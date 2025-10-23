हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीऐप्पल के फैन्स के लिए खुशखबरी! सिर्फ फोल्डेबल ही नहीं, फ्लिप आईफोन भी होगा लॉन्च, सामने आई प्लानिंग

ऐप्पल के फैन्स के लिए खुशखबरी! सिर्फ फोल्डेबल ही नहीं, फ्लिप आईफोन भी होगा लॉन्च, सामने आई प्लानिंग

अगर आप ऐप्पल के फैन हैं तो अगले तीन साल आपके लिए शानदार रहने वाले हैं. इन तीनों सालों के दौरान आपको ऐप्पल की तरह से नए-नए डिजाइन वाले आईफोन देखने को मिल सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 23 Oct 2025 08:24 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप ऐप्पल के फैन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. कंपनी अगले कुछ सालों में न सिर्फ फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करेगी, बल्कि फ्लिप और बिना बैजल वाला आईफोन भी लाने वाली है. ऐप्पल के फैन्स के लिए अगले तीन साल काफी एक्साइटेड रहने वाले हैं और उन्हें आईफोन के डिजाइन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. इसकी शुरुआत फोल्डेबल आईफोन से हो सकती है. साथ ही ऐसी भी खबरें हैं कि ऐप्पल आईफोन 19 सीरीज को लॉन्च नहीं करेगी. आइए कंपनी की पूरी प्लानिंग के बारे में डिटेल से जानते हैं.

फोल्डेबल आईफोन 

एक ताजा लीक में सामने आया है कि कंपनी अपने पहले फोल्डेबल आईफोन को अगले साल आईफोन 18 सीरीज के साथ लॉन्च कर सकती है. यह किताब की तरह फोल्ड होने वाले मैकेनिज्म के साथ आएगा. स्क्रीन पर क्रीज विजिबिलिटी को कम करने के लिए ऐप्पल इसमें ग्लास मिडफ्रेम का यूज कर सकती है. हालांकि, पहले कई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि इसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स अगले साल लॉन्चिंग का दावा कर रही हैं.

आईफोन 19 सीरीज नहीं होगी लॉन्च

2026 में आईफोन 18 सीरीज लॉन्च करने के बाद ऐप्पल 2027 में 19 सीरीज नहीं लाएगी. दरअसल, 2027 में आईफोन की यात्रा को 20 साल पूरे हो जाएंगे और कंपनी 19 सीरीज को स्किप करते हुए सीधा आईफोन 20 सीरीज उतारेगी. 

आईफोन 20 सीरीज में आएगा फुल डिस्प्ले आईफोन 

आईफोन 20 सीरीज में कंपनी फुल डिस्प्ले वाला आईफोन लॉन्च करेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईफोन 20 प्रो की स्क्रीन पर डायनामिक आईलैंड या नोच जैसा कोई कटआउट नहीं होगा और न ही इस पर कोई बैजल होंगे. 

फ्लिप आईफोन की भी हो रही तैयारी

2028 में ऐप्पल की तरफ से पहला फ्लिप आईफोन देखने को मिल सकती है. यह सैमसंग के Galaxy Z Flip 7 की तरह होगा. इसका साइज कॉम्पैक्ट रखा जाएगा और ट्रेडिशनल स्मार्टफोन की तरह अनफोल्ड होगा. इसके एक्सटर्नल डिस्प्ले का साइज छोटा होगा और इसे केवल नोटिफिकेशन और AI शॉर्टकट जैसी चीजों के लिए ही यूज किया जाएगा.  

ये भी पढ़ें-

सैमसंग ने लॉन्च कर दिया Galaxy XR हेडसेट, कम कीमत में दिए ऐप्पल विजन प्रो जैसे धांसू फीचर्स

Published at : 23 Oct 2025 08:24 AM (IST)
Tags :
Foldable IPhone Apple IPhone Flip TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IAF Fighter Jet: क्या है 1.66 लाख करोड़ का MRFA प्रोजेक्ट? जिसके खौफ से कांप रहा पाकिस्तान, 114 लड़ाकू विमान आएंगे हिंदुस्तान
क्या है 1.66 लाख करोड़ का MRFA प्रोजेक्ट? जिसके खौफ से कांप रहा पाकिस्तान, 114 लड़ाकू विमान आएंगे हिंदुस्तान
जम्मू और कश्मीर
क्या राज्यसभा चुनाव में NC के लिए मुसीबत बनेगी कांग्रेस? उमर अब्दुल्ला बोले- 'वह BJP का समर्थन...'
क्या राज्यसभा चुनाव में NC के लिए मुसीबत बनेगी कांग्रेस? उमर अब्दुल्ला बोले- 'वह BJP का समर्थन...'
इंडिया
कहां भयंकर पड़ रही बर्फ, माइनस में पहुंच गया पारा, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार को लेकर मौसम विभाग ने क्या दिया अलर्ट
कहां भयंकर पड़ रही बर्फ, माइनस में पहुंच गया पारा, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार को लेकर मौसम विभाग ने क्या दिया अलर्ट
क्रिकेट
ODI में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों में कौन टॉप पर? अजहरुद्दीन से धोनी तक देखिए सबका रिकॉर्ड
ODI में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों में कौन टॉप पर? अजहरुद्दीन से धोनी तक देखिए सबका रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास का सबसे डरावना खेल
Bihar Election 2025: बिहार में तेजस्वी की सरकार बनी तो आ जाएगी नौकरियों की बहार!
Bihar Election 2025: बिहार में तेजस्वी पिछड़ गए !
Bihar Election 2025: तेजस्वी ही होंगे CM फेस..फैसला कल?
Sandeep Chaudhary: मां-बेटी की आई याद..अर्थव्यवस्था होती रहे बर्बाद?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IAF Fighter Jet: क्या है 1.66 लाख करोड़ का MRFA प्रोजेक्ट? जिसके खौफ से कांप रहा पाकिस्तान, 114 लड़ाकू विमान आएंगे हिंदुस्तान
क्या है 1.66 लाख करोड़ का MRFA प्रोजेक्ट? जिसके खौफ से कांप रहा पाकिस्तान, 114 लड़ाकू विमान आएंगे हिंदुस्तान
जम्मू और कश्मीर
क्या राज्यसभा चुनाव में NC के लिए मुसीबत बनेगी कांग्रेस? उमर अब्दुल्ला बोले- 'वह BJP का समर्थन...'
क्या राज्यसभा चुनाव में NC के लिए मुसीबत बनेगी कांग्रेस? उमर अब्दुल्ला बोले- 'वह BJP का समर्थन...'
इंडिया
कहां भयंकर पड़ रही बर्फ, माइनस में पहुंच गया पारा, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार को लेकर मौसम विभाग ने क्या दिया अलर्ट
कहां भयंकर पड़ रही बर्फ, माइनस में पहुंच गया पारा, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार को लेकर मौसम विभाग ने क्या दिया अलर्ट
क्रिकेट
ODI में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों में कौन टॉप पर? अजहरुद्दीन से धोनी तक देखिए सबका रिकॉर्ड
ODI में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों में कौन टॉप पर? अजहरुद्दीन से धोनी तक देखिए सबका रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 2: आयुष्मान खुराना की फिल्म 2 दिन में पहुंची 50 करोड़ के करीब, बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' का जलवा
आयुष्मान खुराना की फिल्म 2 दिन में पहुंची 50 करोड़ के करीब, बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' का जलवा
बिहार
बखरी विधानसभा का समीकरण, वामपंथी गढ़ में BJP की पैठ की कोशिश, निर्णायक भूमिका में दलित मत
बखरी विधानसभा का समीकरण, वामपंथी गढ़ में BJP की पैठ की कोशिश, निर्णायक भूमिका में दलित मत
दिल्ली NCR
दिल्ली: पांच साल के मासूम के मर्डर केस में कब मिलेगा इंसाफ? आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार
दिल्ली: पांच साल के मासूम के मर्डर केस में कब मिलेगा इंसाफ? आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार
ट्रेंडिंग
पत्नी का नंबर मोटी नाम से सेव करना पति को पड़ा भारी! अदालत ने लगाया भारी जुर्माना- यूजर्स हैरान
पत्नी का नंबर मोटी नाम से सेव करना पति को पड़ा भारी! अदालत ने लगाया भारी जुर्माना- यूजर्स हैरान
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget