हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीदुनिया का सबसे एडवांस Air Defence System किस देश के पास है? ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे एक झटके में रोक देता है हवाई हमला

दुनिया का सबसे एडवांस Air Defence System किस देश के पास है? ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे एक झटके में रोक देता है हवाई हमला

Air Defence System: आज के दौर में जब युद्ध सिर्फ जमीनी स्तर पर नहीं बल्कि आसमान और साइबर स्पेस तक फैल चुका है. ऐसे समय में किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसका एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम माना जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 28 Sep 2025 07:47 AM (IST)
Air Defence System: आज के दौर में जब युद्ध सिर्फ जमीनी स्तर पर नहीं बल्कि आसमान और साइबर स्पेस तक फैल चुका है. ऐसे समय में किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसका एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम माना जाता है.

आज के दौर में जब युद्ध सिर्फ जमीनी स्तर पर नहीं बल्कि आसमान और साइबर स्पेस तक फैल चुका है. ऐसे समय में किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसका एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम माना जाता है. आधुनिक डिफेंस तकनीक इस काबिल हो चुकी है कि वह दुश्मन के मिसाइल अटैक, ड्रोन स्ट्राइक और हवाई हमले को एक झटके में नाकाम कर सकती है. ऐसे में सवाल उठता है कि दुनिया का सबसे मजबूत और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम किस देश के पास है.

1/7
रूस का S-400 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है. S-400 को दुनिया का सबसे भरोसेमंद डिफेंस शील्ड कहा जाता है. यह एक साथ 300 किलोमीटर दूर तक कई टारगेट्स को ट्रैक और नष्ट कर सकता है. भारत समेत कई देशों ने अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए S-400 खरीदा है.
रूस का S-400 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है. S-400 को दुनिया का सबसे भरोसेमंद डिफेंस शील्ड कहा जाता है. यह एक साथ 300 किलोमीटर दूर तक कई टारगेट्स को ट्रैक और नष्ट कर सकता है. भारत समेत कई देशों ने अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए S-400 खरीदा है.
2/7
S-500 इससे भी एडवांस तकनीक से लैस है जिसे रूस ने हाल ही में डिफेंस लाइनअप में शामिल किया है. यह लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) तक के सैटेलाइट को भी निशाना बना सकता है और 600 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले टारगेट्स को गिरा सकता है.
S-500 इससे भी एडवांस तकनीक से लैस है जिसे रूस ने हाल ही में डिफेंस लाइनअप में शामिल किया है. यह लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) तक के सैटेलाइट को भी निशाना बना सकता है और 600 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले टारगेट्स को गिरा सकता है.
3/7
इसके बाद अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) भी एडवांस डिफेंस सिस्टम में आता है. पैट्रियट सिस्टम कई दशकों से अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी देशों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है. यह दुश्मन के एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल तक को मिनटों में ध्वस्त कर सकता है.
इसके बाद अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) भी एडवांस डिफेंस सिस्टम में आता है. पैट्रियट सिस्टम कई दशकों से अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी देशों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है. यह दुश्मन के एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल तक को मिनटों में ध्वस्त कर सकता है.
4/7
वहीं THAAD सिस्टम उससे भी एक कदम आगे है. यह 200 किलोमीटर की दूरी तक आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर हवा में ही खत्म कर देता है. खास बात यह है कि यह हाई अल्टीट्यूड पर वार करता है जिससे दुश्मन के हमले का असर जमीन पर बिल्कुल भी नहीं होता.
वहीं THAAD सिस्टम उससे भी एक कदम आगे है. यह 200 किलोमीटर की दूरी तक आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर हवा में ही खत्म कर देता है. खास बात यह है कि यह हाई अल्टीट्यूड पर वार करता है जिससे दुश्मन के हमले का असर जमीन पर बिल्कुल भी नहीं होता.
5/7
इज़राइल का आयरन डोम भी दुनिया के सबसे चर्चित डिफेंस सिस्टम्स में गिना जाता है. यह खासतौर पर रॉकेट और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी किफायती और सटीक तकनीक. आयरन डोम सेकेंड्स में आने वाले रॉकेट्स का पता लगाकर उन्हें हवा में ही नष्ट कर देता है. गाज़ा सीमा पर हुए कई संघर्षों के दौरान आयरन डोम ने 90% से ज्यादा आने वाले रॉकेट्स को नाकाम किया है.
इज़राइल का आयरन डोम भी दुनिया के सबसे चर्चित डिफेंस सिस्टम्स में गिना जाता है. यह खासतौर पर रॉकेट और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी किफायती और सटीक तकनीक. आयरन डोम सेकेंड्स में आने वाले रॉकेट्स का पता लगाकर उन्हें हवा में ही नष्ट कर देता है. गाज़ा सीमा पर हुए कई संघर्षों के दौरान आयरन डोम ने 90% से ज्यादा आने वाले रॉकेट्स को नाकाम किया है.
6/7
अगर रेंज, पावर और एडवांस तकनीक की बात करें तो अमेरिका और रूस इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं. रूस का S-500 आधुनिक समय के सबसे एडवांस और हाई-टेक डिफेंस सिस्टम माने जाते हैं. इसके अलावा अमेरिका का THAAD एयर डिफेंस सिस्टम भी काफी एडवांस माना जाता है. वहीं इज़राइल का आयरन डोम एक प्रैक्टिकल और रियल-टाइम प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसने अपनी उपयोगिता साबित की है.
अगर रेंज, पावर और एडवांस तकनीक की बात करें तो अमेरिका और रूस इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं. रूस का S-500 आधुनिक समय के सबसे एडवांस और हाई-टेक डिफेंस सिस्टम माने जाते हैं. इसके अलावा अमेरिका का THAAD एयर डिफेंस सिस्टम भी काफी एडवांस माना जाता है. वहीं इज़राइल का आयरन डोम एक प्रैक्टिकल और रियल-टाइम प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसने अपनी उपयोगिता साबित की है.
7/7
दुनिया के हर बड़े देश अपनी सुरक्षा को लेकर डिफेंस सिस्टम पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं. रूस और अमेरिका के पास जहां सबसे एडवांस और लॉन्ग-रेंज सिस्टम्स हैं, वहीं इज़राइल का आयरन डोम रियल-टाइम मिसाइल डिफेंस का सबसे सफल उदाहरण है. साफ है कि आज के समय में किसी भी देश की ताकत केवल उसके हथियारों से नहीं बल्कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूती से भी तय होती है.
दुनिया के हर बड़े देश अपनी सुरक्षा को लेकर डिफेंस सिस्टम पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं. रूस और अमेरिका के पास जहां सबसे एडवांस और लॉन्ग-रेंज सिस्टम्स हैं, वहीं इज़राइल का आयरन डोम रियल-टाइम मिसाइल डिफेंस का सबसे सफल उदाहरण है. साफ है कि आज के समय में किसी भी देश की ताकत केवल उसके हथियारों से नहीं बल्कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूती से भी तय होती है.
Published at : 28 Sep 2025 07:46 AM (IST)
Tags :
Thaad TECH NEWS HINDI Russia S 400 Most Advance Air Defence System

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
बिहार
Bihar Election: मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, 4-5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा
मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, 4-5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
बिहार
Bihar Election: मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, 4-5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा
मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, 4-5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
विश्व
'तुरंत भेजो सेना, ज्यादा से ज्यादा...', ट्रंप ने अचानक इस देश में अमेरिकी आर्मी भेजने के दिए निर्देश
'तुरंत भेजो सेना, ज्यादा से ज्यादा...', ट्रंप ने अचानक इस देश में अमेरिकी आर्मी भेजने के दिए निर्देश
हरियाणा
Haryana: हरियाणा के नूंह में पुलिस छापेमारी के दौरान पथराव और हवाई फायरिंग, 13 लोग गिरफ्तार
हरियाणा के नूंह में पुलिस छापेमारी के दौरान पथराव और हवाई फायरिंग, 13 लोग गिरफ्तार
ब्यूटी
चेहरे पर नेचुरल ग्लो चाहिए? अपनाएं ये ग्लूटेन-फ्री फूड्स, फेस ग्लोइंग बनाने का परफेक्ट फॉर्म्युला
चेहरे पर नेचुरल ग्लो चाहिए? अपनाएं ये ग्लूटेन-फ्री फूड्स, फेस ग्लोइंग बनाने का परफेक्ट फॉर्म्युला
ट्रेंडिंग
हनुमान जी की मूर्ति ले भागा बच्चा! फिर अपने हाथों से दवा लगाकर खूब लुटाया प्यार- वीडियो हो रहा वायरल
हनुमान जी की मूर्ति ले भागा बच्चा! फिर अपने हाथों से दवा लगाकर खूब लुटाया प्यार- वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget