WhatsApp ने दुनियाभर में अपने करोड़ों यूजर्स के लिए एक नया सिक्योरिटी फीचर जारी किया है, जो उन्हें साइबर अटैक्स से बचा सकता है. इस फीचर को 'स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग' नाम दिया गया है, जो एक ही टैप से एक साथ कई सिक्योरिटी डिफेंस एक्टिवेट कर देगा. ऐप्पल और गूगल के बाद इस तरह का फीचर देने वाली व्हाट्सऐप तीसरी कंपनी बन गई है. बता दें कि कुछ समय पहले ही व्हाट्सऐप ने इस फीचर का ऐलान किया था और अब इस रोल आउट किया जा रहा है.

कैसे काम करेगा यह फीचर?

इस फीचर को इनेबल करते ही एक साथ कई डिफेंस एक्टिवेट हो जाएंगे, जिससे हैकर्स के लिए यूजर को टारगेट करना मुश्किल हो जाएगा. फीचर इनेबल होते ही यूजर के पास अनजान नंबरों से आने वाली फाइल्स और अटैचमेंट ब्लॉक हो जाएंगी, यूजर को URL के साथ दिखने वाले लिंक प्रीव्यू डिसेबल हो जाएंगे और अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स साइलेंस हो जाएंगी. व्हाट्सऐप का कहना है कि इन तीनों ही चीजों को सर्विलांस और एडवांस्ड साइबर अटैक्स के लिए यूज किए जाने का खतरा होता है और यह फीचर इसके खिलाफ सुरक्षा देगा.

फीचर को इनेबल कैसे करें?

फीचर को इनेबल करने के लिए यूजर को सेटिंग में जाकर प्राइवेसी ऑप्शन पर टैप करना पड़ेगा. यहां एडवांस्ड सेक्शन में जाएं, जहां आपको नया फीचर दिख जाएगा. अभी यह फीचर रोल आउट किया जा रहा है तो ऐसे में हो सकता है कि आपके डिवाइस पर आने में इसे थोड़ा समय लगे. आने वाले हफ्तों में यह सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा. यह फीचर खास तौर पर जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और पब्लिक फिगर को ध्यान में रखकर लाया गया है, जिन पर साइबर हमलों और जासूसी का ज्यादा खतरा होता है.

गूगल और ऐप्पल भी ला चुकी है ऐसा फीचर

2022 में ऐप्पल ने लॉकडाउन मोड नाम से ऐसा ही फीचर जारी किया था. इसमें मैसेज अटैचमेंट, लिंक प्रीव्यू डिसेबल होना और वेब ब्राउजिंग पर रेस्ट्रिक्शन समेत कई डिफेंस एक्टिव हो जाते हैं. गूगल ने भी पिछले साल एडवांस्ड प्रोटेक्शन मोड रोल आउट किया था, जो लॉकडाउन मोड की तरह ही काम करता है.

