फोन अचानक हुआ Reset और खाते से उड़ गए पैसे! नया Cyber Fraud आया सामने

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom साइबर अपराधी लिंक भेजकर मैलवेयर से फोन नियंत्रित कर रहे हैं।

स्कैमर्स ने फोन रीसेट कर एक व्यक्ति के पैसे लूटे।

अनजान लिंक, अनधिकृत ऐप से बचें, ऐप परमिशन जांचें।

गूगल एंड्रॉयड पर फर्जी कॉल रोकने के लिए फीचर देगा।

Auto-Reset Fraud: साइबर अपराधी लोगों को स्कैम करने के अलग-अलग तरीके ढूंढते रहते हैं. अब मुंबई में एक नया फ्रॉड सामने आया है, जहां स्कैमर्स ने फोन रिसेट कर एक व्यक्ति के अकाउंट से हजारों रुपये उड़ा लिए. जब तक पीड़ित को फ्रॉड को पता चलता, उसके खाते से पैसे गायब हो चुके थे. आइए जानते हैं कि इस फ्रॉड को कैसे अंजाम दिया गया और इससे बचने के लिए आप क्या सावधानी बरत सकते हैं.

कैसे दिया गया Auto-Reset Fraud को अंजाम?

इस तरह के स्कैम की शुरुआत मैसेज के साथ होती है. स्कैमर व्हाट्सऐप, SMS, ईमेल या सोशल मीडिया के जरिए लिंक भेजकर लोगों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं. अगर कोई लिंक पर क्लिक कर देता है तो उसके फोन में मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है. एक बार मालवेयर इंस्टॉल होने के बाद फोन का पूरा कंट्रोल स्कैमर के पास चला जाता है और वो आपके सारे मैसेज और OTP देख सकते हैं. फ्रॉड के इस मामले में स्कैमर ने पीड़ित का फोन रिसेट कर दिया. इससे फोन की सारी ऐप्स और डेटा गायब हो गया. जब पीड़ित ने फोन ऑन कर देखा तो उसकी मेहनत की कमाई लूट चुकी थी.

क्या है बचाव के तरीके?

साइबर फ्रॉड और स्कैम से बचाव के लिए यूजर का सावधान रहना बहुत जरूरी है. जरा-सी लापरवाही से सारा मामला बिगड़ सकता है.

सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप या मैसेज में किसी भी अनजान व्यक्ति से मिले लिंक पर क्लिक न करें.

सोशल मीडिया या व्हाट्सऐप आदि पर लुभावने ऑफर के लालच में न पड़ें.

हमेशा गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल ऐप स्टोर से ही ऐप्स डाउनलोड करें. किसी भी अनट्रस्टेड सोर्स से APK फाइल्स डाउनलोड करने की गलती न करें.

फोन में इंस्टॉल्ड ऐप्स को दी गई परमिशन को रिव्यू करते रहें. अगर किसी ऐप ने गैर-जरूरी परमिशन ली है तो उसे डिनाई कर दें.

मोबाइल ऐप्स और फोन के सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखें.

स्कैम से बचाने के लिए आ रहा है नया फीचर

एंड्रॉयड यूजर्स को स्कैम से बचाने के लिए गूगल एक नया फीचर रोलआउट कर रही है. फर्जी और स्कैम कॉल की पहचान करने वाला यह फीचर यूजर्स की कमाई को उड़ने से बचा सकता है. जब कोई स्कैमर आपकी जान-पहचान का व्यक्ति बनकर कॉल करेगा तो यह उसकी पहचान कर आपको अलर्ट कर देगा. वॉर्निंग मिलने पर आप कॉल डिस्कनेक्ट कर पाएंगे. सबसे पहले इसे पिक्सल डिवाइस के लिए रोलआउट किया जा रहा है.

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