Samsung Galaxy S26 Ultra कब होगा लॉन्च? तारीख से लेकर धांसू फीचर्स तक, सबकुछ हुआ लीक

हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSamsung Galaxy S26 Ultra कब होगा लॉन्च? तारीख से लेकर धांसू फीचर्स तक, सबकुछ हुआ लीक

Samsung Galaxy S26 Ultra: Samsung एक बार फिर अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के साथ सुर्खियों में है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 10 Feb 2026 11:38 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Samsung Galaxy S26 Ultra: Samsung एक बार फिर अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के साथ सुर्खियों में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इसी महीने Galaxy S26 Ultra के साथ Galaxy S26 और Galaxy S26+ को लॉन्च करने की तैयारी में है. ये तीनों प्रीमियम स्मार्टफोन 2026 में Samsung की लाइनअप की रीढ़ साबित होंगे और लेटेस्ट हार्डवेयर, नए सॉफ्टवेयर और Galaxy AI एक्सपीरियंस के साथ आएंगे.

Galaxy Unpacked इवेंट कब होगा?

Samsung ने अभी तक आधिकारिक तौर पर Galaxy Unpacked इवेंट की तारीख का ऐलान नहीं किया है लेकिन सप्लाई चेन और रिटेल सोर्स से मिली जानकारी इशारा कर रही है कि लॉन्च फरवरी के आखिर में होगा. मशहूर टिप्स्टर IceUniverse द्वारा शेयर की गई संभावित इनवाइट इमेज के मुताबिक, यह इवेंट बुधवार, 25 फरवरी 2026 को हो सकता है. माना जा रहा है कि इसी इवेंट में Galaxy S26 सीरीज के साथ Galaxy Buds 4 भी पेश किए जा सकते हैं. ग्लोबल टाइम ज़ोन को देखते हुए इवेंट की शुरुआत करीब 10 बजे पैसिफिक टाइम पर होने की उम्मीद है.

लॉन्च लोकेशन और Galaxy AI पर फोकस

हालांकि इवेंट की जगह को लेकर अभी पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सैन फ्रांसिस्को को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है. इसकी वजह यह है कि Silicon Valley के करीब रहकर Samsung अपने Galaxy AI और जनरेटिव AI से जुड़े अपडेट्स को ज्यादा मजबूती से पेश कर सकता है.

Samsung की तरफ से Galaxy S26 Ultra का इशारा

हाल ही में Samsung Gulf टीम ने Galaxy Unpacked को लेकर एक प्रमोशनल कैंपेन शुरू किया है. इसमें सीधे तौर पर तारीख तो नहीं बताई गई, लेकिन #GalaxyUnpacked हैशटैग के जरिए यूजर्स से सवाल पूछा गया है कि अगला Unpacked इवेंट क्या नया लेकर आएगा. खास बात यह है कि इस कैंपेन का पहला फेज 24 फरवरी तक चलता है जो संभावित लॉन्च डेट से ठीक एक दिन पहले खत्म होता है.

Galaxy S26 Ultra की प्री-ऑर्डर डिटेल्स

जानकारी के मुताबिक, प्री-ऑर्डर इवेंट वाले दिन शुरू नहीं होंगे. इसके बजाय, यूजर्स अगले दिन साइन-अप कर पाएंगे. कुछ देशों में प्री-ऑर्डर और प्री-सेल को अलग-अलग चरणों में लाया जा सकता है. पहले की तरह इस बार भी बेहतर ट्रेड-इन ऑफर और कुछ AI सर्विसेज की फ्री सब्सक्रिप्शन मिलने की उम्मीद है.

हालांकि इस बार डबल स्टोरेज ऑफर को लेकर संशय है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि Samsung ने 128GB स्टोरेज वेरिएंट को पूरी तरह हटा दिया है और एंट्री-लेवल मॉडल भी ज्यादा स्टोरेज के साथ आएंगे जिससे कीमतें पिछले साल के मुकाबले थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं.

OneUI 8.5 के साथ होगी एंट्री

Galaxy S26 सीरीज OneUI 8.5 के साथ लॉन्च होगी, जो Android का लेटेस्ट वर्जन होगा. इस सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे फीचर्स हो सकते हैं जो सिर्फ S26 सीरीज तक सीमित रहें जबकि बाकी अपडेट्स धीरे-धीरे पुराने Galaxy S और कुछ Galaxy A मॉडल्स तक पहुंचेंगे.

बिक्री और रिव्यू की टाइमलाइन

रिटेलर्स के अनुसार, Galaxy S26 सीरीज की बिक्री 11 मार्च से शुरू हो सकती है. Samsung आमतौर पर लॉन्च के दो हफ्ते बाद फोन बाजार में उतारता है और इस बार भी यही रणनीति अपनाई जा सकती है. उम्मीद है कि Galaxy S26 Ultra की शुरुआती रिव्यूज़ Unpacked इवेंट के करीब एक हफ्ते बाद सामने आने लगेंगी.

iPhone 17 Pro Max से होगी टक्कर

एप्पल ने पिछले सितंबर में अपने फ्लैगशिप मॉडल आईफोन 17 प्रो मैक्स को लॉन्च किया था. इस नए आईफोन में आपको 6.9 इंच का LTPO Super Retina XDR OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है. ये डिस्प्ले 120 Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसके अलावा ये फोन लेटेस्ट A19 Pro चिपसेट से लैस और साथ ही इस फोन के रियर में 48MP वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप और सेल्फी के लिए फ्रंट में 18 MP कैमरा दिया हुआ है जो बेहतरीन फोटो लेने में सक्षम है. ऐसे में माना जा रहा है कि Samsung का आने वाला ये फोन iPhone 17 Pro Max को कड़ी टक्कर दे सकता है.

Published at : 10 Feb 2026 11:38 AM (IST)
