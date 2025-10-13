गिनती करते थक जाएंगे, ऐप्पल ने 6 महीनों में भारत में बनाकर विदेश भेज दिए इतने करोड़ के आईफोन

पिछले कुछ समय से ऐप्पल ने भारत में अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है और अब आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं. एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, ऐप्पल ने इस साल के पहले छह महीनों में भारत में बने 10 बिलियन डॉलर (88,600 करोड़ भारतीय रुपये) के आईफोन विदेशों में भेजे हैं. पिछले साल की तुलना में यह 75 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. बता दें कि कंपनी आईफोन 17 के सारे मॉडल्स का प्रोडक्शन भारत में कर रही है और अगले साल लॉन्च होने वाले पहले फोल्डेबल आईफोन को भी भारत में बनाया जा सकता है.

सितंबर में भी एक्सपोर्ट ने तोड़ा रिकॉर्ड

आमतौर पर सितंबर में नए आईफोन की उम्मीद में एक्सपोर्ट कम रहता है, लेकिन इस बार ऐप्पल ने यह रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. पिछले साल सितंबर में कंपनी ने 490 मिलियन डॉलर के आईफोन एक्सपोर्ट किए थे, लेकिन इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 1.2 बिलियन डॉलर हो गया है. इसके पीछे का कारण कंपनी के भारत में दो नए प्लांट शुरू होना रहा. इसी साल अप्रैल में ऐप्पल के सप्लायर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का होसुर और फॉक्सकॉन का बेंगलुरू प्लांट शुरू हुआ था. इन दोनों को मिलाकर अब भारत में आईफोन बनाने वाली कुल 5 फैक्ट्रियां हो गई हैं.

टूट सकता है पिछले साल का रिकॉर्ड

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जानकारों का कहना है कि इस साल ऐप्पल का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पिछले साल के आंकड़े को पार कर सकता है. हालांकि, अमेरिकी टैरिफ के कारण इसे थोड़ी चुनौती मिल सकती है. बता दें कि भारत से सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बनकर अमेरिका में जाते हैं. इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच भारत में बने 8.43 बिलियन डॉलर की कीमत के स्मार्टफोन अमेरिका एक्सपोर्ट किए गए हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 2.88 बिलियन डॉलर के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट हुए थे. मेड इन इंडिया फोन को अमेरिका एक्सपोर्ट करने में ऐप्पल पहले और सैमसंग दूसरे स्थान पर है.

