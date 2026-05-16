IPL 2026 में लिख गया नया इतिहास, 19 साल में पहली बार बना 'शतकों' का ये रिकॉर्ड

आईपीएल 2026 अब तक कई मायनो में अलग नजर आया है. इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में खेल रही है. इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच बड़े ट्रेड के बाद संजू सैमसन रवींद्र जडेजा एक दूसरे की जगह अलग-अलग टीमों से खेल रहे हैं. इसी बीच सीजन में एक ऐसा रिकॉर्ड कायम हुआ, जो 19 सालों के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ. यह रिकॉर्ड शतकों से जुड़ा हुआ है.

IPL ने बताया रिकॉर्ड

इस रिकॉर्ड के बारे में खुद आईपीएल ने बताया. दरअसल यह पहला ऐसा सीजन है, जिसमें सभी 10 टीमों के किसी न किसी एक बल्लेबाज ने शतक लगाया है. आईपीएल के सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी गई. पोस्ट में उन खिलाड़ियों की तस्वीर नजर आई, जिन्होंने शतक लगाया है.

IPL 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज

संजू सैमसन (चेन्नई सुपर किंग्स)- 2 शतक

साई सुदर्शन (गुजरात टाइटंस)- 1 शतक

विराट कोहली (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)- 1 शतक

अभिषेक शर्मा (सनराइजर्स हैदराबाद)- 1 शतक

केएल राहुल (दिल्ली कैपिटल्स)- 1 शतक

मिचेल मार्श (लखनऊ सुपर जायंट्स)- 1 शतक

वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स)- 1 शतक

कूपर कोनोली (पंजाब किंग्स)- 1 शतक

रयान रिकल्टन (मुंबई इंडियंस)- 1 शतक

तिलक वर्मा (मुंबई इंडियंस)- 1 शतक

फिन एलन (कोलकाता नाइट राइडर्स)- 1 शतक

क्विंटन डिकॉक (मुंबई इंडियंस)- 1 शतक

𝗕𝗿𝗲𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗻𝗲𝘄 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱 📈🙇



Who will be the next to join this list? 💯#TATAIPL | #KhelBindaas pic.twitter.com/w2q0h0tWWh — IndianPremierLeague (@IPL) May 16, 2026

विराट कोहली IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

विराट कोहली आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. टूर्नामेंट में अब तक उनके बल्ले से 9 शतक निकल चुके हैं. लिस्ट में इंग्लैंड के जोस बटलर 7 शतकों के साथ दूसरे पायदान पर मौजूद हैं. लिस्ट में तीसरा नंबर क्रिस गेल और केएल राहुल का है. दोनों के नाम 6-6 शतक हैं. गेल संन्यास ले चुके हैं, जबकि राहुल अभी खेल रहे हैं. लिस्ट में चौथा नाम संजू सैमसन और पांचवां शुभमन गिल का है. संजू ने 5 और गिल ने 4 शतक लगाए हैं.

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