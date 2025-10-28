परफॉर्मेंस में कमाल करेगा आईफोन 18, ये काम करने जा रही है ऐप्पल, जानकर खुश हो जाएंगे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल की आईफोन 17 सीरीज सुपरहिट हुई है और आईफोन एयर को छोड़कर इसके बाकी मॉडल्स की खूब डिमांड है. इसे देखते हुए कंपनी ने आईफोन 17 मॉडल का प्रोडक्शन बढ़ाने की प्लानिंग की है. इसी बीच अगले साल लॉन्च होने वाली आईफोन 18 सीरीज को लेकर लीक्स सामने आने लगी हैं. अब एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐप्पल आईफोन 18 में रैम बढ़ा सकती है. आईफोन 17 की तुलना आईफोन 18 में 50 प्रतिशत अधिक रैम मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं.

आईफोन 17 लाइनअप में कितनी रैम?

आईफोन 17 सीरीज के एयर और प्रो मॉडल्स में 12GB रैम मिलती हैं, वहीं केवल 17 मॉडल में 8GB रैम दी जाती है. ऑन-डिवाइस इंटेलीजेंस प्रोसेसिंग के चलते ऐप्पल को रैम बढ़ानी पड़ी है. ऐसा बताया जा रहा है कि आगामी सीरीज के बेस मॉडल आईफोन 18 में भी 12GB रैम दी जा सकती है. कंपनी की प्लानिंग अपकमिंग सीरीज के चारों मॉडल्स में एक समान रैम देने की है. बता दें कि ऐप्पल ने रैम के लिए अपने सप्लायर सैमसंग से LPDDR5X चिप की सप्लाई बढ़ाने को कहा है. सैमसंग ने LPDDR5X को 2024 में लॉन्च किया था और यह केवल 12GB और 16GB कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है. इससे उम्मीद बढ़ी है कि आईफोन 18 सीरीज में कम से कम 12GB रैम मिलने वाली है.

2026 में लॉन्च नहीं होगा आईफोन 18

ऐप्पल ने अगले साल से अपनी लॉन्च टाइमलाइन में थोड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है. कंपनी 2026 में आईफोन 18 सीरीज लॉन्च करेगी, लेकिन इसमें आईफोन 18 मॉडल नहीं होगा. अगले साल सितंबर में आईफोन एयर 2, आईफोन प्रो मॉडल्स और फोल्डेबल आईफोन लॉन्च होने की उम्मीद है. अभी तक सामने आई रिपोर्ट्स पर यकीन किया जाए तो आईफोन 18 और आईफोन 18e को 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है.

