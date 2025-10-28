Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Moto X70 Air: पिछले कुछ समय से मोबाइल कंपनियां पतले फोन्स पर काफी जोर दे रही हैं. सैमसंग और ऐप्पल आदि के बाद अब मोटोरोला भी अपना पतला फोन Moto X70 Air लॉन्च करने की तैयारी में है. यह फोन 31 अक्टूबर को चीन में लॉन्च होगा, लेकिन उससे पहले इसकी कीमत सामने आ गई है. साथ ही कंपनी ने इसे भारत में लॉन्च करने के भी संकेत दे दिए हैं. आइए जानते हैं कि इस फोन के फीचर्स क्या हैं और इसे कितनी कीमत में खरीदा जा सकता है.

Moto X70 Air के फीचर्स

इस फोन की थिकनेस महज 5.99mm है और इसमें 6.7 इंच का 1.5K pOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर से लैस इस फोन को 12GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है. डस्ट और वाटर रजिस्टेंस के लिए इसे IP68 + IP69 रेटिंग मिली है. डुअल सिम सपोर्ट के साथ फोन में कोर्निंग गोर‍िल्‍ला ग्‍लास 7आई का प्रोटेक्‍शन मिलेगा.

कैमरा और बैटरी

Moto X70 Air के रियर में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है. यह फोन 50MP के प्राइमरी कैमरा और 50MP के अल्ट्रावाइड एंगल लेंस के साथ आएगा. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट में भी 50MP का लेंस मिलेगा. साइज में पतला होने के बावजूद कंपनी ने इस फोन को 4,800mAh की बैटरी से लैस किया है, जो 68W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी.

कितनी है कीमत?

रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन में Moto X70 Air के 12GB RAM + 256GB वेरिएंट की कीमत 2399 युआन (लगभग 30,000 रुपये) और 12GB RAM + 512GB वेरिएंट की कीमत 2699 युआन (लगभग 33,500 रुपये) रखी गई है. आईफोन एयर की तुलना में यह कीमत काफी कम है. भारत में आईफोन एयर की शुरुआती कीमत 1.19 लाख रुपये है. मोटोरोला भारत में भी इस पतले फोन को जल्द लॉन्च कर सकती है. कंपनी ने टीजर में इसकी झलक दिखाई है, लेकिन अभी तक लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान नहीं किया है. भारत में भी इस फोन की कीमत चीन के लगभग बराबर रह सकती है.

