हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 में लिख गया नया इतिहास, 19 साल में पहली बार बना 'शतकों' का ये रिकॉर्ड

IPL 2026 में लिख गया नया इतिहास, 19 साल में पहली बार बना 'शतकों' का ये रिकॉर्ड

IPL 2026 Hundred Records: आईपीएल के इस सीजन में शतकों के साथ एक ऐसा रिकॉर्ड कायम हुआ, जो इससे पहले टूर्नामेंट के इतिहास में कभी नहीं बना.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 16 May 2026 08:04 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 अब तक कई मायनो में अलग नजर आया है. इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में खेल रही है. इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच बड़े ट्रेड के बाद संजू सैमसन रवींद्र जडेजा एक दूसरे की जगह अलग-अलग टीमों से खेल रहे हैं. इसी बीच सीजन में एक ऐसा रिकॉर्ड कायम हुआ, जो 19 सालों के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ. यह रिकॉर्ड शतकों से जुड़ा हुआ है. 

IPL ने बताया रिकॉर्ड 

इस रिकॉर्ड के बारे में खुद आईपीएल ने बताया. दरअसल यह पहला ऐसा सीजन है, जिसमें सभी 10 टीमों के किसी न किसी एक बल्लेबाज ने शतक लगाया है. आईपीएल के सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी गई. पोस्ट में उन खिलाड़ियों की तस्वीर नजर आई, जिन्होंने शतक लगाया है. 

IPL 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज 

संजू सैमसन (चेन्नई सुपर किंग्स)- 2 शतक 

साई सुदर्शन (गुजरात टाइटंस)- 1 शतक 

विराट कोहली (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)- 1 शतक 

अभिषेक शर्मा (सनराइजर्स हैदराबाद)- 1 शतक 

केएल राहुल (दिल्ली कैपिटल्स)- 1 शतक 

मिचेल मार्श (लखनऊ सुपर जायंट्स)- 1 शतक 

वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स)- 1 शतक 

कूपर कोनोली (पंजाब किंग्स)- 1 शतक 

रयान रिकल्टन (मुंबई इंडियंस)- 1 शतक

तिलक वर्मा (मुंबई इंडियंस)- 1 शतक

फिन एलन (कोलकाता नाइट राइडर्स)- 1 शतक 

क्विंटन डिकॉक (मुंबई इंडियंस)- 1 शतक

विराट कोहली IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज 

विराट कोहली आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. टूर्नामेंट में अब तक उनके बल्ले से 9 शतक निकल चुके हैं. लिस्ट में इंग्लैंड के जोस बटलर 7 शतकों के साथ दूसरे पायदान पर मौजूद हैं. लिस्ट में तीसरा नंबर क्रिस गेल और केएल राहुल का है. दोनों के नाम 6-6 शतक हैं. गेल संन्यास ले चुके हैं, जबकि राहुल अभी खेल रहे हैं. लिस्ट में चौथा नाम संजू सैमसन और पांचवां शुभमन गिल का है. संजू ने 5 और गिल ने 4 शतक लगाए हैं.

 

यह भी पढ़ें: Playoffs Scenarios: क्या KKR को हराते ही प्लेऑफ में चली जाएगी गुजरात टाइटंस? एक क्लिक में जानें GT का गणित

BCCI लगाएगा 'पर्ची सेलिब्रेशन' पर बैन? पूर्व क्रिकेटर के बयान पर मचा बवाल

Published at : 16 May 2026 08:04 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi IPL Hundred
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 में लिख गया नया इतिहास, 19 साल में पहली बार बना 'शतकों' का ये रिकॉर्ड
IPL 2026 में लिख गया नया इतिहास, 19 साल में पहली बार बना 'शतकों' का ये रिकॉर्ड
आईपीएल 2026
Playoffs Scenarios: क्या KKR को हराते ही प्लेऑफ में चली जाएगी गुजरात टाइटंस? एक क्लिक में जानें GT का गणित 
क्या KKR को हराते ही प्लेऑफ में चली जाएगी गुजरात टाइटंस? एक क्लिक में जानें GT का गणित 
आईपीएल 2026
BCCI लगाएगा 'पर्ची सेलिब्रेशन' पर बैन? पूर्व क्रिकेटर के बयान पर मचा बवाल
BCCI लगाएगा 'पर्ची सेलिब्रेशन' पर बैन? पूर्व क्रिकेटर के बयान पर मचा बवाल
आईपीएल 2026
कोलकाता की पहले बैटिंग, GT को धराशाई करने के लिए KKR ने करवाई सबसे खतरनाक गेंदबाज की वापसी, देखें दोनों की प्लेइंग XI
कोलकाता की पहले बैटिंग, GT को धराशाई करने के लिए KKR ने करवाई सबसे खतरनाक गेंदबाज की वापसी
Advertisement

वीडियोज

भगवान बने Suriya ने corruption के खिलाफ दिखाई दमदार लड़ाई
India में Dhurandhar 2 की OTT release delay होने पर भड़के fans
Cannes में Alia Bhatt को लेकर शुरू हुई नई बहस, ‘Who Is She?’ वीडियो वायर
Pati Brahmachari: 😦Suraj के सामने आया Isha की चोट का सच, पुरानी यादों में खोया! #sbs
Bollywood news: शुरू हुआ 'चाँद मेरा दिल' का धमाकेदार प्रमोशन, टिकटों के दाम बने नई स्ट्रेटेजी का हिस्सा! (16-05-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET विवाद पर सड़कों पर उतरे युवा संगठन, पेपर लीक पर उठाया सवाल, शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा
NEET विवाद पर सड़कों पर उतरे युवा संगठन, पेपर लीक पर उठाया सवाल, शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा
दिल्ली NCR
'ये कबूल नहीं...', भोजशाला विवाद पर HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा AIMPLB
'ये कबूल नहीं...', भोजशाला विवाद पर HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा AIMPLB
आईपीएल 2026
Playoffs Scenarios: अगर ऐसा हुआ तो प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी RCB? ये नया समीकरण आपको चौंका देगा
अगर ऐसा हुआ तो प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी RCB? ये नया समीकरण आपको चौंका देगा
बॉलीवुड
Aakhri Sawal BO Day 1: एक करोड़ भी नहीं कमा पाई 'आखिरी सवाल', RSS पर बनी फिल्म को थियेटर में नहीं मिल रहे दर्शक
बॉक्स ऑफिस: एक करोड़ भी नहीं कमा पाई 'आखिरी सवाल', RSS पर बनी फिल्म को थियेटर में नहीं मिल रहे दर्शक
इंडिया
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
इंडिया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
ब्यूटी
Homemade Anti-Aging Cream Tips: घर पर ऐसे बनाएं एंटी-एजिंग क्रीम, महंगे प्रोडक्ट्स को करें टाटा बाय-बाय
घर पर ऐसे बनाएं एंटी-एजिंग क्रीम, महंगे प्रोडक्ट्स को करें टाटा बाय-बाय
शिक्षा
CBSE ने बदला 9वीं-10वीं क्लास का लैंग्वेज स्कीम, अब दो भारतीय भाषाएं पढ़ना होगा जरूरी
CBSE ने बदला 9वीं-10वीं क्लास का लैंग्वेज स्कीम, अब दो भारतीय भाषाएं पढ़ना होगा जरूरी
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget