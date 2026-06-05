एआई ने मार ली बाजी! इंटरनेट पर पहली बार इंसानों से ज्यादा हुआ एआई बॉट का ट्रैफिक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Internet पर AI बॉट्स की सक्रियता पहली बार इंसानों से ज़्यादा हुई।

क्लाउडफ्लेयर रिपोर्ट के अनुसार, 27 अप्रैल को 57% ट्रैफिक AI बॉट्स से था।

AI बॉट्स एक काम के लिए हज़ारों वेबसाइटें देखते हैं, जिससे ट्रैफिक बढ़ता है।

जनरेटिव AI आने से पहले बॉट ट्रैफिक केवल 20% था, अब काफ़ी बढ़ा है।

AI Bots On Internet: इंटरनेट पर एआई ने इंसानों की बादशाहत खत्म कर दी है. अब इंटरनेट पर इंसानों से ज्यादा एआई बॉट्स एक्टिव हैं. क्लाउडफ्लेयर का कहना है कि अब वेबसाइट्स पर इंसानों से ज्यादा एआई एजेंट्स का ट्रैफिक है. यह सब इतनी तेजी से हुआ है कि खुद क्लाउडफ्लेयर के सीईओ मैथ्यू प्रिंस हैरान हैं. प्रिंस ने कहा कि उन्हें पहले लग रहा था कि यह 2027 के आखिर तक होगा, फिर लगा कि 2027 की शुरुआत में ऐसा हो जाएगा, लेकिन यह अभी हो गया है. अमेरिका अरबपति एलन मस्क भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके हैं. उन्होंने प्रिंस की पोस्ट पर 'Wow' रिप्लाई किया है.

इतिहास में पहली बार इंटरनेट पर इंसानों से ज्यादा एआई बॉट्स

क्लाउडफ्लेयर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 27 अप्रैल को HTML ट्रैफिक में से 57 प्रतिशत एआई बॉट्स के कारण था, जबकि कुल ट्रैफिक में इंसानों की हिस्सेदारी 43 प्रतिशत थी. यह इतिहास में पहली बार हुआ है. इसका मतलब है कि अब इंटरनेट पर इंसानों से ज्यादा एआई बॉट्स की एक्टिविटी हो रही है. 27 अप्रैल के बाद से बॉट का ट्रैफिक 53-60 प्रतिशत के बीच रह रहा है.

क्या सच में इंसानों से ज्यादा हो गए हैं एआई बॉट्स?

आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या इंटरनेट पर एआई बॉट्स की संख्या इंसानों से ज्यादा हो गई है? इसका जवाब है नहीं. अब आप पूछेंगे फिर इन बॉट्स की एक्टिविटी इंसानों से ज्यादा कैसे हैं तो इसका जवाब थोड़ा लंबा है. असल में इंसानों और एआई बॉट्स की ऑनलाइन एक्टिविटी में बहुत फर्क होता है. उदाहरण के तौर पर जब किसी इंसान को कैमरा खरीदना होता है तो वह 5-10 वेबसाइट्स पर ही जाएगा. इसकी तुलना में एआई बॉट्स ऐसे ही एक काम के लिए हजारों वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं. इससे वेबसाइट्स पर ट्रैफिक और लोड दोनों ही बढ़ते हैं.

एआई से पहले क्या स्थिति थी?

प्रिंस का कहना है कि जनरेटिव एआई आने से पहले इंटरनेट पर बॉट का ट्रैफिक केवल 20 प्रतिशत था और इसमें से अधिकतर सर्च इंजन क्रॉलर जैसे भरोसेमंद सोर्स से आ रहा था. इसके अलावा बाकी ज्यादातर बॉट्स स्कैम और मलेशियस एक्टिविटी से लिंक्ड होते थे. अब इंटरनेट पर एआई बॉट्स का ट्रैफिक इंसानों से ज्यादा हो गया है. बॉट एक्टिविटी में इजाफा होने के कारण फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी. साथ ही डेटा सेंटर और सर्वर आदि की भी डिमांड बढ़ेगी.

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