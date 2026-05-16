गुजरात टाइटंस के खिलाफ 93 रनों की तेजतर्रार पारी खेल फिन एलन ने कई ऐतिहासिक कारनामे कर डाले हैं. उन्होंने 35 गेंद में 93 रन बनाए और KKR के लिए सबसे तेज शतक बनाने से चूक गए. इस बीच उन्होंने सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की बराबरी कर ली है. फिन एलन ने 21 गेंद में फिफ्टी पूरी कर ली थी. चौके छक्कों की बरसात करते हुए उन्होंने 93 रनों की तूफानी पारी में 10 छक्के और 4 चौके लगाए.

दरअसल आईपीएल के इतिहास में यह दूसरी बार है जब फिन एलन ने किसी पारी में 10 या उससे अधिक छक्के लगाए हैं. उन्होंने पहली बार एक पारी में 10 या उससे अधिक छक्के इसी सीजन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में लगे थे. दिल्ली के खिलाफ उन्होंने नाबाद 100 रन की पारी में 10 सिक्स जड़ दिए थे.

सबसे ज्यादा बार IPL पारी में 10+ छक्के

आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार किसी पारी में 10 या उससे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है. गेल ने अपने करियर में चार बार एक ही पारी में 10 या उससे अधिक छक्के लगाए थे. फिन एलन, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी अब तक 2-2 बार ऐसा कर चुके हैं.

4 बार - क्रिस गेल

2 बार - वैभव सूर्यवंशी

2 बार - अभिषेक शर्मा

2 बार - फिन एलन

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93 रनों की इस पारी के दौरान फिन एलन ऐसे बल्लेबाज भी बन गए हैं, जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए किसी एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हों. इस मामले में सबसे आगे ब्रेंडन मैककुलम हैं, जिन्होंने KKR के लिए खेलते हुए पारी में 13 सिक्स लगाए थे. आंद्रे रसेल 11 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. वहीं फिन एलन तीसरे नंबर पर हैं, जो अब तक केकेआर के लिए 2 बार किसी पारी में 10 छक्के लगा चुके हैं.

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