Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रोबोट वैक्यूम क्लीनर, वीडियो डोरबेल सुरक्षा व आसानी प्रदान करते हैं।

Gadgets For Senior Citizens: तकनीक अब सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं रही. आजकल ऐसी कई स्मार्ट डिवाइसेज बाजार में आ चुकी हैं जो खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं. इन गैजेट्स का मकसद सिर्फ काम करना नहीं बल्कि बुजुर्गों की जिंदगी को ज्यादा सुरक्षित, आसान और स्वतंत्र बनाना है.

अब स्मार्ट वॉकिंग स्टिक से लेकर हेल्थ ट्रैकिंग रिंग, रोबोट वैक्यूम क्लीनर और स्मार्ट स्पीकर्स तक कई ऐसे प्रोडक्ट मौजूद हैं जो रोजमर्रा के कामों को आसान बना रहे हैं. भारत में भी ये डिवाइसेज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं.

SOS फीचर वाली स्मार्ट वॉकिंग स्टिक

चलने में सहारे की जरूरत महसूस करने वाले बुजुर्गों के लिए अब साधारण छड़ी की जगह स्मार्ट वॉकिंग स्टिक आने लगी हैं. इनमें कई आधुनिक फीचर्स दिए जाते हैं जो सुरक्षा को बेहतर बनाते हैं. कुछ मॉडल्स में SOS अलार्म, LED टॉर्च, एंटी-स्लिप ग्रिप और फोल्ड होने वाला डिजाइन मिलता है. इससे रात में चलना आसान होता है और फिसलने का खतरा भी कम हो जाता है.

Antara AGEasy की फोल्डेबल वॉकिंग स्टिक में SOS अलर्ट और मजबूत रबर ग्रिप दी गई है. वहीं MCP Jindal की स्मार्ट स्टिक में LED टॉर्च, FM रेडियो, रिचार्जेबल बैटरी और एडजस्टेबल हाइट जैसे फीचर्स मौजूद हैं.

स्मार्ट रिंग्स रखेंगी सेहत पर नजर

आजकल स्मार्टवॉच के अलावा स्मार्ट रिंग्स भी काफी लोकप्रिय हो रही हैं. ये छोटे और हल्के वियरेबल डिवाइस होते हैं जो नींद, हार्ट रेट, स्ट्रेस और एक्टिविटी जैसी चीजों को ट्रैक कर सकते हैं. Samsung की Galaxy Ring खासतौर पर स्लीप ट्रैकिंग और AI आधारित हेल्थ मॉनिटरिंग पर फोकस करती है. वहीं Oura की स्मार्ट रिंग्स लंबे समय तक हेल्थ और रिकवरी पर नजर रखने के लिए जानी जाती हैं.

आवाज से काम करने वाले स्मार्ट स्पीकर्स

कई बुजुर्गों को मोबाइल या टचस्क्रीन डिवाइस इस्तेमाल करने में परेशानी होती है. ऐसे में वॉइस असिस्टेंट वाले स्मार्ट स्पीकर्स काफी मददगार साबित हो रहे हैं. इन डिवाइसेज की मदद से सिर्फ बोलकर मौसम की जानकारी, दवाइयों का रिमाइंडर, गाने या फोन कॉल जैसी सुविधाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं. Amazon की Echo सीरीज Alexa सपोर्ट के साथ आती है और हिंदी, इंग्लिश व हिंग्लिश में काम कर सकती है. वहीं Google के Nest स्पीकर्स Google Assistant के जरिए कई ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच देते हैं.

स्मार्टवॉच से होगी हेल्थ मॉनिटरिंग आसान

अब स्मार्टवॉच सिर्फ फिटनेस गैजेट नहीं रह गई हैं. बुजुर्गों के लिए ये छोटी हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन की तरह काम कर सकती हैं. इनमें हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, नींद और गिरने की स्थिति का पता लगाने जैसे फीचर्स मिलते हैं. कई मॉडल्स में इमरजेंसी SOS सुविधा भी दी जाती है.

Apple की Apple Watch में ECG और Fall Detection जैसे फीचर्स मौजूद हैं. वहीं Samsung की Galaxy Watch सीरीज हेल्थ और स्लीप ट्रैकिंग के लिए लोकप्रिय है.

Bluetooth वाले आधुनिक Hearing Aids

अब हियरिंग एड्स भी पहले से काफी स्मार्ट हो गए हैं. नए मॉडल्स में Bluetooth सपोर्ट दिया जा रहा है जिससे कॉल, टीवी या म्यूजिक सीधे हियरिंग डिवाइस में सुना जा सकता है. Signia के डिवाइसेज ऐप कंट्रोल और रिचार्जेबल बैटरी के साथ आते हैं. वहीं Phonak अपने क्लियर ऑडियो और वायरलेस कनेक्टिविटी फीचर्स के लिए जाना जाता है.

बुजुर्गों के लिए आसान स्मार्टफोन

हर बुजुर्ग को हाई-टेक स्मार्टफोन की जरूरत नहीं होती. इसी वजह से कुछ कंपनियां ऐसे फोन बना रही हैं जिनमें बड़े बटन, तेज आवाज और आसान इंटरफेस मिलता है. Nokia आज भी सिंपल कीपैड और फ्लिप फोन उपलब्ध कराता है. वहीं Easyfone ऐसे फोन बनाता है जिनमें SOS कॉलिंग और आसान मेन्यू जैसे फीचर्स मिलते हैं.

रोबोट वैक्यूम क्लीनर से कम होगी मेहनत

घर की सफाई बुजुर्गों के लिए थकाने वाला काम हो सकता है. ऐसे में रोबोट वैक्यूम क्लीनर काफी मददगार साबित हो रहे हैं. ये डिवाइस अपने-आप फर्श साफ कर सकते हैं और कई मॉडल्स पोछा लगाने का काम भी करते हैं.

Dreame के रोबोट क्लीनर LiDAR नेविगेशन और ऑटो डस्ट कलेक्शन जैसे फीचर्स के साथ आते हैं. वहीं ECOVACS की Deebot सीरीज स्मार्ट मैपिंग और वैक्यूम-पोछा दोनों सुविधाएं देती है.

वीडियो डोरबेल और स्मार्ट कैमरे बढ़ा रहे सुरक्षा

अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए वीडियो डोरबेल और स्मार्ट कैमरे सुरक्षा का नया सहारा बन रहे हैं. इनकी मदद से बिना दरवाजा खोले बाहर खड़े व्यक्ति को देखा जा सकता है. साथ ही परिवार के लोग भी दूर से घर की निगरानी कर सकते हैं. Qubo भारत में स्मार्ट सिक्योरिटी डिवाइसेज उपलब्ध कराता है. वहीं TP-Link की Tapo सीरीज मोशन अलर्ट, टू-वे कम्युनिकेशन और नाइट विजन जैसे फीचर्स देती है.

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