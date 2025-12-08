हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीयहां सस्ता मिल रहा है Google Pixel 10, अभी खरीदने पर पाएं 14,000 रुपये की छूट, देखें ऑफर

यहां सस्ता मिल रहा है Google Pixel 10, अभी खरीदने पर पाएं 14,000 रुपये की छूट, देखें ऑफर

Google Pixel 10 पर इस समय शानदार छूट मिल रही है. अमेजन पर यह फोन भारी छूट के साथ लिस्टेड है. आप इसकी खरीद पर लगभग 14,000 रुपये की बचत कर सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 08 Dec 2025 01:56 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

गूगल का प्रीमियम डिवाइस Google Pixel 10 इस समय भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है. शानदार फीचर्स वाला यह फोन शानदार छूट के साथ अमेजन पर लिस्टेड है. छूट के अलावा इस फोन पर कैशबैक ऑफर भी दिया जा रहा है, जिसके चलते इसे असली कीमत से काफी सस्ता खरीदा जा सकता है. ऐसे में अगर आप नए साल के मौके पर अपने लिए या अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के लिए नया प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो यह एक जबरदस्त मौका है. आइए इस फोन के फीचर्स और डील के बारे में जानते हैं. 

गूगल पिक्सल 10 के स्पेसिफिकेशंस

गूगल पिक्सल 10 को इसी साल अगस्त में  6.3 इंच की OLED स्क्रीन के साथ लॉन्च किया गया था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है. इस पर प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया गया है. यह फोन Google Tensor G5 चिपसेट से लैस है और Android 16 पर ऑपरेट करता है. फोटो और वीडियो के लिए इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें 48MP का प्राइमरी लेंस, 13MP का अल्ट्रावाइड सेंसर और 10.8MP का टेलीफोटो कैमरा लगा हुआ है. फ्रंट की बात करें तो सेल्फी और वीडियो के लिए 10.5MP का लेंस लगा हुआ है. इसमें 4970mAh का बैटरी पैक मिलता है और गूगल 7 सालों तक इसे सॉफ्टवेयर अपडेट देती रहेगी.

अमेजन पर मिल रही धांसू डील

79,999 रुपये की कीमत पर भारत में लॉन्च हुए इस फोन को अमेजन पर 13 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 69,500 रुपये में लिस्टेड किया गया है. लगभग 10,500 रुपये की सीधी छूट के अलावा इस फोन पर चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 1,500 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट और 2085 रुपये तक का कैशबैक भी ऑफर किया जा रहा है. इस तरह आप इस फोन पर कुल 14,000 रुपये की बचत कर सकते हैं. इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर का भी फायदा उठाया जा सकता है.

ऐप्पल भी लेकर आई कैशबैक ऑफर

हॉलीडे सीजन शुरू होते ही ऐप्पल ने भी अपने प्रोडक्ट्स पर कैशबैक ऑफर का ऐलान कर दिया है. कंपनी अपने फ्लैगशिप डिवाइस आईफोन 17 प्रो मैक्स पर 4,000 रुपये तक का कैशबैक ऑफर कर रही है. आईफोन के अलावा मैकबुक, एयरपॉड्स और ऐप्पल वॉच पर भी कैशबैक ऑफर का फायदा उठाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें-

YEAR ENDER 2025: WhatsApp में चैटिंग हो गई और भी मजेदार, इस साल आए ये शानदार नए फीचर्स

Published at : 08 Dec 2025 01:56 PM (IST)
Tags :
Amazon TECH NEWS Google Pixel 10 Phone Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
राजस्थान
कोटा कलेक्ट्रेट और जयपुर हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, अलर्ट पर पुलिस
कोटा कलेक्ट्रेट और जयपुर हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, अलर्ट पर पुलिस
इंडिया
जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए थे तब संविधान का गला घोंट दिया गया था- संसद में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार
जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए थे तब संविधान का गला घोंट दिया गया था- संसद में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार
क्रिकेट
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: Vande Mataram पर चर्चा के दौरान PM Modi ने किसे कही ये बात | Congress
Parliament Winter Session: कविता के जरिए PM Modi ने बताया Vande Mataram का महत्व | BJP | Congress
Parliament Winter Session: Vande Mataram पर चर्चा के बीच किसका हालचाल पूछने लगे PM Modi? | BJP
Parliament Winter Session: '150वीं वर्षगांठ का साक्षी..., वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले PM Modi |
Parliament Winter Session: लोकसभा में इंडिगो संकट को लेकर हंगामा | indigo crisis | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
राजस्थान
कोटा कलेक्ट्रेट और जयपुर हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, अलर्ट पर पुलिस
कोटा कलेक्ट्रेट और जयपुर हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, अलर्ट पर पुलिस
इंडिया
जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए थे तब संविधान का गला घोंट दिया गया था- संसद में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार
जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए थे तब संविधान का गला घोंट दिया गया था- संसद में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार
क्रिकेट
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
ओटीटी
Kaantha OTT Release Date: 'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे दुलकर सलमान की ये फिल्म
'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
नौकरी
Metro Jobs: इस शहर की मेट्रो ट्रेन में निकली वैकेंसी, होना चाहिए ये सर्टिफिकेट, ऐसे करें Apply
Metro Jobs: इस शहर की मेट्रो ट्रेन में निकली वैकेंसी, होना चाहिए ये सर्टिफिकेट, ऐसे करें Apply
हेल्थ
Gum Swelling Treatment: मसूड़ों से आ रहा है खून या मुंह से बदबू? घर पर बनाएं ये देसी टूथपेस्ट
मसूड़ों से आ रहा है खून या मुंह से बदबू? घर पर बनाएं ये देसी टूथपेस्ट
यूटिलिटी
शादी करते ही इन कपल्स को मिलते हैं 2.5 लाख रुपये, 90% लोगों को पता ही नहीं है ये स्कीम
शादी करते ही इन कपल्स को मिलते हैं 2.5 लाख रुपये, 90% लोगों को पता ही नहीं है ये स्कीम
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget