चाइनीज कंपनियों को हो जाएगी टेंशन! Apple लाएगी 200MP कैमरे वाले आईफोन

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iPhone 200MP Camera: अभी तक सैमसंग और कुछ चाइनीज कंपनियां अपने स्मार्टफोन्स में 200MP का कैमरा सेंसर दे रही हैं. अब यह पूरा गेम बदलने वाला है. स्मार्टफोन मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी ऐप्पल भी अब इस रेस में शामिल होने वाली है. एक चाइनीज टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने बताया है कि ऐप्पल 1/1.2 इंच सेंसर के साथ 200MP वाले कैमरे की टेस्टिंग कर रही है. इस कैमरे को अपकमिंग आईफोन के मेन सेंसर के तौर पर यूज किया जाएगा. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

iPhone 200MP Camera से बदल सकता है पूरा गेम

ऐप्पल अभी तक अपने महंगे से महंगे आईफोन में 48MP का कैमरा सेंसर दे रही है. अब नया कैमरा लाकर ऐप्पल स्मार्टफोन मार्केट का पूरा गेम बदल सकती है. ऐप्पल जिस सेंसर की टेस्टिंग कर रही है, वह सैमसंग के Galaxy S26 Ultra में मिलने वाले 1/1.3-inch 200MP ISOCELL सेंसर से बड़ा होगा. इसका मतलब है कि अपकमिंग आईफोन न सिर्फ अंधेरे में अच्छी फोटोज ले सकेंगे बल्कि बेहतर डायनामिक रेंज देने के साथ-साथ ज्यादा डिटेल्स भी कैप्चर कर पाएंगे.

सोनी से कैमरा सेंसर लेती है ऐप्पल

गूगल की तरह ऐप्पल भी सोनी से कैमरा सेंसर लेती है. अभी ऐप्पल जिस सेंसर की टेस्टिंग कर रही है, उसके स्पेक्स Sony LYT-901 से मिलते हैं. इसी सेंसर को Oppo Find X9 Ultra में यूज किया जाएगा. इस फोन में 200MP का टेलीफोटो लेंस मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

किस आईफोन में मिलेगा 200MP का कैमरा?

यह पहली बार नहीं है, जब ऐप्पल के 200MP कैमरा टेस्टिंग की जानकारी सामने आई है. इस साल जनवरी में मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि ऐप्पल 2028 में लॉन्च होने वाले आईफोन में 200MP का कैमरा दे सकती है. हालांकि, अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि यह सेंसर प्रो मॉडल्स तक सीमित रहेगा या बेस वेरिएंट में भी आएगा. ऐसे भी कयास हैं कि अगले साल आईफोन के सफर को जब 20 साल पूरे हो जाएंगे तो ऐप्पल आईफोन 20 सीरीज में इस लेंस को पेश कर सकती है.

अगले साल के लिए खास है ऐप्पल की तैयारी

कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2027 में ऐप्पल आईफोन 19 को स्किप करते हुए आईफोन 20 सीरीज लॉन्च करेगी. इसमें पहली बार फुल डिस्प्ले वाला आईफोन लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें कोई बैजल्स नहीं होंगे. हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है.

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