हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGadgetsसैमसंग ने लॉन्च कर दिया Galaxy XR हेडसेट, कम कीमत में दिए ऐप्पल विजन प्रो जैसे धांसू फीचर्स

सैमसंग ने लॉन्च कर दिया Galaxy XR हेडसेट, कम कीमत में दिए ऐप्पल विजन प्रो जैसे धांसू फीचर्स

सैमसंग ने ऐप्पल के महंगे डिवाइस विजन प्रो को टक्कर देते हुए अपना गैलेक्सी XR हेडसेट लॉन्च कर दिया है. इसमें विजन प्रो की तरह कई धांसू फीचर दिए गए हैं, लेकिन इसकी कीमत काफी कम रखी गई है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 23 Oct 2025 06:50 AM (IST)
Samsung Galaxy XR: दक्षिण कोरियाई कंपनी Samsung ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपने Galaxy XR हेडसेट को लॉन्च कर दिया है. यह गूगल के Android XR ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला पहला डिवाइस होगा. अभी इसे केवल दक्षिण कोरिया और अमेरिका में लॉन्च किया गया है और आने वाले समय में यह दूसरी मार्केट्स में भी आ सकता है. सैमसंग ने इसे गूगल और क्वालकॉम के साथ मिलकर बनाया है और इसमें यूजर्स को Gemini AI का सपोर्ट मिलेगा. यह मार्केट में पहले से मौजूद ऐप्पल विजन प्रो को टक्कर देगा.

Galaxy XR हेडसेट के फीचर्स

545 ग्राम वजन वाले इस हेडसेट में माइक्रो-OLED डिस्प्ले लगा है. यह क्वालकॉम के Snapdragon XR2+ Gen 2 प्रोसेसर का यूज करता है और इसमें 16GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलती है. इसमें 6.5MP का 3D कैमरा सिस्टम, 2 हाई रेजॉल्यूशन वाले मेन कैमरा सेंसर, 6 ट्रेकिंग कैमरा सेंसर, 4 आई ट्रेकिंग कैमरा और डेप्थ सेंसर लगा हुआ है. यह 2 टू-वे स्पीकर के साथ आया है, जो स्पेटियल ऑडियो को सपोर्ट करते हैं. सिंगल चार्ज पर यह 2.5 घंटे का वीडियो प्लेबैक दे सकता है.

जेमिनी का मिलेगा डीप इंटीग्रेशन

गूगल का कहना है कि Android XR ऐसा पहला एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है, जिसे पूरी तरह जेमिनी के दौर के लिए बनाया गया है. यह लोगों के लिए एक्सप्लोर, कनेक्ट और क्रिएट करने के नए रास्ते खोलेगा. नए Galaxy XR हेडसेट में यूजर अपनी आवाज, आंखों और हाथों के इशारों के जरिए इंटरेक्ट कर सकेंगे. इसमें जेमिनी का डीप इंटीग्रेशन मिलेगा और यह एक इंटेलीजेंट असिस्टेंट के तौर पर कॉन्टेक्स्ट समझकर रिस्पॉन्ड करेगा. गूगल ने इसके लिए अपनी मैप्स, फोटोज, मीट, क्रोम, टीवी और यूट्यूब समेत कई ऐप्स को ऑप्टिमाइज किया है. इस हेडसेट में गूगल मैप्स में यूजर को इमर्सिव व्यू का फीचर मिला है, जिसकी मदद से किसी भी लैंडमार्क को 3D में एक्सप्लोर किया जा सकता है. इसी तरह यूट्यूब पर स्पेटियल टैब 180 और 360 डिग्री कंटेट देखने में मदद करेगी.

कितनी है कीमत?

इस हेडसेट को $1,799 (लगभग 1.58 लाख रुपये) की कीमत पर लॉन्च किया गया है, जो ऐप्पल विजन प्रो की तुलना में लगभग आधी है. लॉन्च ऑफर के तहत ग्राहकों को एक साल के लिए गूगल एआई प्रो, यूट्यूब प्रीमियम, गूगल प्ले पास, यूट्यूब टीवी का प्लस सब्सक्रिप्शन और NBA लीग पास आदि फ्री दिए जा रहे हैं.

WhatsApp में आया नया फीचर, अब AI से इमेज जनरेट कर लगा पाएंगे स्टेटस, जानें तरीका

Published at : 23 Oct 2025 06:50 AM (IST)
Google Apple Vision Pro Android XR Samsung Galaxy XR
