हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple ने दी वार्निंग, आईफोन यूजर्स के लिए सेफ नहीं हैं Chrome और Google ऐप, जानें पूरा मामला

Apple ने दी वार्निंग, आईफोन यूजर्स के लिए सेफ नहीं हैं Chrome और Google ऐप, जानें पूरा मामला

ऐप्पल ने आईफोन और मैक यूजर्स को क्रोम ब्राउजर और गूगल ऐप यूज न करने की सलाह दी है. ऐप्पल ने कहा कि इनमें ऐसे टूल्स हैं, जिससे ट्रैकिंग हो सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 09 Dec 2025 06:33 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऐप्पल ने अपने आईफोन और मैक यूजर्स को क्रोम ब्राउजर और गूगल ऐप के यूज से बचने को कहा है. कंपनी ने प्राइवेसी को लेकर वार्निंग देते हुए कहा कि गूगल के टूल्स में ट्रैकिंग के ऐसे तरीके मौजूद हैं, जिन्हें बंद नहीं किया जा सकता. टेक दिग्गज ने अपने सफारी ब्राउजर को एक सुरक्षित ऑप्शन बताते हुए यूजर्स से इसे यूज करने को कहा है. आइए जानते हैं कि ऐप्पल को क्रोम और गूगल ऐप में कौन-सा बड़ा खतरा नजर आया है.

'फिंगरप्रिंट' पर ऐप्पल का खास फोकस

ऐप्पल की वार्निंग में फिंगरप्रिंट पर खास फोकस किया गया है. फिंगरप्रिंट ट्रैकिंग का एक तरीका है, जो पिछले साल सामने आया था. ऐप्पल का कहना है कि यह टेक्निक यूजर के डिवाइस से अलग-अलग डेटा जुटाकर एक यूनिक प्रोफाइल तैयार कर देती है, जिसके आधार पर एडवरटाइजर पूरे वेब पर यूजर को टारगेटेड एड दिखा सकते हैं. कूकीज की तरह इससे ऑप्ट-आउट करने का ऑप्शन भी नहीं मिलता. ऐप्पल का कहना है कि इस कारण यह बहुत चिंताजनक है और गूगल ने इसे बैन करने का फैसला भी पलट दिया है.

गूगल ऐप के लिए ऐप्पल की यह चिंता

ऐप्पल की यह वार्निंग केवल क्रोम तक सीमित नहीं है. कंपनी का कहना है कि उसके सफारी ब्राउजर में गूगल डिफॉल्ट सर्च इंजन सेट रहता है. हर सर्च पेज पर यूजर को गूगल ऐप में स्विच करने को कहा जाता है. ऐप्पल का दावा है कि यह ऐप क्रोम से भी ज्यादा डेटा कलेक्ट करती है और इसे लेकर भी प्राइवेसी की चिंता है. 

यूजर के पास क्या ऑप्शन?

ब्राउजर बदलना आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन ऐप्पल चाहती है कि उसके यूजर सफारी ब्राउजर का इस्तेमाल करें. ऐप्पल का कहना है कि सफारी यूजर प्राइवेसी को एक्सपोज होने से बचाता है. वह इसमें ट्रैकिंग को रोकने के नए एआई टूल्स और प्राइवेट ब्राउजिंग टूल्स ला रही है, जिससे वेबसाइट्स यूजर्स को ट्रैक नहीं कर पाएंगी.

ये भी पढ़ें-

यहां सस्ता मिल रहा है Google Pixel 10, अभी खरीदने पर पाएं 14,000 रुपये की छूट, देखें ऑफर

Published at : 09 Dec 2025 06:32 AM (IST)
Tags :
Google Chrome Google Apple TECH NEWS Apple Vs Google
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'असली वजह क्या थी, अभी बता पाना मुश्किल', DGCA के कारण बताओ नोटिस का इंडिगो ने भेजा जवाब
'असली वजह क्या थी, अभी बता पाना मुश्किल', DGCA के कारण बताओ नोटिस का इंडिगो ने भेजा जवाब
बिहार
बिहार में बड़े स्तर पर IAS अफसरों के तबादले, कई जिलों के DM भी बदले
बिहार में बड़े स्तर पर IAS अफसरों के तबादले, कई जिलों के DM भी बदले
इंडिया
'...एक बार और फिर हमेशा के लिए इसे बंद कर दें', नेहरू की गलतियों पर प्रियंका गांधी ने PM मोदी को दी ये सलाह
'...एक बार और फिर हमेशा के लिए इसे बंद कर दें', नेहरू की गलतियों पर प्रियंका गांधी ने PM मोदी को दी ये सलाह
क्रिकेट
IND vs SA 1st T20: इतिहास रचने से 1 विकेट दूर जसप्रीत बुमराह, बन जाएंगे ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज
इतिहास रचने से 1 विकेट दूर जसप्रीत बुमराह, बन जाएंगे ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज
Advertisement

वीडियोज

20 लाख का 'मुर्दा दोस्त' ! मौत का Fixed Deposit | Sansani | Crime
Bengal Babri Masjid Row: काउंटिंग के लिए लगानी पड़ी मशीन, नींव रखने के बाद कहा से आया पैसा?
Vande Matram Controversy: विवादों में किसने घसीटा? 150 साल बाद गरमाया वंदे मातरम का मुद्दा...
Indian Rupee Hits Record Low: गिरते रुपये पर चर्चा से भाग रही सरकार? देखिए सबसे सटीक विश्लेषण
Indigo Crisis:'अच्छे से बात भी नहीं करते' 6वें दिन भी इंडिगो संकट बरकरार | DGCA | Civil Aviation
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'असली वजह क्या थी, अभी बता पाना मुश्किल', DGCA के कारण बताओ नोटिस का इंडिगो ने भेजा जवाब
'असली वजह क्या थी, अभी बता पाना मुश्किल', DGCA के कारण बताओ नोटिस का इंडिगो ने भेजा जवाब
बिहार
बिहार में बड़े स्तर पर IAS अफसरों के तबादले, कई जिलों के DM भी बदले
बिहार में बड़े स्तर पर IAS अफसरों के तबादले, कई जिलों के DM भी बदले
इंडिया
'...एक बार और फिर हमेशा के लिए इसे बंद कर दें', नेहरू की गलतियों पर प्रियंका गांधी ने PM मोदी को दी ये सलाह
'...एक बार और फिर हमेशा के लिए इसे बंद कर दें', नेहरू की गलतियों पर प्रियंका गांधी ने PM मोदी को दी ये सलाह
क्रिकेट
IND vs SA 1st T20: इतिहास रचने से 1 विकेट दूर जसप्रीत बुमराह, बन जाएंगे ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज
इतिहास रचने से 1 विकेट दूर जसप्रीत बुमराह, बन जाएंगे ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज
ओटीटी
Hollywood OTT Releases: इस हफ्ते OTT पर हॉलीवुड का राज, 'सुपरमैन' समेत रिलीज होंगी ये मोस्ट अवेटेड फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते OTT पर हॉलीवुड का राज, 'सुपरमैन' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज
यूटिलिटी
UAN नंबर भूल गए हैं तो ऐसे कर सकते हैं रिकवर, PF अकाउंट वाले जान लें जरूरी बात
UAN नंबर भूल गए हैं तो ऐसे कर सकते हैं रिकवर, PF अकाउंट वाले जान लें जरूरी बात
लाइफस्टाइल
Benefits of Boredom: कभी-कभी बोर होना क्यों जरूरी, जानें एक्सपर्ट इसे क्यों कहते हैं ब्रेन का फ्रेश स्टार्ट?
कभी-कभी बोर होना क्यों जरूरी, जानें एक्सपर्ट इसे क्यों कहते हैं ब्रेन का फ्रेश स्टार्ट?
ट्रेंडिंग
Video: भीड़ में खुद पर पेट्रोल छिड़क प्रदर्शन कर रहे थे नेता जी, कार्यकर्ता ने माचिस जला लगा दी आग- वीडियो वायरल
भीड़ में खुद पर पेट्रोल छिड़क प्रदर्शन कर रहे थे नेता जी, कार्यकर्ता ने माचिस जला लगा दी आग- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget