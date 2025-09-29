हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमिल गया WhatsApp का विकल्प! जानिए कौन सा है ऐप जिसकी हो रही चर्चा, क्या वाकई ये व्हाट्सऐप को पछाड़ देगा

मिल गया WhatsApp का विकल्प! जानिए कौन सा है ऐप जिसकी हो रही चर्चा, क्या वाकई ये व्हाट्सऐप को पछाड़ देगा

देश में व्हाट्सऐप का इस्तेमाल करीब सभी लोग करते हैं. कुछ ऑफिस कार्यों के लिए तो कुछ दोस्तों और परिवार से जुड़े रहने के लिए. यह ऐप पूरी दुनिया में छा चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 29 Sep 2025 07:39 AM (IST)
Preferred Sources

Arattai App: देश में व्हाट्सऐप का इस्तेमाल करीब सभी लोग करते हैं. कुछ ऑफिस कार्यों के लिए तो कुछ दोस्तों और परिवार से जुड़े रहने के लिए. यह ऐप पूरी दुनिया में छा चुका है. लेकिन अब व्हाट्सऐप का भी विकल्प मिल गया है. दरअसल, भारत में मैसेजिंग ऐप्स की दुनिया में एक नए खिलाड़ी ने एंट्री ली है जिसका नाम है Arattai. चेन्नई की Zoho Corporation द्वारा विकसित इस ऐप को केंद्र सरकार भी बढ़ावा दे रही है.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में लोगों से इसे इस्तेमाल करने की अपील की और इसे स्वदेशी डिजिटल टूल के तौर पर पेश किया. उन्होंने इसे “फ्री, आसान, सुरक्षित और भरोसेमंद” बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अभियान से जोड़कर देशवासियों से इस देसी ऐप को अपनाने का आग्रह किया.

क्या हैं इसके फीचर्स

तमिल शब्द अरट्टई का अर्थ है “अनौपचारिक बातचीत” और यही इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों के बीच रोज़मर्रा की बातचीत को सरल और मज़ेदार बनाना. इसमें यूज़र्स टेक्स्ट मैसेज, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, साथ ही वॉइस व वीडियो कॉल, स्टोरी शेयरिंग और चैनल मैनेजमेंट जैसे फीचर्स का आनंद ले सकते हैं. इतना ही नहीं, बिज़नेस भी इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कंटेंट शेयर करके ऑडियंस तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं.

सुरक्षा और प्राइवेसी

Zoho का दावा है कि ऐप को खासतौर पर यूज़र्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है. फिलहाल इसमें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड कॉल्स का सपोर्ट मौजूद है जिससे वॉइस और वीडियो कॉल्स पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं. हालांकि, मैसेजेज़ के लिए अभी यह फीचर उपलब्ध नहीं है, जो प्राइवेसी के प्रति गंभीर यूज़र्स के लिए चिंता का विषय हो सकता है.

सरकार का समर्थन

केंद्रीय IT और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी हाल ही में Zoho के प्रोडक्ट्स को सराहा. उन्होंने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान बताया कि प्रस्तुति Zoho Show पर बनाई गई थी न कि Microsoft PowerPoint पर. यह सरकार की ओर से स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का एक संकेत माना जा रहा है.

क्या WhatsApp का विकल्प बन सकता है Arattai?

हालांकि ऐप को लेकर लोगों की रुचि और सकारात्मक प्रतिक्रिया बढ़ रही है लेकिन WhatsApp से टक्कर लेने में अभी इसे लंबा सफर तय करना होगा. सबसे बड़ी कमी है मैसेजेस के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की कमी. यह फीचर यूज़र्स को ज्यादा सेफ्टी प्रदान कराता है जिससे मैसेज न तो किसी थर्ड पार्टी और न ही सर्विस प्रोवाइडर पढ़ सकता है. WhatsApp की लोकप्रियता का बड़ा कारण भी यही फीचर है.

Arattai अभी एक उभरता हुआ देसी मैसेजिंग ऐप है जिसे सरकार और यूज़र्स दोनों का ध्यान मिल रहा है. अगर Zoho आने वाले समय में सुरक्षा फीचर्स को मज़बूत करता है और नए इनोवेटिव फीचर्स जोड़ता है तो यह करोड़ों भारतीयों की कैज़ुअल चैटिंग की परिभाषा बदल सकता है. लेकिन फिलहाल यह व्हाट्सऐप की बराबरी करने से कुछ कदम पीछे है.

यह भी पढ़ें:

दुनिया का सबसे एडवांस Air Defence System किस देश के पास है? ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे एक झटके में रोक देता है हवाई हमला

Published at : 29 Sep 2025 07:38 AM (IST)
Tags :
WhatsApp ZOHO TECH NEWS HINDI Arattai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
यूपी-बिहार को झुलसा रही गर्मी, दिल्ली में भयंकर हुआ पारा, जानें कब होगी बारिश? जानें 1 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम
यूपी-बिहार को झुलसा रही गर्मी, दिल्ली में भयंकर हुआ पारा, जानें कब होगी बारिश? जानें 1 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
IND vs PAK Final: मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
महाराष्ट्र
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूपी-बिहार को झुलसा रही गर्मी, दिल्ली में भयंकर हुआ पारा, जानें कब होगी बारिश? जानें 1 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम
यूपी-बिहार को झुलसा रही गर्मी, दिल्ली में भयंकर हुआ पारा, जानें कब होगी बारिश? जानें 1 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
IND vs PAK Final: मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
महाराष्ट्र
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
भोजपुरी सिनेमा
एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ? जानें कितनी है नेटवर्थ
एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ? जानें कितनी है नेटवर्थ
विश्व
US में नॉर्थ कैरोलिना के बाद मिशिगन में चर्च पर हमला, लोगों पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, हमलावर ढेर
US में नॉर्थ कैरोलिना के बाद मिशिगन में चर्च पर हमला, लोगों पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, हमलावर ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
ट्रेंडिंग
6 साल की बच्ची ने पापा संग किया जोरदार डांस! एक्शन और मूव्ज से फ्लोर पर लगाई आग- वीडियो वायरल
6 साल की बच्ची ने पापा संग किया जोरदार डांस! एक्शन और मूव्ज से फ्लोर पर लगाई आग- वीडियो वायरल
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget