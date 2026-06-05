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फोन अचानक हुआ Reset और खाते से उड़ गए पैसे! नया Cyber Fraud आया सामने

Auto-Reset Fraud: स्कैमर्स ने लोगों को चूना लगाने के लिए एक नया ऑटो-रीसेट फ्रॉड शुरू किया है. इसमें स्कैमर फोन को रिसेट कर खाते में पड़े पैसे उड़ा रहे हैं.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 05 Jun 2026 01:09 PM (IST)
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  • साइबर अपराधी लिंक भेजकर मैलवेयर से फोन नियंत्रित कर रहे हैं।
  • स्कैमर्स ने फोन रीसेट कर एक व्यक्ति के पैसे लूटे।
  • अनजान लिंक, अनधिकृत ऐप से बचें, ऐप परमिशन जांचें।
  • गूगल एंड्रॉयड पर फर्जी कॉल रोकने के लिए फीचर देगा।

Auto-Reset Fraud: साइबर अपराधी लोगों को स्कैम करने के अलग-अलग तरीके ढूंढते रहते हैं. अब मुंबई में एक नया फ्रॉड सामने आया है, जहां स्कैमर्स ने फोन रिसेट कर एक व्यक्ति के अकाउंट से हजारों रुपये उड़ा लिए. जब तक पीड़ित को फ्रॉड को पता चलता, उसके खाते से पैसे गायब हो चुके थे. आइए जानते हैं कि इस फ्रॉड को कैसे अंजाम दिया गया और इससे बचने के लिए आप क्या सावधानी बरत सकते हैं.

कैसे दिया गया Auto-Reset Fraud को अंजाम?

इस तरह के स्कैम की शुरुआत मैसेज के साथ होती है. स्कैमर व्हाट्सऐप, SMS, ईमेल या सोशल मीडिया के जरिए लिंक भेजकर लोगों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं. अगर कोई लिंक पर क्लिक कर देता है तो उसके फोन में मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है. एक बार मालवेयर इंस्टॉल होने के बाद फोन का पूरा कंट्रोल स्कैमर के पास चला जाता है और वो आपके सारे मैसेज और OTP देख सकते हैं. फ्रॉड के इस मामले में स्कैमर ने पीड़ित का फोन रिसेट कर दिया. इससे फोन की सारी ऐप्स और डेटा गायब हो गया. जब पीड़ित ने फोन ऑन कर देखा तो उसकी मेहनत की कमाई लूट चुकी थी.

क्या है बचाव के तरीके?

  • साइबर फ्रॉड और स्कैम से बचाव के लिए यूजर का सावधान रहना बहुत जरूरी है. जरा-सी लापरवाही से सारा मामला बिगड़ सकता है.
  • सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप या मैसेज में किसी भी अनजान व्यक्ति से मिले लिंक पर क्लिक न करें. 
  • सोशल मीडिया या व्हाट्सऐप आदि पर लुभावने ऑफर के लालच में न पड़ें.
  • हमेशा गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल ऐप स्टोर से ही ऐप्स डाउनलोड करें. किसी भी अनट्रस्टेड सोर्स से APK फाइल्स डाउनलोड करने की गलती न करें.
  • फोन में इंस्टॉल्ड ऐप्स को दी गई परमिशन को रिव्यू करते रहें. अगर किसी ऐप ने गैर-जरूरी परमिशन ली है तो उसे डिनाई कर दें.
  • मोबाइल ऐप्स और फोन के सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखें.

स्कैम से बचाने के लिए आ रहा है नया फीचर

एंड्रॉयड यूजर्स को स्कैम से बचाने के लिए गूगल एक नया फीचर रोलआउट कर रही है. फर्जी और स्कैम कॉल की पहचान करने वाला यह फीचर यूजर्स की कमाई को उड़ने से बचा सकता है. जब कोई स्कैमर आपकी जान-पहचान का व्यक्ति बनकर कॉल करेगा तो यह उसकी पहचान कर आपको अलर्ट कर देगा. वॉर्निंग मिलने पर आप कॉल डिस्कनेक्ट कर पाएंगे. सबसे पहले इसे पिक्सल डिवाइस के लिए रोलआउट किया जा रहा है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 05 Jun 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Cyber Fraud TECH NEWS
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