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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'मैं गलत थी' पहली बार भारत आई विदेशी महिला हुई भावुक, बोली ये सबसे जिंदादिल देश है, वीडियो वायरल

'मैं गलत थी' पहली बार भारत आई विदेशी महिला हुई भावुक, बोली ये सबसे जिंदादिल देश है, वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में सिंगापुर की महिला पर्यटक ने बताया कि बचपन से उसने इंटरनेट पर भारत की कई negative बातें देखी थीं, लेकिन वह खुद “real India” देखना चाहती थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 16 May 2026 07:27 PM (IST)
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भारत घूमने आने वाले विदेशी पर्यटक अक्सर यहां की भीड़, ट्रैफिक और रंग-बिरंगी संस्कृति को देखकर हैरान रह जाते हैं. लेकिन इस बार सिंगापुर की एक महिला पर्यटक ने North India को लेकर ऐसा अनुभव शेयर किया है जिसने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी है. महिला ने अपने vlog-style वीडियो में भारत की सड़कों, ट्रैफिक, लोगों और ऐतिहासिक जगहों को लेकर खुलकर बात की. उसने माना कि शुरुआत में भारत उसे “sensory overload” जैसा लगा, लेकिन बाद में यही देश उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक लगने लगा.

“धूल, ट्रैफिक और हर तरफ chaos”

वायरल वीडियो में सिंगापुर की महिला पर्यटक ने बताया कि बचपन से उसने इंटरनेट पर भारत की कई negative बातें देखी थीं, लेकिन वह खुद “real India” देखना चाहती थी. इसी वजह से उसने North India का सफर शुरू किया. यात्रा के दौरान वह Hawa Mahal, Taj Mahal और Red Fort जैसी जगहों पर पहुंची.

महिला ने कहा कि शुरुआत में भारत की धूल, ट्रैफिक और भीड़भाड़ ने उसे काफी overwhelmed कर दिया. उसने यह भी बताया कि कई जगहों पर लोग उसे लगातार देख रहे थे और सड़कों पर काफी कचरा भी नजर आया.

 
 
 
 
 
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“इतनी रंगीन और जिंदा जगह पहले कभी नहीं देखी”

हालांकि कुछ मुश्किल अनुभवों के बावजूद महिला भारत की संस्कृति और इतिहास से बेहद प्रभावित नजर आई. उसने कहा कि भारत की हर सड़क, हर इमारत और हर शहर में कोई कहानी छिपी हुई लगती है. उसने भारत को “सबसे vibrant और colourful जगहों में से एक” बताया.

महिला ने कहा कि उसने दुनिया के कई विकसित शहर देखे हैं, लेकिन भारत जैसा cultural energy कहीं नहीं मिली. उसके मुताबिक यहां का माहौल chaotic जरूर है, लेकिन उसी chaos में एक अलग खूबसूरती भी छिपी हुई है.

 
 
 
 
 
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सुरक्षा को लेकर भी कही बड़ी बात

भारत में solo travel को लेकर अक्सर बहस होती रहती है, लेकिन महिला ने दावा किया कि उसे भारत में कई developed देशों के मुकाबले ज्यादा safe महसूस हुआ. उसने कहा कि यात्रा के दौरान उसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसकी safety और comfort का खास ध्यान रखा. यही वजह रही कि शुरुआती culture shock के बावजूद भारत की यह यात्रा उसके लिए यादगार बन गई.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि महिला ने भारत की “real picture” दिखाई है, जबकि कई लोगों ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की. वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि भारत की खूबसूरती और समस्याएं दोनों साथ-साथ चलती हैं और शायद यही चीज इसे दुनिया से अलग बनाती है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: 'गजब हैं पाकिस्तानी' तरबूज बेचने के लिए नंगे होकर डांस कर रहे पड़ोसी, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

Published at : 16 May 2026 07:27 PM (IST)
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