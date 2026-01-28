आईफोन 18 की कीमत को लेकर हो गया बड़ा खुलासा, जानें कितने में मिल सकता है नया आईफोन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







इन दिनों मेमोरी चिप्स की कीमतें बढ़ने के कारण स्मार्टफोन महंगे हो रहे हैं. शाओमी और सैमसंग जैसे कई बड़ी कंपनियों अपने फोन महंगे कर चुकी हैं. इसी बीच खबर आई है कि ऐप्पल आईफोन 18 की कीमतों पर मौजूदा हालात का असर नहीं होने देगी. इसका मतलब है कि आईफोन 18 को लगभग आईफोन 17 वाली कीमत (लगभग 83,000 रुपये) पर ही लॉन्च किया जा सकता है. ऐसे समय में जब सारी कंपनियों के मोबाइल महंगे हो रहे हैं, ऐप्पल के लिए यह कदम फायदे का सौदा साबित हो सकता है.

ये है ऐप्पल की प्लानिंग

बाकी कंपनियों की तरह ऐप्पल भी मेमोरी चिप्स के लिए भारी रकम चुका रही है. एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ऐप्पल बढ़ी हुई लागत को खुद वहन करेगी और आईफोन 18 की शुरुआती कीमत को फेरबदल होने की उम्मीद नहीं है. कंपनी कोशिश कर रही है कि उसे नए आईफोन की कीमतें न बढ़ानी पड़े, लेकिन अगर अपकमिंग मॉडल्स को महंगा किया जाता है तो भी इनकी शुरुआती कीमतें मौजूदा मॉडल के बराबर रह सकती हैं. इससे मार्केटिंग के मामले में ऐप्पल को काफी फायदा होने की उम्मीद है.

मेमोरी के अलावा दूसरे कंपोनेंट भी हुए महंगे

इन दिनों स्मार्टफोन कंपनियों महंगाई से जूझ रही हैं. एआई सर्वर बूम के कारण सप्लाई चैन पर असर पड़ा है और मेमोरी के साथ-साथ दूसरे कंपोनेंट भी महंगे हो गए हैं. इस कारण इन दिनों स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी आदि डिवाइसेस के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है.

कब लॉन्च होगा आईफोन 18?

ऐप्पल आमतौर पर सितंबर में अपने नए आईफोन मॉडल लॉन्च करती है, लेकिन इस बार कंपनी ने लॉन्च शेड्यूल में बदलाव किया है. अब सितंबर में आईफोन 18 प्रो, 18 प्रो मैक्स और फोल्डेबल आईफोन लॉन्च किया जाएगा. आईफोन 18 को अगले साल फरवरी-मार्च में बाजार में उतारा जाएगा.

