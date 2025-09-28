दुनिया का सबसे एडवांस Air Defence System किस देश के पास है? ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे एक झटके में रोक देता है हवाई हमला

इज़राइल का आयरन डोम भी दुनिया के सबसे चर्चित डिफेंस सिस्टम्स में गिना जाता है. यह खासतौर पर रॉकेट और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी किफायती और सटीक तकनीक. आयरन डोम सेकेंड्स में आने वाले रॉकेट्स का पता लगाकर उन्हें हवा में ही नष्ट कर देता है. गाज़ा सीमा पर हुए कई संघर्षों के दौरान आयरन डोम ने 90% से ज्यादा आने वाले रॉकेट्स को नाकाम किया है.