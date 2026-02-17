हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअपकमिंग आईफोन से गायब होने वाला है यह फीचर, अब मिलेगा केवल eSIM सपोर्ट, ऐप्पल ने कर ली तैयारी

अपकमिंग आईफोन से गायब होने वाला है यह फीचर, अब मिलेगा केवल eSIM सपोर्ट, ऐप्पल ने कर ली तैयारी

अमेरिका और मेक्सिको के बाद अब यूरोप में भी आईफोन केवल eSIM सपोर्ट के साथ आएंगे. ऐप्पल यूरोप में लॉन्च होने वाले आईफोन 18 प्रो मॉडल्स में फिजिकल सिम स्लॉट नहीं देगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 Feb 2026 09:49 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

नए आईफोन से जल्द ही फिजिकल सिम स्लॉट गायब होने वाला है. ऐप्पल अमेरिका समेत कई दूसरे देशों में बिना सिम स्लॉट वाले आईफोन बेच रही है और अब यूरोप में भी ऐसा होने वाला है. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यूरोप में आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स बिना फिजिकल सिम सपोर्ट के लॉन्च होंगे. इनमें डबल eSIM सपोर्ट दिया जा सकता है. बता दें कि ऐप्पल आईफोन 14 के समय से अमेरिका में केवल eSIM सपोर्ट वाले आईफोन लॉन्च कर रही है. अब मेक्सिको और जापान में भी आईफोन में फिजिकल सिम स्लॉट मिलना बंद हो गया है. 

लंबे समय से चल रही है ऐप्पल की तैयारी

ऐप्पल लंबे समय से यूरोप में केवल eSIM वाले आईफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. ऐसे कयास लगाए गए थे कि आईफोन 17 मॉडल के साथ इसकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन ऐप्पल ने केवल आईफोन एयर को ग्लोबल लेवल पर eSIM सपोर्ट के साथ लॉन्च किया था. यह शुरुआत भी ऐप्पल के लिए परफेक्ट नहीं रही. दरअस, चीन में eSIM आसानी से अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते वहां इसकी लॉन्चिंग में देरी हुई और बिक्री पर भी असर पड़ा. 

यूजर्स को उठानी पड़ सकती है दिक्कत

ऐप्पल यूरोप में भले ही फिजिकल सिम सपोर्ट हटाने की तैयारी कर रही है, लेकिन यूजर्स को इससे परेशानी हो सकती है. दरअसल, यूरोप की कई कंपनियां eSIM के लिए एक्स्ट्रा पैसे लेती हैं, वहीं कुछ ऐसी भी हैं, जो eSIM पर प्रीपेड प्लान नहीं देती. इससे ट्रैवलर और दूसरे कई लोगों को परेशानी हो सकती है. 

सिम स्लॉट हटाने का क्या फायदा होगा?

फिजिकल सिम स्लॉट हटाने से ऐप्पल को आईफोन के अंदर थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा, जिसे बैटरी को बड़ा करने के लिए यूज किया जा सकता है. आईफोन 18 प्रो मैक्स में ऐप्पल 5,200 mAh की अपनी अब तक की सबसे बड़ी बैटरी ऑफर कर सकती है. ऐसे में उसे स्पेस की बहुत जरूरत है. फिजिकल सिम सपोर्ट हटाने से उसे यह स्पेस मिल जाएगा. 

ये भी पढ़ें-

मार्केट में आई गिरावट के बाद भी चमका आईफोन 16, अब भी धड़ाधड़ हो रही है बिक्री, इन कारणों से आ रहा लोगों को पसंद

Published at : 17 Feb 2026 09:48 AM (IST)
Tags :
Esim Apple TECH NEWS Iphone 18 Pro
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
अपकमिंग आईफोन से गायब होने वाला है यह फीचर, अब मिलेगा केवल eSIM सपोर्ट, ऐप्पल ने कर ली तैयारी
अपकमिंग आईफोन से गायब होने वाला है यह फीचर, अब मिलेगा केवल eSIM सपोर्ट, ऐप्पल ने कर ली तैयारी
टेक्नोलॉजी
फोन है या जासूस? आप बैठे हों या लेटे, कैमरा-माइक बंद होने पर भी सब ट्रैक कर लेता है आपका स्मार्टफोन! जानिए कैसे
फोन है या जासूस? आप बैठे हों या लेटे, कैमरा-माइक बंद होने पर भी सब ट्रैक कर लेता है आपका स्मार्टफोन! जानिए कैसे
टेक्नोलॉजी
AI तो सुना होगा लेकिन AI Agent क्या बला है? जानिए दोनों के बीच का असली फर्क
AI तो सुना होगा लेकिन AI Agent क्या बला है? जानिए दोनों के बीच का असली फर्क
टेक्नोलॉजी
Google Chrome यूजर्स के लिए भारत सरकार की बड़ी चेतावनी, अभी कर लें यह काम, नहीं तो हो सकता है कांड
Google Chrome यूजर्स के लिए भारत सरकार की बड़ी चेतावनी, अभी कर लें यह काम, नहीं तो हो सकता है कांड
Advertisement

वीडियोज

Iran Us Conflict: ईरान-US वार्ता से पहले Donlad Trump का बयान, 'डील नहीं हुई तो B2 बॉम्बर तैयार'
Tarique Rahman Oath Ceremony: Bangladesh में तारिक रहमान की ताजपोशी आज, पीएम पद की लेंगे शपथ |
Aligarh Breaking: जलाभिषेक के दौरान करणी सेना और पुलिस में झड़प,
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में OM Birla-विक्रम मिस्री होंगे शामिल
Nalasopara Fire Breaking: पालघर जिले में भीषण आग, सब कुछ जलकर राख! | ABP News | Palghar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: 17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: मनरेगा के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, कई नेता हाउस अरेस्ट, पुलिस अलर्ट
लखनऊ: मनरेगा के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, कई नेता हाउस अरेस्ट, पुलिस अलर्ट
विश्व
Bangladesh Election 2026: तारिक रहमान ने की धांधली? बांग्लादेश चुनाव में 40 फीसदी सीटों पर गड़बड़ी, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
तारिक रहमान ने की धांधली? बांग्लादेश चुनाव में 40 फीसदी सीटों पर गड़बड़ी, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
क्रिकेट
T-20 World cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में लगे लगातार 4,4,4,4,4..., इस गेंदबाज के नाम दर्ज हुआ सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड
टी20 वर्ल्ड कप में लगे लगातार 4,4,4,4,4..., इस गेंदबाज के नाम दर्ज हुआ सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड
बॉलीवुड
चेक बाउंस मामले पर अमीषा पटेल ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'सेटलमेंट के बाद भी झूठे आरोप....'
चेक बाउंस मामले पर अमीषा पटेल ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'सेटलमेंट के बाद भी झूठे आरोप....'
विश्व
पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की हो सकती है हत्या? बेटों को सताया डर, पिता से हुई बात- बोले- 'वो अब्बा को...'
पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की हो सकती है हत्या? बेटों को सताया डर, पिता से हुई बात- बोले- 'वो अब्बा को...'
यूटिलिटी
किन लोगों का नहीं बनता आधार कार्ड? जान लें काम की बात
किन लोगों का नहीं बनता आधार कार्ड? जान लें काम की बात
ट्रेंडिंग
Video: कराची की इस मजार में रहता है 200 मगरमच्छों का खानदान, श्रद्धालु मांस के साथ खिलाते हैं मिठाइयां
कराची की इस मजार में रहता है 200 मगरमच्छों का खानदान, श्रद्धालु मांस के साथ खिलाते हैं मिठाइयां
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget