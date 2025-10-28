हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमोबाइलMoto X70 Air: एकदम सस्ती कीमत में मिलेगा आईफोन एयर जैसा पतला फोन, भारत में भी होगा लॉन्च, जान लें फीचर्स

Moto X70 Air: एकदम सस्ती कीमत में मिलेगा आईफोन एयर जैसा पतला फोन, भारत में भी होगा लॉन्च, जान लें फीचर्स

Moto X70 Air के लॉन्च होने से पहले कीमत सामने आ गई है. 6mm से भी पतले इस फोन में डुअल रियर कैमरा और 4800mAh की बैटरी मिलेगी. कंपनी इसे भारत में भी लॉन्च करेगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 28 Oct 2025 06:51 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Moto X70 Air: पिछले कुछ समय से मोबाइल कंपनियां पतले फोन्स पर काफी जोर दे रही हैं. सैमसंग और ऐप्पल आदि के बाद अब मोटोरोला भी अपना पतला फोन Moto X70 Air लॉन्च करने की तैयारी में है. यह फोन 31 अक्टूबर को चीन में लॉन्च होगा, लेकिन उससे पहले इसकी कीमत सामने आ गई है. साथ ही कंपनी ने इसे भारत में लॉन्च करने के भी संकेत दे दिए हैं. आइए जानते हैं कि इस फोन के फीचर्स क्या हैं और इसे कितनी कीमत में खरीदा जा सकता है. 

Moto X70 Air के फीचर्स

इस फोन की थिकनेस महज 5.99mm है और इसमें 6.7 इंच का 1.5K pOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर से लैस इस फोन को 12GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है. डस्ट और वाटर रजिस्टेंस के लिए इसे IP68 + IP69 रेटिंग मिली है. डुअल सिम सपोर्ट के साथ फोन में कोर्निंग गोर‍िल्‍ला ग्‍लास 7आई का प्रोटेक्‍शन मिलेगा.

कैमरा और बैटरी

Moto X70 Air के रियर में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है. यह फोन 50MP के प्राइमरी कैमरा और 50MP के अल्ट्रावाइड एंगल लेंस के साथ आएगा. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट में भी 50MP का लेंस मिलेगा. साइज में पतला होने के बावजूद कंपनी ने इस फोन को 4,800mAh की बैटरी से लैस किया है, जो 68W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. 

कितनी है कीमत?

रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन में Moto X70 Air के 12GB RAM + 256GB वेरिएंट की कीमत 2399 युआन (लगभग 30,000 रुपये) और 12GB RAM + 512GB वेरिएंट की कीमत 2699 युआन (लगभग 33,500 रुपये) रखी गई है. आईफोन एयर की तुलना में यह कीमत काफी कम है. भारत में आईफोन एयर की शुरुआती कीमत 1.19 लाख रुपये है. मोटोरोला भारत में भी इस पतले फोन को जल्द लॉन्च कर सकती है. कंपनी ने टीजर में इसकी झलक दिखाई है, लेकिन अभी तक लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान नहीं किया है. भारत में भी इस फोन की कीमत चीन के लगभग बराबर रह सकती है.

ये भी पढ़ें-

आज हर जगह हो रही यूज, लेकिन कुछ सालों में खत्म हो जाएंगी ये सारी टेक्नोलॉजी, देखें लिस्ट

Published at : 28 Oct 2025 06:51 AM (IST)
Tags :
Motorola TECH NEWS Moto X70 Air
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चीन के 'वॉटर बम' का भारत कैसे देगा जवाब? सामने आया ब्रह्मपुत्र पर हाइड्रो प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट; ड्रैगन को लगेगी मिर्ची!
चीन के 'वॉटर बम' का भारत कैसे देगा जवाब? सामने आया हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का ब्लूप्रिंट; ड्रैगन को लगेगी मिर्ची!
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें आयुष्मान खुराना की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल
'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें आयुष्मान की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?
कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?
ओटीटी
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
Advertisement

वीडियोज

प्राइवेट पलों की 'डर्टी पिक्चर' का जाल !
दिल्ली एसिड अटैक से जुड़ी बड़ी खबर, पीड़िता के पिता ने रची थी साजिश
Bihar Election 2025: चुनाव से कहा गायब हो गए Rahul Gandhi?
Bihar में 'छठ' पर कैसा 'जुबानी हठ'?
शुद्धिकरण जरूरी...असम, महाराष्ट्र में क्या मजबूरी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चीन के 'वॉटर बम' का भारत कैसे देगा जवाब? सामने आया ब्रह्मपुत्र पर हाइड्रो प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट; ड्रैगन को लगेगी मिर्ची!
चीन के 'वॉटर बम' का भारत कैसे देगा जवाब? सामने आया हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का ब्लूप्रिंट; ड्रैगन को लगेगी मिर्ची!
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें आयुष्मान खुराना की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल
'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें आयुष्मान की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?
कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?
ओटीटी
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
पेट में 7 महीने का बच्चा, वेटलिफ्टिंग में 145 किलो वजन उठा जीता मेडल, मां के जज्बे को सलाम
पेट में 7 महीने का बच्चा, वेटलिफ्टिंग में 145 किलो वजन उठा जीता मेडल, मां के जज्बे को सलाम
नौकरी
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में नौकरी का सुनहरा मौका, 174 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में नौकरी का सुनहरा मौका, 174 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
यूटिलिटी
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget