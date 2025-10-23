अगर आप ऐप्पल के फैन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. कंपनी अगले कुछ सालों में न सिर्फ फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करेगी, बल्कि फ्लिप और बिना बैजल वाला आईफोन भी लाने वाली है. ऐप्पल के फैन्स के लिए अगले तीन साल काफी एक्साइटेड रहने वाले हैं और उन्हें आईफोन के डिजाइन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. इसकी शुरुआत फोल्डेबल आईफोन से हो सकती है. साथ ही ऐसी भी खबरें हैं कि ऐप्पल आईफोन 19 सीरीज को लॉन्च नहीं करेगी. आइए कंपनी की पूरी प्लानिंग के बारे में डिटेल से जानते हैं.

फोल्डेबल आईफोन

एक ताजा लीक में सामने आया है कि कंपनी अपने पहले फोल्डेबल आईफोन को अगले साल आईफोन 18 सीरीज के साथ लॉन्च कर सकती है. यह किताब की तरह फोल्ड होने वाले मैकेनिज्म के साथ आएगा. स्क्रीन पर क्रीज विजिबिलिटी को कम करने के लिए ऐप्पल इसमें ग्लास मिडफ्रेम का यूज कर सकती है. हालांकि, पहले कई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि इसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स अगले साल लॉन्चिंग का दावा कर रही हैं.

आईफोन 19 सीरीज नहीं होगी लॉन्च

2026 में आईफोन 18 सीरीज लॉन्च करने के बाद ऐप्पल 2027 में 19 सीरीज नहीं लाएगी. दरअसल, 2027 में आईफोन की यात्रा को 20 साल पूरे हो जाएंगे और कंपनी 19 सीरीज को स्किप करते हुए सीधा आईफोन 20 सीरीज उतारेगी.

आईफोन 20 सीरीज में आएगा फुल डिस्प्ले आईफोन

आईफोन 20 सीरीज में कंपनी फुल डिस्प्ले वाला आईफोन लॉन्च करेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईफोन 20 प्रो की स्क्रीन पर डायनामिक आईलैंड या नोच जैसा कोई कटआउट नहीं होगा और न ही इस पर कोई बैजल होंगे.

फ्लिप आईफोन की भी हो रही तैयारी

2028 में ऐप्पल की तरफ से पहला फ्लिप आईफोन देखने को मिल सकती है. यह सैमसंग के Galaxy Z Flip 7 की तरह होगा. इसका साइज कॉम्पैक्ट रखा जाएगा और ट्रेडिशनल स्मार्टफोन की तरह अनफोल्ड होगा. इसके एक्सटर्नल डिस्प्ले का साइज छोटा होगा और इसे केवल नोटिफिकेशन और AI शॉर्टकट जैसी चीजों के लिए ही यूज किया जाएगा.

