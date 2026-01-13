कौन संभालेगा कमान? ऐप्पल में शुरू हो गई नए सीईओ को लाने की तैयारी, जानें क्या चल रहा है

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल ने अपने नए बॉस के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं. टिम कुक अपना वर्कलोड कम करना चाहते हैं और उन्होंने कंपनी को इसकी जानकारी दे दी है. अब कंपनी ने नए सीईओ के लिए इंटरनल डिस्कशन तेज कर दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐप्पल नए सीईओ का नाम भले ही अभी घोषित न करे, लेकिन कुक के बयान के बाद कंपनी का बोर्ड हरकत में आ गया है. बता दें कि कुक 2011 से ऐप्पल के सीईओ हैं और उन्होंने कहा कि वो अब थकान महसूस कर रहे हैं और अपना वर्कलोड कम करना चाहते हैं.

क्या कंपनी छोड़ेंगे कुक?



स्टीव जॉब्स के बाद जब कुक ने कंपनी की कमान संभाली थी, तब ऐप्पल की वैल्यूएशन 350 बिलियन डॉलर थी, जो आज बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर हो गई है. अब वो 65 साल के हो गए हैं और कंपनी के डेली अफेयर से खुद को अलग करना चाहते हैं. बताया जा रहा है कि सीईओ पद छोड़ने के बाद भी कुक कंपनी में बने रहेंगे और वो बोर्ड के चेयरमैन का पद संभाल सकते हैं.

कौन बनेगा ऐप्पल का नया बॉस?

कुक के उत्तराधिकारी के तौर पर ऐप्पल में हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जॉन टर्नस उनकी जगह ले सकते हैं. टर्नस करीब 24 सालों से ऐप्पल के साथ जुड़े हुए हैं. कुक की तरह ही टर्नस को शांत स्वभाव वाला माना जाता है और उन्हें एशिया में ऐप्पल के मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चैन ऑपरेशन की गहरी जानकारी है और उनका कार्यकाल विवादों से दूर रहा है. टर्नस कंपनी के कई अहम फैसलों में शामिल रहे हैं और उन्हें कुक का भरोसेमंद भी माना जाता है. टर्नस के अलावा सॉफ्टवेयर चीफ क्रेग फेगरिगी, सर्विस हेड एडी क्यू, मार्केटिंग चीफ ग्रेग जोसविएक और रिटेल के प्रमुख डेयरड्रे ओब्रायन भी इस रेस में शामिल हैं, लेकिन टर्नस का नाम सबसे आगे है.

ये भी पढ़ें-

सरकार और ऐप्पल ने एक साथ दी चेतावनी, आईफोन यूजर्स तुरंत कर लें ये काम, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान