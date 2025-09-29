Arattai App: देश में व्हाट्सऐप का इस्तेमाल करीब सभी लोग करते हैं. कुछ ऑफिस कार्यों के लिए तो कुछ दोस्तों और परिवार से जुड़े रहने के लिए. यह ऐप पूरी दुनिया में छा चुका है. लेकिन अब व्हाट्सऐप का भी विकल्प मिल गया है. दरअसल, भारत में मैसेजिंग ऐप्स की दुनिया में एक नए खिलाड़ी ने एंट्री ली है जिसका नाम है Arattai. चेन्नई की Zoho Corporation द्वारा विकसित इस ऐप को केंद्र सरकार भी बढ़ावा दे रही है.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में लोगों से इसे इस्तेमाल करने की अपील की और इसे स्वदेशी डिजिटल टूल के तौर पर पेश किया. उन्होंने इसे “फ्री, आसान, सुरक्षित और भरोसेमंद” बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अभियान से जोड़कर देशवासियों से इस देसी ऐप को अपनाने का आग्रह किया.

क्या हैं इसके फीचर्स

तमिल शब्द अरट्टई का अर्थ है “अनौपचारिक बातचीत” और यही इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों के बीच रोज़मर्रा की बातचीत को सरल और मज़ेदार बनाना. इसमें यूज़र्स टेक्स्ट मैसेज, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, साथ ही वॉइस व वीडियो कॉल, स्टोरी शेयरिंग और चैनल मैनेजमेंट जैसे फीचर्स का आनंद ले सकते हैं. इतना ही नहीं, बिज़नेस भी इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कंटेंट शेयर करके ऑडियंस तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं.

सुरक्षा और प्राइवेसी

Zoho का दावा है कि ऐप को खासतौर पर यूज़र्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है. फिलहाल इसमें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड कॉल्स का सपोर्ट मौजूद है जिससे वॉइस और वीडियो कॉल्स पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं. हालांकि, मैसेजेज़ के लिए अभी यह फीचर उपलब्ध नहीं है, जो प्राइवेसी के प्रति गंभीर यूज़र्स के लिए चिंता का विषय हो सकता है.

सरकार का समर्थन

केंद्रीय IT और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी हाल ही में Zoho के प्रोडक्ट्स को सराहा. उन्होंने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान बताया कि प्रस्तुति Zoho Show पर बनाई गई थी न कि Microsoft PowerPoint पर. यह सरकार की ओर से स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का एक संकेत माना जा रहा है.

क्या WhatsApp का विकल्प बन सकता है Arattai?

हालांकि ऐप को लेकर लोगों की रुचि और सकारात्मक प्रतिक्रिया बढ़ रही है लेकिन WhatsApp से टक्कर लेने में अभी इसे लंबा सफर तय करना होगा. सबसे बड़ी कमी है मैसेजेस के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की कमी. यह फीचर यूज़र्स को ज्यादा सेफ्टी प्रदान कराता है जिससे मैसेज न तो किसी थर्ड पार्टी और न ही सर्विस प्रोवाइडर पढ़ सकता है. WhatsApp की लोकप्रियता का बड़ा कारण भी यही फीचर है.

Arattai अभी एक उभरता हुआ देसी मैसेजिंग ऐप है जिसे सरकार और यूज़र्स दोनों का ध्यान मिल रहा है. अगर Zoho आने वाले समय में सुरक्षा फीचर्स को मज़बूत करता है और नए इनोवेटिव फीचर्स जोड़ता है तो यह करोड़ों भारतीयों की कैज़ुअल चैटिंग की परिभाषा बदल सकता है. लेकिन फिलहाल यह व्हाट्सऐप की बराबरी करने से कुछ कदम पीछे है.

