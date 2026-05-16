हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026फिन एलन ने की वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की बराबरी, गुजरात के खिलाफ बनाया छक्कों का 'महारिकॉर्ड'

फिन एलन ने की वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की बराबरी, गुजरात के खिलाफ बनाया छक्कों का 'महारिकॉर्ड'

Finn Allen Most Sixes Record: कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज फिन एलन ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 93 रनों की पारी खेल छक्कों का एक महारिकॉर्ड बना दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 May 2026 10:19 PM (IST)
Preferred Sources

गुजरात टाइटंस के खिलाफ 93 रनों की तेजतर्रार पारी खेल फिन एलन ने कई ऐतिहासिक कारनामे कर डाले हैं. उन्होंने 35 गेंद में 93 रन बनाए और KKR के लिए सबसे तेज शतक बनाने से चूक गए. इस बीच उन्होंने सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की बराबरी कर ली है. फिन एलन ने 21 गेंद में फिफ्टी पूरी कर ली थी. चौके छक्कों की बरसात करते हुए उन्होंने 93 रनों की तूफानी पारी में 10 छक्के और 4 चौके लगाए.

दरअसल आईपीएल के इतिहास में यह दूसरी बार है जब फिन एलन ने किसी पारी में 10 या उससे अधिक छक्के लगाए हैं. उन्होंने पहली बार एक पारी में 10 या उससे अधिक छक्के इसी सीजन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में लगे थे. दिल्ली के खिलाफ उन्होंने नाबाद 100 रन की पारी में 10 सिक्स जड़ दिए थे.

सबसे ज्यादा बार IPL पारी में 10+ छक्के

आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार किसी पारी में 10 या उससे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है. गेल ने अपने करियर में चार बार एक ही पारी में 10 या उससे अधिक छक्के लगाए थे. फिन एलन, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी अब तक 2-2 बार ऐसा कर चुके हैं.

  • 4 बार - क्रिस गेल
  • 2 बार - वैभव सूर्यवंशी
  • 2 बार - अभिषेक शर्मा
  • 2 बार - फिन एलन

यह भी पढ़ें: IPL 2026 में लिख गया नया इतिहास, 19 साल में पहली बार बना 'शतकों' का ये रिकॉर्ड

93 रनों की इस पारी के दौरान फिन एलन ऐसे बल्लेबाज भी बन गए हैं, जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए किसी एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हों. इस मामले में सबसे आगे ब्रेंडन मैककुलम हैं, जिन्होंने KKR के लिए खेलते हुए पारी में 13 सिक्स लगाए थे. आंद्रे रसेल 11 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. वहीं फिन एलन तीसरे नंबर पर हैं, जो अब तक केकेआर के लिए 2 बार किसी पारी में 10 छक्के लगा चुके हैं.

यह भी पढ़ें:

फिन एलन 93 पर हो गए आउट, टूटते-टूटते बचा वैभव सूर्यवंशी का सबसे तेज IPL सेंचुरी का रिकॉर्ड

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 16 May 2026 10:19 PM (IST)
Tags :
KKR Vs GT KKR FINN ALLEN KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
फिन एलन ने की वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की बराबरी, गुजरात के खिलाफ बनाया छक्कों का 'महारिकॉर्ड'
फिन एलन ने की वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की बराबरी, गुजरात के खिलाफ बनाया छक्कों का 'महारिकॉर्ड'
आईपीएल 2026
22 छक्के और 12 चौके, फिन एलन ने जड़े 93 रन, फिर ग्रीन और रघुवंशी ने कूटा, KKR ने रच दिया इतिहास
22 छक्के और 12 चौके, फिन एलन ने जड़े 93 रन, फिर ग्रीन और रघुवंशी ने कूटा, KKR ने रच दिया इतिहास
आईपीएल 2026
फिन एलन 93 पर हो गए आउट, टूटते-टूटते बचा वैभव सूर्यवंशी का सबसे तेज IPL सेंचुरी का रिकॉर्ड
फिन एलन 93 पर हो गए आउट, टूटते-टूटते बचा वैभव सूर्यवंशी का सबसे तेज IPL सेंचुरी का रिकॉर्ड
आईपीएल 2026
तिलक वर्मा को 'ओए अंधेरे' कहने पर मचा था बवाल, अर्शदीप विवाद पर पंजाब किंग्स की प्रतिक्रिया
तिलक वर्मा को 'ओए अंधेरे' कहने पर मचा था बवाल, अर्शदीप विवाद पर पंजाब किंग्स की प्रतिक्रिया
Advertisement

वीडियोज

भगवान बने Suriya ने corruption के खिलाफ दिखाई दमदार लड़ाई
India में Dhurandhar 2 की OTT release delay होने पर भड़के fans
Cannes में Alia Bhatt को लेकर शुरू हुई नई बहस, ‘Who Is She?’ वीडियो वायर
Pati Brahmachari: 😦Suraj के सामने आया Isha की चोट का सच, पुरानी यादों में खोया! #sbs
Bollywood news: शुरू हुआ 'चाँद मेरा दिल' का धमाकेदार प्रमोशन, टिकटों के दाम बने नई स्ट्रेटेजी का हिस्सा! (16-05-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘रिटायरमेंट में बचे थे सिर्फ 7 महीने’, नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार मनीषा मंधारे के बारे में प्रिंसिपल ने क्या कहा?
‘रिटायरमेंट में बचे थे सिर्फ 7 महीने’, नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार मनीषा मंधारे के बारे में प्रिंसिपल ने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जौनपुर में ग्रामीणों ने रोका मंत्री ओपी राजभर का काफिला, गाड़ी के सामने लेटकर मांगा इंसाफ!
जौनपुर में ग्रामीणों ने रोका मंत्री ओपी राजभर का काफिला, गाड़ी के सामने लेटकर मांगा इंसाफ!
आईपीएल 2026
IPL 2026 में लिख गया नया इतिहास, 19 साल में पहली बार बना 'शतकों' का ये रिकॉर्ड
IPL 2026 में लिख गया नया इतिहास, 19 साल में पहली बार बना 'शतकों' का ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Aakhri Sawal BO Day 1: एक करोड़ भी नहीं कमा पाई 'आखिरी सवाल', RSS पर बनी फिल्म को थियेटर में नहीं मिल रहे दर्शक
बॉक्स ऑफिस: एक करोड़ भी नहीं कमा पाई 'आखिरी सवाल', RSS पर बनी फिल्म को थियेटर में नहीं मिल रहे दर्शक
इंडिया
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
इंडिया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
ट्रेंडिंग
'मैं गलत थी' पहली बार भारत आई विदेशी महिला हुई भावुक, बोली ये सबसे जिंदादिल देश है, वीडियो वायरल
'मैं गलत थी' पहली बार भारत आई विदेशी महिला हुई भावुक, बोली ये सबसे जिंदादिल देश है, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Mosquito Deaths: सांप न बिच्छू और न शेर, इस पिद्दी से जीव की वजह से दुनिया में होती हैं सबसे ज्यादा मौतें
सांप न बिच्छू और न शेर, इस पिद्दी से जीव की वजह से दुनिया में होती हैं सबसे ज्यादा मौतें
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget