यहां सस्ता मिल रहा है Google Pixel 10, अभी खरीदने पर पाएं 14,000 रुपये की छूट, देखें ऑफर

गूगल का प्रीमियम डिवाइस Google Pixel 10 इस समय भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है. शानदार फीचर्स वाला यह फोन शानदार छूट के साथ अमेजन पर लिस्टेड है. छूट के अलावा इस फोन पर कैशबैक ऑफर भी दिया जा रहा है, जिसके चलते इसे असली कीमत से काफी सस्ता खरीदा जा सकता है. ऐसे में अगर आप नए साल के मौके पर अपने लिए या अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के लिए नया प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो यह एक जबरदस्त मौका है. आइए इस फोन के फीचर्स और डील के बारे में जानते हैं.

गूगल पिक्सल 10 के स्पेसिफिकेशंस

गूगल पिक्सल 10 को इसी साल अगस्त में 6.3 इंच की OLED स्क्रीन के साथ लॉन्च किया गया था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है. इस पर प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया गया है. यह फोन Google Tensor G5 चिपसेट से लैस है और Android 16 पर ऑपरेट करता है. फोटो और वीडियो के लिए इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें 48MP का प्राइमरी लेंस, 13MP का अल्ट्रावाइड सेंसर और 10.8MP का टेलीफोटो कैमरा लगा हुआ है. फ्रंट की बात करें तो सेल्फी और वीडियो के लिए 10.5MP का लेंस लगा हुआ है. इसमें 4970mAh का बैटरी पैक मिलता है और गूगल 7 सालों तक इसे सॉफ्टवेयर अपडेट देती रहेगी.

अमेजन पर मिल रही धांसू डील

79,999 रुपये की कीमत पर भारत में लॉन्च हुए इस फोन को अमेजन पर 13 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 69,500 रुपये में लिस्टेड किया गया है. लगभग 10,500 रुपये की सीधी छूट के अलावा इस फोन पर चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 1,500 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट और 2085 रुपये तक का कैशबैक भी ऑफर किया जा रहा है. इस तरह आप इस फोन पर कुल 14,000 रुपये की बचत कर सकते हैं. इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर का भी फायदा उठाया जा सकता है.

ऐप्पल भी लेकर आई कैशबैक ऑफर

हॉलीडे सीजन शुरू होते ही ऐप्पल ने भी अपने प्रोडक्ट्स पर कैशबैक ऑफर का ऐलान कर दिया है. कंपनी अपने फ्लैगशिप डिवाइस आईफोन 17 प्रो मैक्स पर 4,000 रुपये तक का कैशबैक ऑफर कर रही है. आईफोन के अलावा मैकबुक, एयरपॉड्स और ऐप्पल वॉच पर भी कैशबैक ऑफर का फायदा उठाया जा सकता है.

