भारत में खुल रहा ऐप्पल का पांचवा स्टोर, अगले महीने नोएडा में यहां होगा ओपन, जानें डिटेल्स
ऐप्पल लगातार भारत में अपने रिटेल फुटप्रिंट एक्सपैंड करती जा रही है. अगले महीने नोएडा में कंपनी का भारत में पांचवा स्टोर खुलने जा रहा है. इसके बाद मुंबई में अगले साल एक और स्टोर ओपन होगा.
टेक दिग्गज भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाते हुए नोएडा में नया स्टोर खोलने की तैयारी कर रही है. ऐप्पल ने बताया कि नोएडा के DLF Mall of India में उसका अगला स्टोर खुलने जा रहा है. कुछ समय पहले कंपनी ने बेंगलुरू और पुणे में अपने स्टोर खोले थे और यह भारत में उसका पांचवा स्टोर होगा. नए स्टोर का लुक बेंगलुरू में खुले स्टोर की तरह मोर पंख के डिजाइन से प्रेरित होगा. बता दें कि पिछले कुछ समय से ऐप्पल भारत में लगातार अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है.
कब खुलेगा नोएडा वाला स्टोर?
ऐप्पल ने बताया कि नोएडा में उसका रिटेल स्टोर 11 दिसंबर को दोपहर 1 बजे ग्राहकों के लिए खोल दिया जाएगा. ग्राहक यहां आकर कंपनी के नए प्रोडक्ट्स देखने के साथ-साथ क्रिएटिव सेशन भी अटेंड कर पाएंगे. इसमें ग्राहकों को आईफोन 17 सीरीज के साथ M5 पावर्ड आईपैड प्रो, 14 इंच मैकबुक प्रो समेत कई प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे. ग्राहकों को टूडे एट ऐप्पल सेशन और फोटोग्राफी से लेकर कोडिंग तक पर फ्री वर्कशॉप में भाग लेने का भी मौका मिलेगा. बाकी स्टोर्स की तरह नोएडा स्टोर में ग्राहक कंपनी के स्पेशलिस्ट, क्रिएटिव, जीनियस और बिजनेस एक्सपर्ट्स से प्रोडक्ट्स और रिपेयर आदि से जुड़ी सलाह ले सकेंगे.
मुंबई में अगले साल खुलेगा एक और स्टोर
ऐप्पल के अभी मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरू और पुणे में चार स्टोर चल रहे हैं. नोएडा में यह उसका पांचवा स्टोर होगा और कंपनी मुंबई में अगले साल एक और स्टोर ओपन करेगी. फिजिकल स्टोर के साथ-साथ कंपनी भारत में अपने ऑनलाइन रिटेल इकोसिस्टम को भी एक्सपैंड कर रही है. ग्राहक ऐप्पल स्टोर ऐप और ऐप्पल स्टोर ऑनलाइन के जरिए घर बैठे-बैठे प्रोडक्ट ऑर्डर कर और सपोर्ट ले सकते हैं. इसके अलावा ऐप्पल भारत में अपने आईफोन प्रोडक्शन को भी बढ़ा रही है. ऐसा पहली बार हो रहा है, जब आईफोन 17 सीरीज के सारे मॉडल्स का प्रोडक्शन भारत में किया जा रहा है. कुछ दिन पहले आई रिपोर्ट्स में बताया गया था कि अगले साल लॉन्च होने वाले फोल्डेबल आईफोन को भी भारत में बनाया जा सकता है.
ये भी पढ़ें-
चीन करने जा रहा है अनोखा काम, बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए तैनात करेगा रोबोट, जल्दी होगी शुरुआत
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL