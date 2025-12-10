दिल्ली जा रहे अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार, शाहजहांपुर में ट्रेन से उतारा गया, ले जाए गए देवरिया

पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. लखनऊ के तालकटोरा थाने के प्रभारी ने पूर्व आईपीएस की पत्नी नूतन ठाकुर को फोन कर गिरफ्तारी की सूचना दी है. पुलिस के मुताबिक, कुछ महीने पहले देवरिया में दर्ज मुकदमे में अमिताभ ठाकुर को अरेस्ट किया गया है.

पुलिस उन्हें अपनी हिरासत में लेकर देवरिया ले जा रही है. देवरिया में हुई एफआईआर में नूतन ठाकुर को भी आरोपी बनाया गया था.

शहर से बाहर हैं नूतन ठाकुर

नूतन ठाकुर के मुताबिक, अमिताभ ठाकुर कल (मंगलवार, 9 दिसंबर) रात किसी काम से दिल्ली जा रहे थे. इस दौरान उन्हें शाहजहांपुर से तालकटोरा पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद आज (बुधवार, 10 दिसंबर) सुबह 10:00 बजे उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है. नूतन ठाकुर भी अभी किसी काम के सिलसिले में शहर के बाहर हैं.

ट्रेन में सोते समय अमिताभ ठाकुर को उठाया गया

बताया जा रहा है कि अमिताभ ठाकुर किसी काम से दिल्ली जा रहे थे. रात में लखनऊ से दिल्ली की ट्रेन में, जब वह शाहजहांपुर पहुंचे थे, तभी उन्हें चलती ट्रेन में उठाया गया. उसके बाद जब पत्नी ने पता करने की कोशिश की, तो पहले तो कुछ पता नहीं चला.

रेलवे ने जताई थी गिरफ्तारी की आशंका

बाद में रेलवे ने इस बात के आशंका जताई कि सादी वर्दी में पुलिस के लोग हो सकते हैं. फिर अभी सुबह 10:00 बजे लखनऊ स्थित तालकटोरा थाने की पुलिस ने कंफर्म किया अमिताभ ठाकुर पुलिस की हिरासते में हैं.

कौन हैं पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर?

अमिताभ ठाकुर बैच 1992 के आईपीएस अधिकारी रहे हैं. उन्हें उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने साल 2021 में रिटायरमेंट दे दिया था. आईपीएस बनने के बाद अमिताभ ठाकुर यूपी के कई जिलों के कप्तान रहे हैं. 2021 में यूपी सरकार के गृह विभाग ने स्क्रीनिंग में अमिताभ ठाकुर को अनुपयुक्त पाया था, जिसके बाद उन्हें रिटायर कर दिया गया.