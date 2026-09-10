$1299 वाला iPhone 18 Pro Max भारत में कितने का मिलेगा? 4 साल के डेटा से समझें

Apple ने iPhone 18 Pro Max को अमेरिका में 1,299 डॉलर की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया है. ये कीमत पिछले साल के iPhone 17 Pro Max के मुकाबले 100 डॉलर ज्यादा है. ऐसे में भारतीय ग्राहकों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये फोन भारत में कितने रुपये का पड़ेगा? पिछले चार साल में iPhone Pro Max की अमेरिका और भारत की लॉन्च कीमतों को देखें तो इसका एक दिलचस्प पैटर्न सामने आता है.

चार साल में अमेरिका और भारत की कीमत का अंतर

अगर 2022 से 2025 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो iPhone Pro Max की अमेरिकी शुरुआती कीमत और भारत में इसकी कीमत के बीच अच्छा-खासा अंतर रहा है. 2022 में iPhone 14 Pro Max की अमेरिकी कीमत 1,099 डॉलर थी जबकि भारत में इसका शुरुआती दाम 1,39,900 रुपये था.

2023 में Apple ने iPhone 15 Pro Max की अमेरिकी कीमत 1,199 डॉलर रखी. भारत में इसका 256GB मॉडल 1,59,900 रुपये में लॉन्च हुआ.

2024 में iPhone 16 Pro Max की अमेरिकी कीमत 1,199 डॉलर पर ही रही लेकिन भारत में शुरुआती कीमत घटकर 1,44,900 रुपये हो गई. ये 256GB मॉडल के लिए थी.

2025 में iPhone 17 Pro Max की अमेरिकी कीमत फिर 1,199 डॉलर रही जबकि भारत में इसका शुरुआती दाम 1,49,900 रुपये था.

यानी पिछले चार साल में भारत में Pro Max की शुरुआती कीमत 1,39,900 रुपये से बढ़कर 1,49,900 रुपये तक पहुंची है. बीच में 2024 में कीमत में कमी भी देखने को मिली.

अब 1,299 डॉलर की कीमत से कितना बढ़ेगा दाम?

iPhone 18 Pro Max के लिए कंडीशन थोड़ी अलग है. इस बार अमेरिका में ही Apple ने कीमत 100 डॉलर बढ़ाकर 1,299 डॉलर कर दी है. यानी सिर्फ डॉलर की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है बल्कि भारत में भी इसका असर देखने को मिलेगा.

अगर पिछले वर्षों में अमेरिका और भारत के बीच बने कीमत के अंतर को आधार मानें तो 1,299 डॉलर वाले iPhone 18 Pro Max की भारतीय शुरुआती कीमत करीब 1,64,900 रुपये से 1,69,900 रुपये के बीच हो सकती है.

इसके अलावा अगर iPhone 17 Pro Max भारत में 1,49,900 रुपये से शुरू हुआ था. अगर Apple अमेरिकी कीमत में 100 डॉलर की बढ़ोतरी का एक बड़ा हिस्सा भारतीय कीमत में भी जोड़ता है तो करीब 10,000 से 15,000 रुपये की बढ़ोतरी संभव दिखाई देती है. इस हिसाब से कीमत लगभग 1,59,900 से 1,64,900 रुपये तक पहुंच सकती है.

1.7 लाख रुपये तक जा सकती है शुरुआती कीमत

हालांकि टैक्स, करेंसी एक्सचेंज रेट, भारत में Apple की प्राइसिंग प्लानिंग और इंपोर्ट/लोकल मैन्युफैक्चरिंग जैसे कारण डिवाइस की फाइनल कीमत पर असर डाल सकते हैं. दिलचस्प बात ये है कि लॉन्च से पहले कुछ रिपोर्ट्स में iPhone 18 Pro Max की भारत में कीमत करीब 1,59,900 रुपये बताई गई थी, जबकि कुछ अनुमानों में ये 1,69,900 रुपये तक जाने की बात कही गई.

भारत में कितनी बढ़ सकती है कीमत?

अगर पिछले चार साल के ट्रेंड और इस साल अमेरिका में हुई 100 डॉलर की बढ़ोतरी को मिलाकर देखें तो iPhone 18 Pro Max की भारत में शुरुआती कीमत लगभग 1.60 लाख से 1.70 लाख रुपये के बीच बैठ सकती है. यानी iPhone 17 Pro Max के 1,49,900 रुपये के मुकाबले करीब 10,000 से 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

इसका मतलब है कि भारतीय ग्राहकों को इस बार Pro Max खरीदने के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा बजट रखना पड़ सकता है. वहीं, 512GB और 1TB जैसे ज्यादा स्टोरेज वेरिएंट की कीमत इससे काफी ऊपर जा सकती है.

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