200MP का एक नहीं, दो-दो कैमरे, पूरी तरह बदल जाएगा गेम, ये कंपनियां कर रही हैं बड़ी तैयारी

इस साल स्मार्टफोन कैमरा को लेकर नया ट्रेंड देखने को मिल सकता है. अभी तक सैमसंग समेत कुछ कंपनियां अपने फोन के रियर कैमरा में 200MP का एक सेंसर दे रही है. 2026 में यह ट्रेंड बदलने वाला है और कंपनियां 200MP के दो सेंसर वाले फोन उतारने को तैयार हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओप्पो और वीवो दोनों ही ऐसे फोन लाने वाली हैं, जिनके रियर में डुअल 200MP कैमरा सिस्टम होगा. इनके बाद दूसरी कंपनियां भी इस ट्रेंड को फॉलो कर सकती हैं.

इस साल कैमरा पर होगा खास फोकस

कंपनियां इस साल अपने फोन में 200MP के मेन सेंसर के साथ 200MP का ही टेलीफोटो कैमरा भी दे सकती हैं. सोनी, सैमसंग, स्मार्टसेंस, ओमनीविजन और गैलेक्सी कोर समेत सेंसर बनाने वाली सभी कंपनियां एडवांस्ड 200MP सेंसर तैयार करने में जुटी हुई हैं. गैलेक्सीकोर के /1.4-inch 200MP को टेलीफोटो यूज के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है.

ओप्पो और वीवो लाएंगी ये फोन

लीक्स के मुताबिक, ओप्पो के Find X9 Ultra में 200MP के दो रियर कैमरा होंगे. इनमें से एक प्राइमरी और दूसरा पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस होगा. इससे न सिर्फ कम लाइट में शानदार फोटो आएगी बल्कि स्ट्रॉन्ग डिटेल्स भी कैप्चर होंगी. इस फोन में 50MP का एक तीसरा अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी दिया जा सकता है. वीवो की बात करें तो Vivo X300 Ultra में भी 200MP वाले दो सेंसर होंगे. अभी तक इसकी ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि इसमें फोटोग्राफी पर खास जोर दिया जाएगा.

इससे क्या बदल जाएगा?

डुअल 200MP कैमरा से स्मार्टफोन फोटोग्राफी पूरी तरह बदल सकती है और डिजिटल जूम पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी. बेहतर कैमरा से यूजर को शार्पर जूम शॉट्स, बेहतर क्रॉपिंग फ्लेक्सिबिलिटी और लगातार एक जैसी इमेज क्वालिटी मिलेगी. अगर यह ट्रेंड सफल रहता है तो स्मार्टफोन DSLR कैमरा के पास पहुंच सकते हैं.

