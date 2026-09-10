Apple Watch Series 12 और Ultra 4 हुए लॉन्च! जानें कीमत से लेकर फीचर्स तक सबकुछ

Apple ने अपने Surprise and Shine इवेंट में आईफोन 18 प्रो सीरीज के साथ अपने कई सारे प्रोडक्टस भी लॉन्च किए हैं. इसी के साथ कंपनी ने अपने इस इवेंट में नई वॉच सीरीज को भी मार्केट में उतार दिया है. जानकारी के अनुसार, Apple ने नई Watch Series 12, Watch Ultra 4 और AirPods 5 से पर्दा उठा दिया है. इन तीनों डिवाइसेज में कंपनी ने हेल्थ ट्रैकिंग, बैटरी, ऑडियो और स्मार्ट फीचर्स को पहले के मुकाबले बेहतर करने की कोशिश की है. आइए जानते हैं क्या है इनमें खास.

कैसी है Apple Watch Ultra 4

Apple Watch Ultra 4 की बात करें तो इस घड़ी को कंपनी ने एडवेंचर, आउटडोर और एंड्योरेंस यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें भी S11 चिप और Health Sensing System उपलब्ध कराया गया है. हार्ट रेट, HRV, Readiness Score, Vitals और स्टेप ट्रैकिंग जैसे फीचर्स भी इस घड़ी में मौजूद है.

Apple के अनुसार, ये घड़ी यूजर्स को 50 घंटे तक का बैकअप देने में सक्षम है. ये घड़ी Trail Loop, Alpine Loop और Ocean Band के नए कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च हुई है. इसके अलावा इसमें Low Power Mode में बैटरी लाइफ 84 घंटे तक पहुंच जाती है. Watch Ultra 4 का डिजाइन भी काफी यूनिक है. इसमें नेचुरल और ब्लैक टाइटेनियम फिनिश दिया गया है.

Apple Watch Series 12 में क्या है खास?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Apple Watch Series 12 को कंपनी के नए S11 चिपसेट के साथ पेश किया गया है. इतना ही नहीं, कंपनी ने इस वॉच में हर्ट रेट मॉनिटरिंग को भी अपग्रेड किया है. कंपनी के अनुसार, ये वॉच हर 5 सेकंड में हार्ट रेट रिकॉर्ड कर सकती है जिससे हेल्थ डेटा पहले से ज्यादा लगातार ट्रैक होगा. इसके अलावा कंपनी ने इसे 42mm और 46mm जैसे दो साइज में उतारा है. इसमें नया Health Sensing System भी दिया गया है.

नया Readiness Score करेगा गाइड

जानकारी के अनुसार, Watch Series 12 में Apple ने नया Readiness Score फीचर को भी ऐड किया है. ये फीचर डेली 0 से 10 के बीच स्कोर देता है. इसके लिए एक्टिविटी, ट्रेनिंग लोड, शरीर के जरूरी संकेत और नींद से जुड़े डेटा का इस्तेमाल किया जाता है. इस फीचर का मकसद यूजर को ये बताना है कि यूजर को कब आराम करने की जरूरत है.

कैसे हैं फीचर्स

आपको बता दें कि Apple Watch Series 12 नॉर्मल इस्तेमाल में 24 घंटे तक की बैटरी बैकअप देती है. वहीं आउटडोर वर्कआउट के दौरान बैटरी अब 10 घंटे तक चल सकती है जो पिछली जनरेशन के मुकाबले में करीब 25 फीसदी ज्यादा है. कंपनी का दावा है कि ये घड़ी महज 15 मिनट की चार्जिंग से 12 घंटे तक का बैकअप दे सकती है.

कितनी है कीमत

इनकी कीमत के बारे में बात करें तो भारत में Apple Watch Ultra 4 की कीमत 1,09,900 रुपये रखी गई है. इसके Titanium Milanese Loop वेरिएंट के लिए 1,24,900 रुपये खर्च करने होंगे. Apple Watch Series 12 के एल्युमिनियम मॉडल की शुरुआती कीमत 56,900 रुपये है. इसका टाइटेनियम मॉडल 99,900 रुपये, जबकि सिरेमिक वेरिएंट 1,24,900 रुपये में आएगा. इसके अलावा Apple Watch Series 12, Watch Ultra 4 की प्री-ऑर्डर भी देश में शुरू हो चुके हैं. हालांकि, इनकी बिक्री 18 सितंबर से शुरू होगी.

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