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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCyber Fraud Alert: 25 हजार महीना कमाने का ऑफर दिखे तो रहें सावधान, हो सकता है बड़ा स्कैम

Cyber Fraud Alert: 25 हजार महीना कमाने का ऑफर दिखे तो रहें सावधान, हो सकता है बड़ा स्कैम

Cyber Crime: अपराधी और उनके अपराध करने के तरीके समय के साथ नए होते जा रहे हैं. ये शातिर तरीके अपनाकर आपको आसानी से अपने जाल में फंसा सकते हैं. जानिए इन साइबर ठगी से कैसे रहें सतर्क और सुरक्षित.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Shelja Pandey | Updated at : 04 Jun 2026 09:04 AM (IST)
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  • साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।

Cyber Fraud Alert: जैसे-जैसे हमारा देश डिजिटल हो रहा है वैसे ही अब अपराध और अपराधी भी डिजिटल हो रहे है. ऐसे में सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है. साइबर अपराधी अक्सर टेलीग्राम ग्रुप्स, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट और फर्जी नौकरी ऑफर्स के जरिए लोगों से संपर्क करते हैं. वे ऑफर देते हैं कि बस बैंक अकाउंट या UPI आईडी शेयर करने पर हर महीने 20,000–25,000 रुपये तक की कमाई होगी. कई लोग लालच में आकर अपनी बैंक डिटेल्स, UPI एक्सेस या सिम कार्ड तक दे देते हैं. इसके बाद इनका इस्तेमाल गैरकानूनी ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है.

क्या होता है म्यूल अकाउंट?

इन अकाउंट्स को साइबर क्राइम की भाषा में म्यूल अकाउंट कहा जाता है. म्यूल अकाउंट वे बैंक अकाउंट होते हैं, जिनका इस्तेमाल अपराधी अवैध लेन-देन और धोखाधड़ी के पैसे को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं. ठग इन अकाउंट्स का इस्तेमाल चोरी किए गए पैसे को छिपाने और उसे अलग-अलग अकाउंट्स में घुमाने के लिए करते हैं, ताकि जांच एजेंसियों को असली अपराधियों तक पहुंचने में मुश्किल हो. लेकिन जिन लोगों के नाम पर ये अकाउंट होते हैं, वे जांच के दायरे में आ सकते हैं, भले ही उन्हें धोखे से इसमें शामिल किया गया हो.

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इससे खतरा ये होता है कि बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है आपको आर्थिक नुकसान और क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ सकता है, कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है साथ ही साइबर क्राइम जांच में नाम जुड़ सकता है.

ऐसे फंसाते हैं साइबर ठग

फंसाने के लिए अपराधी आपके सोशल मीडिया, टेलीग्राम ग्रुप पर ऐसे भेज सकते है  "घर बैठे हर महीने 25,000 रुपये कमाएं” . ये देखने में जितना आकर्षक लग रहा है उतना ही ये आपको फंसा सकता है. इससे बचने के लिए आपको खुद सावधानी बरतनी होगी नहीं तो आपके मेहनत के पैसे झटके में चोरी हो जाएंगे.

कभी भी अपना बैंक अकाउंट, UPI या सिम कार्ड किसी के साथ शेयर न करें, अनजान टेलीग्राम ग्रुप्स से दूर रहें. किसी भी संदिग्ध ऑफर की तुरंत जांच करें. आसान रास्ता हमेशा मुश्किलों में ही डालता है इसीलिए आसान कमाई के ऑफर्स पर भरोसा न करें. इन सब बातों का ध्यान रख के आप साइबर फ्रॉड से बच सकते है.

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अगर आपके साथ हो गया है फ्रॉड तो क्या करें?

अगर आपके साथ भी किसी तरह का कोई साइबर फ्रॉड हो जाए या फिर संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर जो कि है 1930 पर शिकायत करें. समय रहते शिकायत करना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

Published at : 04 Jun 2026 09:04 AM (IST)
Tags :
Cyber Crime Social Media Fraud Utility News Mule Account
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