के बावजूद सुंदर पिचाई हमेशा लो-प्रोफाइल लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं. दूसरे कई टेक दिग्गजों की तुलना में वह निजी जिंदगी को ज्यादा सार्वजनिक नहीं करते और विवादों से भी दूर रहते हैं.

Sam Altman की संपत्ति कहां से आती है?

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि Sam Altman के पास OpenAI में कोई इक्विटी हिस्सेदारी नहीं बताई जाती. यानी ChatGPT बनाने वाली कंपनी के CEO होने के बावजूद उनके पास कंपनी का सीधा मालिकाना हिस्सा नहीं है.

फिर सवाल उठता है कि उनकी अरबों डॉलर की संपत्ति आई कहां से?

दरअसल, Altman ने शुरुआती दौर में कई बड़े स्टार्टअप्स में निवेश किया था. इनमें Stripe, Airbnb और Reddit जैसी कंपनियां शामिल हैं. Forbes के अनुसार मई 2026 तक उनकी अनुमानित नेट वर्थ करीब 3.4 अरब डॉलर पहुंच चुकी है.

Reddit ने बढ़ाई Sam Altman की दौलत

Sam Altman को Reddit के सबसे बड़े शेयरहोल्डर्स में गिना जाता है. 2024 में Reddit के IPO से पहले उनके पास कंपनी में लगभग 9 प्रतिशत हिस्सेदारी थी. Reddit की मार्केट वैल्यू बढ़ने के साथ Altman की संपत्ति में भी जबरदस्त उछाल आया. उनकी कमाई मुख्य रूप से स्टार्टअप निवेश और शेयर होल्डिंग्स से आती है न कि पारंपरिक CEO सैलरी से.

आखिर 2026 में कौन ज्यादा अमीर निकला?

अगर केवल आंकड़ों की बात करें तो Sam Altman इस दौड़ में आगे दिखाई देते हैं. उनकी अनुमानित नेट वर्थ 3.4 अरब डॉलर है जबकि सुंदर पिचाई की संपत्ति करीब 1.8 अरब डॉलर बताई जा रही है.

हालांकि दोनों की संपत्ति का तरीका अलग है. पिचाई की दौलत सार्वजनिक रूप से ट्रेड होने वाले Alphabet शेयरों से जुड़ी है इसलिए उसे ट्रैक करना आसान है. वहीं Altman की संपत्ति निजी निवेशों और स्टार्टअप वैल्यूएशन पर आधारित है जो समय के साथ तेजी से बदल सकती है.

AI की दुनिया में दोनों का दबदबा

आज दुनिया भर में लोग जिन AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें इन दोनों नेताओं की बड़ी भूमिका है. एक तरफ Google Search, Gemini और Chrome हैं तो दूसरी ओर ChatGPT तेजी से फेमश हो रहा है. AI की यह प्रतिस्पर्धा आने वाले वर्षों में और तेज होने वाली है.

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