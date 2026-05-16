Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इजरायल ने हमास के सशस्त्र विंग के चीफ अल-हद्दाद को मार गिराया।

अल-हद्दाद 7 अक्टूबर के इजरायल हमले के मुख्य साजिशकर्ता थे।

इजरायल ने कहा, हद्दाद बंधकों को कैद रखने में भी शामिल थे।

हमास ने पुष्टि की, गाजा में इजरायली हमले में मौत हुई।

इजरायल और हमास के बीच लंबे वक्त से जारी जंग में शनिवार (16 मई, 2026) को एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. इजरायल की सेना और हमास दोनों ने इस बात की पुष्टि की है कि इजरायली हमलों में हमास के सशस्त्र विंग के चीफ एजेद्दीन अल-हद्दाद की मौत हो गई है. हद्दाद को 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल में हुए हमले का मुख्य साजिशकर्ता कहा जाता है.

दरअसल, 7 अक्टूबर 2023 को हमास की ओर से इजरायल पर किए गए हमले के बाद से इजरायली सेना और खुफिया एजेंसियां गाजा और पूरे इलाके में हमास के वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं और कमांडरों को निशाना बना रही हैं. इसी योजना के तहत किए गए हमलों में एजेद्दीन अल-हद्दाद की मौत हो गई है.

हद्दाद की मौत पर IDF और हमास ने क्या कहा?

इजरायली सेना (IDF) ने शुक्रवार (15 मई, 2026) को कहा था कि उसने गाजा में हद्दाद को निशाना बनाकर हवाई हमला किया था और शनिवार (16 मई, 2026) को उसकी मौत की पुष्टि की. इजरायली सेना ने कहा, ‘आईडीएफ और आईएसए इस बात की घोषणा करती है कि कल गाजा सिटी इलाके में एक सटीक हमले में आतंकवादी एजेद्दीन अल-हद्दाद को मार गिराया गया.’

🔴ELIMINATED: Izz al-Din al-Haddad, Head of Hamas’ military wing and one of the last senior commanders involved in the planning of the October 7 massacre.



Following the elimination of Mohammed Sinwar, Haddad assumed his role and worked to rebuild Hamas’ capabilities and planned… pic.twitter.com/6TW7Wewt7m — Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2026

वहीं, हमास के दो अधिकारियों के हवाले से एएफपी ने रिपोर्ट किया कि हद्दाद की मौत इजरायली हमले में हुई. एक वरिष्ठ हमास अधिकारी ने कहा, ‘सीनियर कमांडर एजेद्दीन अल-हद्दाद की गाजा सिटी में एक रिहायशी अपार्टमेंट और एक नागरिक वाहन पर किए गए इजरायली हमले में हत्या कर दी गई.’ जबकि हमास के सशस्त्र विंग के एक सदस्य ने भी अलग से हद्दाद के मौत की पुष्टि की. एक अन्य हमास सूत्र के मुताबिक, हद्दाद के साथ उसकी पत्नी और एक बेटी भी मारी गई.

इजरायली बंधकों को कैद में रखने में शामिल था हद्दाद- IDF

इजरायल की सेना ने कहा कि हद्दाद हमास की सैन्य शाखा के आखिरी सीनियर कमांडरों में से एक था, जिसने 7 अक्टूबर के हमले की योजना और पूरी साजिश का नेतृत्व किया था. वह युद्ध के दौरान इजरायली बंधकों को कैद में रखने में भी शामिल था. बयान में कहा गया कि हद्दाद हमास के बंधक कैद सिस्टम का संचालन करता था और अपनी हत्या रोकने के लिए खुद को बंधकों से घेरकर रखता था.

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