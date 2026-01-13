Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आपके लिए डबल वार्निंग जारी हुई है. ऐप्पल के साथ-साथ सरकार ने भी आईफोन पर साइबर अटैक की चेतावनी दी है और यूजर को तुरंत अपना डिवाइस अपडेट करने के लिए कहा गया है. दरअसल, आईफोन के पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में सुरक्षा खामी पाई गई है, जिसके चलते हैकर्स एंड्रॉयड के मुकाबले अधिक सुरक्षित समझे जाने वाले आईफोन की भी एक्सेस ले सकते हैं. इससे आपका डेटा चोरी होने का खतरा है. आइए जानते हैं कि आईफोन में क्या खामी पाई गई है और यूजर्स को क्या करने की जरूरत है.

इस कारण आईफोन हैक होने का खतरा

ऐप्पल ने बताया कि आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम iOS में वेबकिट सिस्टम कंपोनेंट में जीरो-डे वल्नरेबिलिटीज का पता चला है. इनका दुरुपयोग कर हैकर्स आपके डिवाइस की एक्सेस ले सकते हैं. यह कंपोनेट सफारी समेत दूसरे वेब ब्राउजर और वेब-बेस्ड ऐप्स को ऑपरेट करता है. इसका गलत फायदा उठाकर हैकर आपके आईफोन में कोड रन कर सकते हैं और पहले भी ऐसे टारगेटेड अटैक्स हो चुके हैं. इस खामी का पता लगने के बाद ऐप्पल ने सिक्योरिटी पैच जारी कर दिया है.

यूजर्स को दी गई यह सलाह

ऐप्पल का कहना है कि सभी यूजर्स अपने आईफोन पर iOS 26 वर्जन इंस्टॉल कर लें. इससे सुरक्षा खामियां दूर हो जाएंगी. इसी तरह सरकारी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-In ने भी आईफोन और आईपैड यूजर्स के लिए हाई-रिस्क वार्निंग जारी की है. एजेंसी ने भी इनके ऑपरेटिंग सिस्टम में मिली खामियों को हाईलाइट किया है और यूजर्स से तुरंत डिवाइस अपडेट करने को कहा है. आईफोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना बहुत आसान है. इसके लिए आईफोन की सेटिंग ओपन कर जनरल में जाएं और यहां दिख रहे सॉफ्टवेयर अपडेट के ऑप्शन पर टैप करें. अगर यहां आपको कोई पेंडिंग अपडेट नजर आ रही है तो उसे तुरंत इंस्टॉल कर लें.

