हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी5G को भूल जाइए! 115Gbps की तूफानी स्पीड वाला दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च, अमेरिका-चीन नहीं बल्कि इस देश ने मारी बाजी

5G को भूल जाइए! 115Gbps की तूफानी स्पीड वाला दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च, अमेरिका-चीन नहीं बल्कि इस देश ने मारी बाजी

Japan 6G Device: अब तक 6G नेटवर्क विकसित करने वाले वैज्ञानिक बेहद हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन एक सीमा के बाद सामान्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सही तरीके से काम करना बंद कर देते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 19 May 2026 12:42 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ऑप्टिकल माइक्रोकॉम्ब और स्थिर कनेक्शन से बना डिवाइस व्यावहारिक।

Japan 6G Device: इंटरनेट की दुनिया में एक बड़ी तकनीकी क्रांति आने वाली है जो लोगों के डाउनलोड और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है. जापान के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा 6G प्रोटोटाइप डिवाइस तैयार किया है जिसने वायरलेस इंटरनेट इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे दुनिया का पहला 6G डिवाइस माना जा रहा है. इस नई तकनीक की मदद से शोधकर्ताओं ने 112Gbps की जबरदस्त वायरलेस इंटरनेट स्पीड हासिल की जो मौजूदा 5G नेटवर्क से 20 गुना से भी ज्यादा तेज बताई जा रही है.

6G की सबसे बड़ी समस्या का निकाला समाधान

अब तक 6G नेटवर्क विकसित करने वाले वैज्ञानिक बेहद हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन एक सीमा के बाद सामान्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सही तरीके से काम करना बंद कर देते हैं. खासतौर पर जब सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 350 GHz से ऊपर पहुंचती है तो डिजिटल नॉइज़ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. इसकी वजह से डेटा अस्थिर हो जाता है और इंटरनेट कनेक्शन भरोसेमंद नहीं रह पाता.

जापानी वैज्ञानिकों ने बनाया नया रिकॉर्ड

टोकुशिमा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ताकेशी यासुई की टीम ने इस बड़ी चुनौती का समाधान खोज लिया. शोधकर्ताओं ने पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक सीमाओं को हटाकर 560 GHz बैंड पर बिना किसी सिग्नल रुकावट के 112Gbps की रिकॉर्ड वायरलेस स्पीड हासिल कर ली. यह उपलब्धि 6G टेक्नोलॉजी के भविष्य के लिए बेहद अहम मानी जा रही है.

पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह इस्तेमाल हुई लाइट टेक्नोलॉजी

इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान फोटोनिक्स यानी लाइट-बेस्ड टेक्नोलॉजी का रहा. वैज्ञानिकों ने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जगह प्रकाश आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया. इस एक्सपेरिमेंट में ऑप्टिकल माइक्रोकॉम्ब नाम का खास डिवाइस बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ.

ऑप्टिकल माइक्रोकॉम्ब ने घटाया डिजिटल नॉइज़

ऑप्टिकल माइक्रोकॉम्ब को एक बेहद एडवांस लेजर सिस्टम की तरह समझा जा सकता है जो बहुत स्थिर और सटीक लाइट बीम तैयार करता है. चूंकि ये लाइट सिग्नल काफी स्थिर होते हैं, इसलिए इनमें डिजिटल नॉइज़ लगभग ना के बराबर पैदा होता है. यही वजह है कि वैज्ञानिक बेहद तेज टेराहर्ट्ज सिग्नल तैयार करने में सफल रहे जो बिना रुकावट डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं.

डिवाइस को बनाया ज्यादा स्थिर और प्रैक्टिकल

आमतौर पर लेजर आधारित तकनीकों में हल्का सा कंपन भी सिस्टम को प्रभावित कर देता है क्योंकि इससे लेजर अलाइनमेंट बिगड़ सकता है. इस समस्या को दूर करने के लिए जापानी वैज्ञानिकों ने ऑप्टिकल फाइबर को सीधे सिलिकॉन नाइट्राइड माइक्रोरेजोनेटर चिप से स्थायी रूप से जोड़ दिया. इससे डिवाइस का आकार छोटा हो गया और अलाइनमेंट की समस्या भी खत्म हो गई.

इसके अलावा रिसर्च टीम ने इसमें खास टेंपरेचर कंट्रोल सिस्टम भी जोड़ी जिससे बदलते मौसम और तापमान का असर डिवाइस की परफॉर्मेंस पर नहीं पड़ेगा. माना जा रहा है कि यह तकनीक भविष्य में अल्ट्रा-फास्ट इंटरनेट और अगली पीढ़ी के वायरलेस नेटवर्क की दिशा बदल सकती है.

यह भी पढ़ें:

अब बिना हाथ लगाए चलेंगे Apps, Google का नया AI फीचर Android यूजर्स को कर देगा हैरान

Published at : 19 May 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
6g TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
5G को भूल जाइए! 115Gbps की तूफानी स्पीड वाला दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च, अमेरिका-चीन नहीं बल्कि इस देश ने मारी बाजी
5G को भूल जाइए! 115Gbps की तूफानी स्पीड वाला दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च, अमेरिका-चीन नहीं बल्कि इस देश ने मारी बाजी
टेक्नोलॉजी
कब लॉन्च होगा सिरी का नया वर्जन? ऐप्पल के WWDC 2026 की तारीख आ गई सामने
कब लॉन्च होगा सिरी का नया वर्जन? ऐप्पल के WWDC 2026 की तारीख आ गई सामने
टेक्नोलॉजी
बार-बार WiFi ढूंढने की झंझट खत्म! जानिए क्या है Travel Router जो घूमने वालों के लिए आता है काम
बार-बार WiFi ढूंढने की झंझट खत्म! जानिए क्या है Travel Router जो घूमने वालों के लिए आता है काम
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro और Pro Max की लॉन्चिंग में अब थोड़े दिन बाकी, प्राइस समेत सारी डिटेल्स हो गईं लीक
iPhone 18 Pro और Pro Max की लॉन्चिंग में अब थोड़े दिन बाकी, प्राइस समेत सारी डिटेल्स हो गईं लीक
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप के बयान से दुनिया में भौचाल!
यहां जानिए पेट्रोल-डीजल के नए दाम
फिर बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमत! जानिए अब आपके बजट पर कितना पड़ेगा असर?
CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: CBSE के OSM पैटर्न का सटीक विश्लेषण! | NEET Paper Leak
'ऐसी सोच शर्मनाक है', कान्स में आलिया को ट्रोल करने वालों की अमीषा पटेल ने लगाई क्लास
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सरकार लेने जा रही मंदिरों का सोना ? सोशल मीडिया पर वायरल दावे से हड़कंप, सामने आया इसका सच
सरकार लेने जा रही मंदिरों का सोना ? सोशल मीडिया पर वायरल दावे से हड़कंप, सामने आया इसका सच
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 'सबसे अच्छा काम यूपी सरकार ने किया...' मेनका गांधी ने इस मामले में की योगी सरकार तारीफ
'सबसे अच्छा काम यूपी सरकार ने किया...' मेनका गांधी ने इस मामले में की योगी सरकार तारीफ
इंडिया
बंगाल में नमाज बैन पर खुलकर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, कहा- 'मैं AC में बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा'
बंगाल में नमाज बैन पर खुलकर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, कहा- 'मैं AC में बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा'
स्पोर्ट्स
‘अच्छा हुआ मैं रिटायर हो गया…’ वैभव सूर्यवंशी के जोश को देख किस पूर्व क्रिकेटर ने ऐसा कहा
‘अच्छा हुआ मैं रिटायर हो गया…’ वैभव सूर्यवंशी के जोश को देख किस पूर्व क्रिकेटर ने ऐसा कहा
बॉलीवुड
सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसा सांप, मची अफरा-तफरी, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम
सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसा सांप, मची अफरा-तफरी, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम
इंडिया
Explained: 166 जलाशयों में महज 34.45% पानी, डैम-नदियां सूखीं! 45 डिग्री गर्मी में लगेगा 50 वाला झटका, अगला एक हफ्ता क्यों अहम?
166 जलाशयों में महज 34.45% पानी! 45 डिग्री में लगेगा 50 वाला झटका, अगला एक हफ्ता क्यों अहम?
ट्रेंडिंग
Video: जिम कॉर्बेट में हथिनी ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, जंगल में दिखा दुर्लभ नजारा- वीडियो वायरल
जिम कॉर्बेट में हथिनी ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, जंगल में दिखा दुर्लभ नजारा- वीडियो वायरल
हेल्थ
Weak Immunity: खांसी, जुकाम, खराश और थकान? मौसम का बदलाव नहीं, शरीर में है ये कमी, पढ़ें डॉक्टर की चेतावनी
खांसी, जुकाम, खराश और थकान? मौसम का बदलाव नहीं, शरीर में है ये कमी, पढ़ें डॉक्टर की चेतावनी
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget